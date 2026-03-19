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DT de Circolo destaca el poderío de San Martín previo a la revancha por Liga Peruana de Vóley: “La banca marca la diferencia”

Marcos Blanco reconoció que el cambio más sustancial en el sexteto de Guilherme Schmitz tuvo que ver con la inclusión de la central dominicana Geraldine González

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Marcos Blanco, DT de Circolo,
Marcos Blanco, DT de Circolo, elogió el plantel de la Universidad San Martín. Crédito: Difusión.

El primer asalto de los cuartos de final en el Polideportivo de Villa El Salvador dejó lecciones valiosas para Circolo Sportivo Italiano. Tras caer 3-1 ante la Universidad San Martín, el estratega argentino Marcos Blanco analizó las claves de un encuentro que, hasta el segundo set, se mantuvo parejo. El técnico del conjunto de Pueblo Libre fue enfático al señalar que la profundidad del plantel ‘santo’ resultó determinante para inclinar la balanza a favor de las de Santa Anita.

Blanco identificó con precisión el movimiento táctico de su colega brasileño, Guilherme Schmitz, que cambió el rumbo del juego. La entrada de la central dominicana Geraldine González descolocó el sistema defensivo de Circolo. Según el entrenador, la potencia y colocación del saque de la caribeña, sumado a la complicidad de los armados precisos de Paola Rivera, generaron un daño irreparable.

“En lo colectivo jugamos como debíamos, pero en lo individual la central dominicana nos complicó con el saque. Hasta el segundo set todo estaba parejo, pero San Martín tiene muchas variantes desde la banca y eso marca diferencia”, admitió el técnico a ‘El Poli’.

El cuadro de Santa Anita sufrió más de la cuenta para imponerse en el marcador. De hecho fue un 32-20 - Crédito: Latina.

A pesar del resultado adverso, el ánimo en el vestuario de Pueblo Libre se mantiene intacto. Blanco rescató la entrega física de sus dirigidas y la fidelidad al plan de juego trazado. “La primera sensación fue que hicimos lo que teníamos que hacer, pero no alcanzó. Terminamos con la moral alta. Debemos seguir por este camino, ajustar detalles y mejorar para el próximo partido. En lo anímico el equipo está fuerte y en lo físico nunca decayó”, sentenció el adiestrador. El objetivo ahora es forzar un ‘extra game’, pues si San Martín repite la victoria, sellará de forma definitiva su boleto a las semifinales.

El balance de la temporada

Al evaluar el camino recorrido, Marcos Blanco reafirmó el compromiso de su grupo: “Tenemos plena confianza en el plantel que armamos esta temporada. Sabíamos que en esta etapa teníamos que jugar de igual a igual ante cualquiera. Llegamos en una buena racha de rendimientos y resultados, con volumen de juego y mucho roce de situaciones en cancha. Las jugadoras que hemos contratado nos han permitido alcanzar los cuartos de final, que era lo que buscábamos”.

El estratega recordó que el trayecto no fue sencillo debido a las bajas médicas: “Han habido factores que influyeron en la temporada, como las lesiones. Aún así, terminamos la primera etapa en cuarto lugar e hicimos un gran vóley”.

Eugenia Nosach aporta carácter, temple
Eugenia Nosach aporta carácter, temple y fuerza a Circolo. - Crédito: Difusión

Finalmente, destacó que el parón por el Sudamericano de Clubes sirvió como un catalizador positivo para el cierre del torneo. “En febrero no pudimos revertir la situación, pero la para por el Sudamericano nos permitió generar una carga extra de trabajo. Fue un punto de quiebre: entrenamos mejor y crecimos como equipo. Desde entonces, los resultados han sido ascendentes”, concluyó Blanco, quien remarcó las tres victorias —una en los despachos, precisamente ante San Martín— que enlazó su equipo en el tramo final de la Fase 2 del torneo.

San Martín vs Circolo: partido de vuelta por cuartos de final

El choque de vuelta entre las ‘santas’ y las de Pueblo Libre está programado para el sábado 21 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado será a las 17:00 horas en todo el territorio peruano. Asimismo, el compromiso podrá ser sintonizado por la señal televisiva de Latina TV; por la señal digital de la Federación Peruana de Vóley en su web y página de Facebook; y desde la web de Infobae Perú con todas las incidencias en vivo.

Circolo Sportivo Italiano se mide
Circolo Sportivo Italiano se mide ante la Unioversidad San Martín e intentará forzar un extra game en la llave de cuartos de final. Crédito: Instagram Circolo.

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