Perú Deportes

Renato Tapia volvió a jugar 90 minutos en la victoria de Al Wasl por la liga árabe: ¿Por qué no fue convocado a la selección?

El mediocampista completó todo el partido en el contundente triunfo por 3-0 sobre Al Dhafra, resultado que acerca al conjunto emiratí a la zona de torneos internacionales, mientras su exclusión de la selección peruana provoca controversia

Guardar
El mediocampista peruano disputó todo
El mediocampista peruano disputó todo el partido y fue clave en la victoria sobre Al Dhafra, acercando al club emiratí a competencias internacionales, mientras su ausencia en la selección peruana continúa generando polémica en Lima (Facebook /Al wasl SC)

Renato Tapia fue titular durante los 90 minutos en el encuentro en el que Al Wasl superó con claridad a Al Dhafra por 3-0, en un duelo fundamental para las aspiraciones del equipo en la liga de Emiratos Árabes Unidos.

Este desempeño refuerza el cuestionamiento a la reciente decisión de Mano Menezes de no convocar al mediocampista para los próximos amistosos de la selección peruana. Tapia ha sumado más de 1.100 minutos en la presente temporada y su vigencia es respaldada por cifras y antecedentes en la selección nacional.

El equipo dirigido por Milos Milojevic venía de tres jornadas sin sumar victorias y necesitaba imperiosamente los tres puntos para no perder pisada en la lucha por un cupo internacional. Los goles de Lima, Saleh y Renato Júnior sellaron un triunfo sin sobresaltos en el estadio Zabeel, donde Tapia volvió a mostrar regularidad y liderazgo en la medular.

Con este resultado, Al Wasl se ubica a cuatro unidades de la zona de acceso a torneos continentales y mantiene abiertas sus opciones en la liga, mientras el próximo gran reto será el cruce ante Al Nassr, aún sin fecha confirmada, por la Champions League 2.

El impacto de la exclusión de Tapia en la selección peruana

La ausencia de Renato Tapia
La ausencia de Renato Tapia en la Selección Peruana genera debate por su continuidad y liderazgo en un contexto de resultados adversos. (Facebook /Al wasl SC)

La ausencia de Renato Tapia en la lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos frente a Senegal y Honduras ha generado reacciones encontradas en el entorno deportivo peruano. El mediocampista, valorado en 4,5 millones de euros según el portal Transfermarkt, ha sido pieza clave en el esquema de Al Wasl, donde suma trece titularidades en la actual campaña y acumula un gol y dos asistencias en catorce apariciones.

En los últimos ocho años, Tapia participó como titular en 75 partidos internacionales con la selección peruana, incluyendo procesos clasificatorios y torneos continentales, y ostentó la capitanía en 12 ocasiones. Su debut con la blanquirroja data de 2015 y, desde entonces, ha superado los 6.500 minutos en la selección mayor, según estadísticas recogidas por medios especializados. Esta continuidad convierte su exclusión en uno de los hechos más comentados a nivel local, especialmente porque la selección atraviesa una etapa de recambio en la que se valoran la experiencia y el liderazgo.

Actualmente, Perú ocupa el noveno puesto entre diez selecciones sudamericanas en las Eliminatorias, con apenas dos puntos en seis partidos y figura en el lugar 32 del ranking FIFA, su posición más baja en cinco años. La salida de un referente del grupo que integró la “Generación 2018”, que volvió a un Mundial tras 36 años, añade incertidumbre sobre la dirección del proceso de renovación.

El motivo de la ausencia de Tapia

Periodistas como Eddie Fleischman cuestionan
Periodistas como Eddie Fleischman cuestionan la exclusión de Renato Tapia y apuntan a factores extradeportivos. (Facebook / Selección Peruana)

La decisión del seleccionador Mano Menezes, quien asumió el cargo pocas semanas antes de la convocatoria oficial, ha sido objeto de análisis por parte de figuras del periodismo deportivo en Perú. Entre ellos, Eddie Fleischman—con más de tres décadas de trayectoria—planteó que la ausencia de Tapia no se justifica en términos estrictamente futbolísticos.

En su programa Full Deportes, Fleischman remarcó: “No se justifica su ausencia. Cualquier técnico que llega a una selección con bajo nivel competitivo, con Tapia como pieza fundamental, lo convoca aunque el presente del jugador no sea el más claro”.

El comunicador atribuyó la exclusión a conflictos personales entre Tapia y miembros de la Federación Peruana de Fútbol, entre ellos Agustín Lozano, presidente de la entidad, y los directivos Jean Ferrari y Manuel Barreto. Fleischman sostuvo que la federación “no ha perdonado” críticas públicas previas del jugador y sugirió que cuestiones extra deportivas influyeron en la lista final. En sus palabras, “sabemos que Lozano es particularmente ardido, picón, resentido, vengativo, y cuando se pica se quiere vengar”, en alusión al clima interno de la federación.

