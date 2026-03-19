Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

¡Llego el día! Hoy, jueves 19 de marzo, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , donde los clubes conocerán a sus rivales para esta instancia del certamen. La ceremonia tendrá lugar en la sede principal de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, desde las 18:00 horas de Perú.

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Los clubes peruanos que participarán

Universitario será el primer representante peruano en la Copa Libertadores. El actual tricampeón afronta el torneo en plena etapa de adaptación a la propuesta del técnico Javier Rabanal, pero apunta a igualar o superar su desempeño anterior, cuando alcanzó los octavos de final.

Cusco FC accedió directamente a la fase de grupos tras finalizar en el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. El equipo cusqueño regresa a esta instancia después de ocho años y buscará aprovechar la altura de su localía para intentar repetir la histórica campaña de 2013, cuando se ubicó entre los ocho mejores de Sudamérica.

Sporting Cristal accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar dos rondas previas, por lo que llegará con mayor experiencia internacional que los otros equipos peruanos. Los ‘celestes’ eliminaron a 2 de Mayo de Paraguay y a Carabobo de Venezuela en su camino a esta instancia.

Debido a su clasificación desde las etapas preliminares, Cristal podría compartir grupo tanto con Universitario como con Cusco FC, según lo permite el reglamento. En cambio, ‘cremas’ y cusqueños no pueden coincidir en la misma serie. De este modo, existe la posibilidad de un clásico peruano en el certamen internacional.