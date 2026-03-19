Renato Tapia volvió a jugar 90 minutos en la victoria de Al Wasl por la liga árabe: ¿Por qué no fue convocado a la selección?

El mediocampista peruano disputó todo el partido y fue clave en la victoria sobre Al Dhafra, acercando al club emiratí a competencias internacionales, mientras su ausencia en la selección peruana continúa generando polémica en Lima (Facebook /Al wasl SC)

Renato Tapia fue titular durante los 90 minutos en el encuentro en el que Al Wasl superó con claridad a Al Dhafra por 3-0, en un duelo fundamental para las aspiraciones del equipo en la liga de Emiratos Árabes Unidos.

Este desempeño refuerza el cuestionamiento a la reciente decisión de Mano Menezes de no convocar al mediocampista para los próximos amistosos de la selección peruana. Tapia ha sumado más de 1.100 minutos en la presente temporada y su vigencia es respaldada por cifras y antecedentes en la selección nacional.

El equipo dirigido por Milos Milojevic venía de tres jornadas sin sumar victorias y necesitaba imperiosamente los tres puntos para no perder pisada en la lucha por un cupo internacional. Los goles de Lima, Saleh y Renato Júnior sellaron un triunfo sin sobresaltos en el estadio Zabeel, donde Tapia volvió a mostrar regularidad y liderazgo en la medular.

Con este resultado, Al Wasl se ubica a cuatro unidades de la zona de acceso a torneos continentales y mantiene abiertas sus opciones en la liga, mientras el próximo gran reto será el cruce ante Al Nassr, aún sin fecha confirmada, por la Champions League 2.

El impacto de la exclusión de Tapia en la selección peruana

La ausencia de Renato Tapia en la Selección Peruana genera debate por su continuidad y liderazgo en un contexto de resultados adversos. (Facebook /Al wasl SC)

La ausencia de Renato Tapia en la lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos frente a Senegal y Honduras ha generado reacciones encontradas en el entorno deportivo peruano. El mediocampista, valorado en 4,5 millones de euros según el portal Transfermarkt, ha sido pieza clave en el esquema de Al Wasl, donde suma trece titularidades en la actual campaña y acumula un gol y dos asistencias en catorce apariciones.

En los últimos ocho años, Tapia participó como titular en 75 partidos internacionales con la selección peruana, incluyendo procesos clasificatorios y torneos continentales, y ostentó la capitanía en 12 ocasiones. Su debut con la blanquirroja data de 2015 y, desde entonces, ha superado los 6.500 minutos en la selección mayor, según estadísticas recogidas por medios especializados. Esta continuidad convierte su exclusión en uno de los hechos más comentados a nivel local, especialmente porque la selección atraviesa una etapa de recambio en la que se valoran la experiencia y el liderazgo.

Actualmente, Perú ocupa el noveno puesto entre diez selecciones sudamericanas en las Eliminatorias, con apenas dos puntos en seis partidos y figura en el lugar 32 del ranking FIFA, su posición más baja en cinco años. La salida de un referente del grupo que integró la “Generación 2018”, que volvió a un Mundial tras 36 años, añade incertidumbre sobre la dirección del proceso de renovación.

El motivo de la ausencia de Tapia

Periodistas como Eddie Fleischman cuestionan la exclusión de Renato Tapia y apuntan a factores extradeportivos. (Facebook / Selección Peruana)

La decisión del seleccionador Mano Menezes, quien asumió el cargo pocas semanas antes de la convocatoria oficial, ha sido objeto de análisis por parte de figuras del periodismo deportivo en Perú. Entre ellos, Eddie Fleischman—con más de tres décadas de trayectoria—planteó que la ausencia de Tapia no se justifica en términos estrictamente futbolísticos.

En su programa Full Deportes, Fleischman remarcó: “No se justifica su ausencia. Cualquier técnico que llega a una selección con bajo nivel competitivo, con Tapia como pieza fundamental, lo convoca aunque el presente del jugador no sea el más claro”.

El comunicador atribuyó la exclusión a conflictos personales entre Tapia y miembros de la Federación Peruana de Fútbol, entre ellos Agustín Lozano, presidente de la entidad, y los directivos Jean Ferrari y Manuel Barreto. Fleischman sostuvo que la federación “no ha perdonado” críticas públicas previas del jugador y sugirió que cuestiones extra deportivas influyeron en la lista final. En sus palabras, “sabemos que Lozano es particularmente ardido, picón, resentido, vengativo, y cuando se pica se quiere vengar”, en alusión al clima interno de la federación.

Ni la cúpula dirigencial ni el comando técnico ofrecieron declaraciones tras el anuncio de los 28 convocados. La ausencia de explicaciones alimentó el descontento de la afición, que manifestó su rechazo en redes sociales y encuestas online.

Consecuencias inmediatas para el futuro del equipo nacional

Sin Renato Tapia, la Selección Peruana afronta desafíos en un momento clave de su reconstrucción deportiva. (Facebook / Selección Peruana)

La exclusión de Renato Tapia implica un golpe considerable para una selección que ha experimentado inestabilidad en el banquillo y cambios constantes en la plantilla. En la última temporada, Tapia fue titular en nueve de los diez encuentros más recientes de Al Wasl y mantuvo el nivel físico exigido por la alta competencia, aspecto confirmado por reportes de Futbolperuano.com.

La dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, presidida por Lozano desde 2018, enfrenta un escenario de credibilidad debilitada y presión por resultados. El cuerpo técnico de Menezes deberá responder a la expectativa de resultados inmediatos y a la demanda de mayor transparencia en la gestión de nombres claves dentro del plantel. La próxima ventana FIFA y los encuentros decisivos por Eliminatorias establecerán el rumbo de una selección que busca reencauzar su proyecto deportivo tras varios ciclos truncos.