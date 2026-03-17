Ignacio Buse vs Coleman Wong EN VIVO por el Miami Open: punto a punto, el peruano busca ingresar al cuadro principal del Masters 1000

El tenista peruano disputará el Grand Prix Hassan II, torneo que abre la gira de tierra batida del circuito ATP, enfrentando a rivales de talla internacional y buscando afianzar su crecimiento tras una intensa temporada de preparación (Marrakech)

El tenista peruano Ignacio Buse busca hoy martes 17 de marzo su ingreso al cuadro principal del Miami Open ante el hongkonés Coleman Wong en la ronda final de la clasificación. El partido se juega en la cancha 3 del complejo Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Esta es la última barrera para ‘Nacho’ en su intento por debutar entre los mejores en un Masters 1000.

El peruano se impuso por 6-2 en el primer set. Posteriormente, sucumbió 6-3 en el segundo parcial. Con el partido igualado, se juega el tercer y último set en Miami.

Ignacio Buse se impone 2-1 en el tercer set ante Coleman Wong. Nacho cuenta con el apoyo de la hinchada peruana en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. TAM

Con otro semblante, Nacho busca la gloria ante decenas de aficionados peruanos que se dieron cita en el recinto miamense. Al grito de “Perú, Perú”, hacen sentir su apoyo al primer tenista nacional.

Ignacio Buse sella así el 4-2 en el tercer set, rompiendo el saque del hongkonés Coleman Wong en el Miami Open. TAM

Buse accedió a esta instancia tras superar en tres sets al tunecino Moez Echargui, con parciales de 6-3, 6-7(4) y 6-4, en un duelo que se extendió por 2 horas y 46 minutos. Según el portal especializado Tenis al Máximo, el peruano sumó 10 puntos ATP y un premio de USD 14.130 por su victoria, lo que lo proyecta al puesto 59 del ranking en vivo.

Actualmente, Ignacio Buse ocupa el lugar 63 del ranking mundial juvenil y continúa ascendiendo en la clasificación profesional gracias a sus últimos resultados en torneos internacionales.

Ignacio Buse superó con exigencia a Liam Draxler en la Qualy del Indian Wells. - Crédito: AFP

En el inicio de la temporada, Buse alcanzó la final en el Challenger de Buenos Aires y avanzó hasta semifinales en el torneo de Punta del Este, consolidándose como una de las promesas más destacadas del tenis sudamericano. Además, representó a Perú en la reciente serie de Copa Davis ante Noruega, donde sumó experiencia ante jugadores del circuito principal.

El rival de Buse, Coleman Wong, número 120 del ranking ATP, llega a esta definición tras vencer al británico Jack Pinnington Jones en tres sets. El ganador del encuentro accederá directamente al cuadro principal del Miami Open, torneo que reparte más de USD 8,4 millones en premios y reúne a las principales figuras del circuito mundial.

Ignacio Buse cayó ante el australiano Rinky Hijikata y perdió la oportunidad de ingresar al cuadro principal del Indian Wells.

Qué se juega Ignacio Buse ante Coleman Wong

La clasificación al cuadro principal del Miami Open sería un logro inédito para Ignacio Buse y un avance significativo para el tenis peruano. El certamen, uno de los más prestigiosos fuera de los Grand Slam, ofrece puntos clave para el ranking ATP y visibilidad frente a rivales de elite. El partido, según la organización del torneo, se disputará este miércoles en horario vespertino.