Sergio Costantino señaló que el técnico de Alianza Lima es uno de los firmes candidatos para tomar el mando en el club argentino. Créditos: TNT Sports.

San Lorenzo inició gestiones formales para contratar a Pablo Guede. El presidente del club argentino, Sergio Costantino, confirmó que envió una propuesta oficial al representante del actual entrenador de Alianza Lima. En caso de aceptación, deberá abonar una cláusula millonaria al equipo peruano.

Costantino habló en la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y mencionó que tanto como Guede y Martín Palermo son los candidatos principales al banquillo de los ‘cuervos’. Eso sí, habló de priorizar la parte económica.

“En un rato vamos a conversar (con Palermo). Tenemos dos opciones muy firmes y en las próximas horas tomaremos la decisión, no solo para elegir al técnico, sino también para priorizar la economía del club”, declaró para las cámaras de TNT Sports Argentina.

Además, detalló los motivos de su preferencia por ambos entrenadores. “Las dos opciones son muy buenas. Me sorprendió el conocimiento que tienen sobre el estado de los jugadores y las ideas que proponen para revertir la situación futbolística”.

El presidente de San Lorenzo indicó que evaluaron la principal dificultad, que es la cláusula de salida para incorporar a Pablo Guede. A pesar de este obstáculo, afirmó: “Presentamos una propuesta a su representante y estamos a la espera para avanzar en las conversaciones, tanto con él como con Martín Palermo”.

San Lorenzo confirmó que mandó oferta a Pablo Guede: la millonaria cláusula que deberá pagarle a Alianza Lima.

La cláusula millonaria que debe pagar a Alianza Lima

ESPN Argentina reveló que San Lorenzo deberá pagar una cláusula de 300 mil dólares a Alianza Lima para contratar a Pablo Guede como nuevo entrenador. El medio descartó que el técnico argentino tuviera una condición especial que le permitiera salir sin costo si recibía una oferta del club de Buenos Aires.

El monto que debe abonar el equipo argentino equivale a 1 millón 28 mil soles, una cifra relevante considerando su situación financiera. La operación representa un desafío económico para San Lorenzo en caso de avanzar con la contratación.

Se habló de una salida gratis del argentino a San Lorenzo. Créditos: Linkeados / Youtube.