Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Conmebol informó que hará la cobertura del sorteo mediante su cuenta X.
¡Llego el día! Hoy, jueves 19 de marzo, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde los clubes conocerán a sus rivales para esta instancia del certamen. La ceremonia tendrá lugar en la sede principal de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, desde las 18:00 horas de Perú.
Universitario será el primer representante peruano en la Copa Libertadores. El actual tricampeón afronta el torneo en plena etapa de adaptación a la propuesta del técnico Javier Rabanal, pero apunta a igualar o superar su desempeño anterior, cuando alcanzó los octavos de final.
Cusco FC accedió directamente a la fase de grupos tras finalizar en el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. El equipo cusqueño regresa a esta instancia después de ocho años y buscará aprovechar la altura de su localía para intentar repetir la histórica campaña de 2013, cuando se ubicó entre los ocho mejores de Sudamérica.
Sporting Cristal accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar dos rondas previas, por lo que llegará con mayor experiencia internacional que los otros equipos peruanos. Los ‘celestes’ eliminaron a 2 de Mayo de Paraguay y a Carabobo de Venezuela en su camino a esta instancia.
Debido a su clasificación desde las etapas preliminares, Cristal podría compartir grupo tanto con Universitario como con Cusco FC, según lo permite el reglamento. En cambio, ‘cremas’ y cusqueños no pueden coincidir en la misma serie. De este modo, existe la posibilidad de un clásico peruano en el certamen internacional.
El evento comenzará a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 20:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tendrá una cobertura integral para los fanáticos. ESPN transmitirá el evento en televisión para toda América Latina.
Quienes prefieran seguir la ceremonia por internet podrán hacerlo a través de Disney+, que ofrecerá la transmisión en streaming para la región. También estará disponible de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores, permitiendo que hinchas de distintos países accedan al sorteo de forma online.
Infobae Perú brindará toda la información relevante sobre los rivales de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, a través de su sitio web.