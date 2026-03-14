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Paola Rivera elogió las características de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas: “Hay más herramientas”

La armadora mexicana también se refirió a la revancha con Circolo Sportivo Italiano en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

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La armadora mexicana lleva dos temporadas en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Paola Rivera se ha destacado entre las figuras principales de la Liga Peruana de Vóley durante las últimas dos temporadas. La armadora mexicana cumplió un papel destacado en Regatas Lima y ahora forma parte de la Universidad San Martín, conjunto con el que busca conquistar el título nacional.

La levantadora extranjera participó como invitada en el podcast ‘Bloque y Punto’, donde conversó sobre diversos temas en la antesala de los cuartos de final del torneo peruano. Durante la entrevista, destacó las cualidades de las voleibolistas peruanas, con quienes compite y convive a diario.

“Es una deportista muy ágil, ya que, al igual que en México, no se caracteriza por una gran estatura. Considero que es trabajadora, porque muchas jugadoras peruanas participan en su liga local, lo que resulta positivo: constantemente comparten cancha con compañeras que integran la selección nacional. Además, son competitivas en todo momento”, detalló.

Paola Rivera elogió las condiciones
Paola Rivera elogió las condiciones de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas Lima.

La diferencia entre Regatas y San Martín

Paola Rivera se refirió a las diferencias entre Regatas Lima y Universidad San Martín, los dos clubes con más títulos en la historia del voleibol peruano. La armadora extranjera señaló que el equipo de Santa Anita dispone de un plantel más amplio, lo que genera una competencia interna más intensa.

Una de las principales fortalezas que encuentro en San Martín es la profundidad del plantel. Contamos con varias opciones técnicas y, además, el equipo está formado por jugadoras que no necesitan ser motivadas constantemente para esforzarse en los entrenamientos. Las prácticas se disfrutan mucho debido a la sana competitividad: todas quieren jugar y cada una lucha por su lugar, siempre con respeto. Considero que esto ha sido clave para el equipo y también ha contribuido a que yo pueda mostrar mi mejor nivel”, acotó.

Rivera afirmó que San Martín le ha proporcionado más recursos para potenciar su rendimiento a lo largo de la Liga Peruana de Vóley. La jugadora mexicana asegura sentirse en mejor forma que en la temporada pasada y apunta al título nacional junto al equipo ‘santo’.

“Creo que me he mantenido en un buen nivel, aunque siento que todavía puedo aportar un poco más al equipo. Personalmente, me encuentro mejor que en la temporada pasada: cuento con más herramientas, me siento mejor físicamente y estoy tranquila en lo mental. Percibo que he avanzado y sostenido un rendimiento estable, pero considero que puedo llegar a dar más. Eso me genera cierta ansiedad en esta última etapa del torneo, porque deseo rendir al máximo para que San Martín logre el título”, añadió.

La armadora mexicana ha sido pieza fundamental en ambos clubes. Créditos: Bloque y Punto / Youtube.

Su opinión sobre el duelo con Circolo

Finalmente, Paola Rivera se refirió al próximo enfrentamiento entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano, que tendrá un significado especial para varias jugadoras del equipo ‘santo’ tras la pérdida de puntos en el último partido por una alineación indebida de cuatro extranjeras en cancha. La armadora destacó una perspectiva positiva ante este duelo, sin enfocarse en el ánimo de revancha.

“Cada partido representa una nueva oportunidad. El encuentro que perdimos en mesa correspondía a una fase anterior, por lo que ahora no importa cómo se haya ganado o perdido: en este momento, lo esencial es obtener la victoria. No lo considero una revancha, porque esta es una ronda diferente y la sanción no dependió directamente de nosotras. En la cancha, el partido fue muy disputado y logramos un buen resultado, por eso preferimos quedarnos con ese desempeño. El objetivo es mejorar nuestro juego, más allá de la sanción, y no dejar que esa situación nos afecte en los cuartos de final”, cerró.

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