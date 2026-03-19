Perú Deportes

San Lorenzo confirmó que mandó oferta a Pablo Guede: la millonaria cláusula que deberá pagarle a Alianza Lima

El presidente Sergio Costantino informó que se comunicó con el agente del entrenador argentino y le presentó la propuesta. La decisión se anunciará en las próximas horas. Martín Palermo es la otra opción considerada

Guardar
Sergio Costantino señaló que el técnico de Alianza Lima es uno de los firmes candidatos para tomar el mando en el club argentino. Créditos: TNT Sports.

San Lorenzo inició gestiones formales para contratar a Pablo Guede. El presidente del club argentino, Sergio Costantino, confirmó que envió una propuesta oficial al representante del actual entrenador de Alianza Lima. En caso de aceptación, deberá abonar una cláusula millonaria al equipo peruano.

Costantino habló en la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y mencionó que tanto como Guede y Martín Palermo son los candidatos principales al banquillo de los ‘cuervos’. Eso sí, habló de priorizar la parte económica.

“En un rato vamos a conversar (con Palermo). Tenemos dos opciones muy firmes y en las próximas horas tomaremos la decisión, no solo para elegir al técnico, sino también para priorizar la economía del club”, declaró para las cámaras de TNT Sports Argentina.

Además, detalló los motivos de su preferencia por ambos entrenadores. “Las dos opciones son muy buenas. Me sorprendió el conocimiento que tienen sobre el estado de los jugadores y las ideas que proponen para revertir la situación futbolística”.

El presidente de San Lorenzo indicó que evaluaron la principal dificultad, que es la cláusula de salida para incorporar a Pablo Guede. A pesar de este obstáculo, afirmó: “Presentamos una propuesta a su representante y estamos a la espera para avanzar en las conversaciones, tanto con él como con Martín Palermo”.

San Lorenzo confirmó que mandó
San Lorenzo confirmó que mandó oferta a Pablo Guede: la millonaria cláusula que deberá pagarle a Alianza Lima.

La cláusula millonaria que debe pagar a Alianza Lima

ESPN Argentina reveló que San Lorenzo deberá pagar una cláusula de 300 mil dólares a Alianza Lima para contratar a Pablo Guede como nuevo entrenador. El medio descartó que el técnico argentino tuviera una condición especial que le permitiera salir sin costo si recibía una oferta del club de Buenos Aires.

El monto que debe abonar el equipo argentino equivale a 1 millón 28 mil soles, una cifra relevante considerando su situación financiera. La operación representa un desafío económico para San Lorenzo en caso de avanzar con la contratación.

Se habló de una salida gratis del argentino a San Lorenzo. Créditos: Linkeados / Youtube.

Temas Relacionados

San LorenzoPablo GuedeAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Álvaro Barco reveló preocupación por Sekou Gassama y opinó del rendimiento de refuerzos extranjeros de Universitario

El director deportivo de la ‘U’ también habló de Miguel Silveira y Héctor Fertoli, y contó detalles del fichaje de Bryan Reyna

Álvaro Barco reveló preocupación por

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Tres equipos peruanos volverán a participar en esta etapa del certamen continental, con el objetivo de clasificar a octavos de final. Sigue todas las incidencias

Sorteo de la Copa Libertadores

Se confirmó segunda baja en Alianza Lima tras lesión de Renzo Garcés: los cambios de Pablo Guede para duelo con Juan Pablo II por Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ se medirán contra el cuadro de Chongoyape este sábado 21 de marzo en Matute por la fecha 8 del Torneo Apertura. Entérate los movimientos en la alineación de los victorianos

Se confirmó segunda baja en

Franco Velazco ironizó con Alianza Lima al compararlo con Marruecos tras ganar Copa África en mesa: “Me contaron que mandaron una carta de felicitación”

El administrador de la ‘U’ aseguró que los ‘blanquiazules’ quieren ganar el título nacional a punta de reclamos. Además, cuestionó su intervención en el tema de supuesto acto de racismo en el estadio Monumental

Franco Velazco ironizó con Alianza

Renzo Garcés, la primera baja de Perú: ¿Mano Menezes convocará a otro jugador para amistosos contra Senegal y Honduras?

El defensor de Alianza Lima sufrió una lesión y se perderá el debut del técnico brasileño en la fecha FIFA

Renzo Garcés, la primera baja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista acusa al presidente José

Congresista acusa al presidente José María Balcázar de ser un “títere” de grupos parlamentarios

Josué Gutiérrez propone que la Policía pueda detener a requisitoriados el día de las elecciones, pero que se les permita votar

Todo lo que se sabe del Debate Presidencial 2026: Fechas, participantes y temas que deberá exponer cada candidato

Rafael López Aliaga no tiene 51% de posibilidades de ganar las Elecciones 2026, como señala viral en redes sociales

JNJ confirma la no ratificación de Pablo Sánchez y le deja fuera del Ministerio Público

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Tom

El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes: “Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños”

Pati Lorena hace inesperada broma a Pablo Heredia y Renato Rossini: “Ale (Fuller) tienes buen gusto”

Mario Irivarren se va de viaje tras exponerse ampay besando a mujeres en Argentina

Nuevo álbum de BTS ‘Arirang’: Hora exacta de estreno en Perú, tracklist y dónde escucharlo

Alejandra Baigorria lanza inesperado anuncio tras la controversia por el ampay de Said Palao en Argentina

DEPORTES

Álvaro Barco reveló preocupación por

Álvaro Barco reveló preocupación por Sekou Gassama y opinó del rendimiento de refuerzos extranjeros de Universitario

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Se confirmó segunda baja en Alianza Lima tras lesión de Renzo Garcés: los cambios de Pablo Guede para duelo con Juan Pablo II por Liga 1 2026

Franco Velazco ironizó con Alianza Lima al compararlo con Marruecos tras ganar Copa África en mesa: “Me contaron que mandaron una carta de felicitación”

Renzo Garcés, la primera baja de Perú: ¿Mano Menezes convocará a otro jugador para amistosos contra Senegal y Honduras?