Ni la cúpula dirigencial ni el comando técnico ofrecieron declaraciones tras el anuncio de los 28 convocados. La ausencia de explicaciones alimentó el descontento de la afición, que manifestó su rechazo en redes sociales y encuestas online.

Consecuencias inmediatas para el futuro del equipo nacional

Sin Renato Tapia, la Selección
Sin Renato Tapia, la Selección Peruana afronta desafíos en un momento clave de su reconstrucción deportiva. (Facebook / Selección Peruana)

La exclusión de Renato Tapia implica un golpe considerable para una selección que ha experimentado inestabilidad en el banquillo y cambios constantes en la plantilla. En la última temporada, Tapia fue titular en nueve de los diez encuentros más recientes de Al Wasl y mantuvo el nivel físico exigido por la alta competencia, aspecto confirmado por reportes de Futbolperuano.com.

La dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, presidida por Lozano desde 2018, enfrenta un escenario de credibilidad debilitada y presión por resultados. El cuerpo técnico de Menezes deberá responder a la expectativa de resultados inmediatos y a la demanda de mayor transparencia en la gestión de nombres claves dentro del plantel. La próxima ventana FIFA y los encuentros decisivos por Eliminatorias establecerán el rumbo de una selección que busca reencauzar su proyecto deportivo tras varios ciclos truncos.

Temas Relacionados

Renato TapiaAl WaslSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami

La primera raqueta nacional se estrenará en el cuadro principal del segundo Masters 1000 de la temporada ante el experimentado tenista bosnio. Si consigue la victoria, enfrentará a Jannik Sinner (#2 ATP)

Ignacio Buse vs Damir Džumhur:

Fernando Corcino responde a Franco Velazco y defiende a la Comisión Disciplinaria: “Tal vez quiere una de acuerdo a sus intereses”

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional rechazó las acusaciones del administrador de Universitario, sobre la legitimidad y el método de designación de la Comisión Disciplinaria

Fernando Corcino responde a Franco

DT de Circolo destaca el poderío de San Martín previo a la revancha por Liga Peruana de Vóley: “La banca marca la diferencia”

Marcos Blanco reconoció que el cambio más sustancial en el sexteto de Guilherme Schmitz tuvo que ver con la inclusión de la central dominicana Geraldine González

DT de Circolo destaca el

Renzo Garcés quedó fuera del Alianza Lima vs Juan Pablo II por lesión: este jugador lo reemplazaría en la defensa

El defensa y goleador del cuadro ‘blanquiazul’ no podrá estar en la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Además, peligra su presencia en la selección peruana

Renzo Garcés quedó fuera del

Conner Huertas del Pino da el golpe en Asunción: elimina a la tercera siembra y consigue el segundo mayor triunfo de su carrera

El tenista nacional venía de superar la clasificación en la jornada nocturna anterior, donde compitió por casi cuatro horas, y despachó en primera ronda al portugués Henrique Rocha, de presente inmejorable en las semanas previas

Conner Huertas del Pino da
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori lamenta salida de

Keiko Fujimori lamenta salida de Denisse Miralles y señala que Fuerza Popular evaluará a Luis Arroyo antes de decidir confianza

Intervienen hospitales de EsSalud en Chiclayo por millonario contrato ligado al entorno de Brunella Horna, nuera de César Acuña

Universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica: entidad afirma que acuerdo no es “excepcional”

Wolfgang Grozo niega haber ido a Sarratea y admite que negó amistad con Zamir Villaverde por vergüenza de su “dudosa reputación”

José Balcázar descarta presión del Congreso por cambio en la PCM y anuncia que reforzará lucha contra la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón aclara rumores de

Samahara Lobatón aclara rumores de su renuncia a La Granja VIP Perú: “Todo sobrepasó los límites de mi tolerancia”

El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes: “Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños”

Ric La Torre tilda de ‘ridícula’ a Laura Spoya por pedir llegar a cien mil vistas para que “Mario Irivarren salga a hablar”

Pol Deportes protagoniza el lanzamiento exclusivo del tráiler de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ de Tom Holland desde el Cerro San Cristóbal de Lima

Alejandra Baigorria reaparece en evento de motivación y lanza poderoso mensaje tras ampay de su esposo: “Hay que pararse y seguir”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Damir Džumhur:

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami

Fernando Corcino responde a Franco Velazco y defiende a la Comisión Disciplinaria: “Tal vez quiere una de acuerdo a sus intereses”

DT de Circolo destaca el poderío de San Martín previo a la revancha por Liga Peruana de Vóley: “La banca marca la diferencia”

Renzo Garcés quedó fuera del Alianza Lima vs Juan Pablo II por lesión: este jugador lo reemplazaría en la defensa

Conner Huertas del Pino da el golpe en Asunción: elimina a la tercera siembra y consigue el segundo mayor triunfo de su carrera