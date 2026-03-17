Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del duelo vuelta por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será el punto de encuentro para los partidos de vuelta de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026, programados para el sábado 21 y domingo 22 de marzo. En esta etapa, los equipos afrontan el reto de alcanzar las semifinales, con la obligación de mostrar solidez bajo presión y un alto nivel técnico.

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día y hora del choque vuelta

El domingo 22 de marzo está previsto el segundo duelo entre las ‘blanquiazules’ y el equipo de Puente Piedra en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, correspondiente a la fase de ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El partido comenzará a las 17:00 horasen Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami, el inicio será a las 18:00 horas. En países como Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro arrancará una hora más tarde, a las 19:00 horas.

Liga Peruana de Vóley continúa en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: FPV

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los aficionados al vóley contarán con varias opciones para seguir el duelo de cuartos de final entre Alianza Lima y Deportivo Soan. Latina Televisión transmitirá el partido en señal abierta por el canal 2, así como en su sitio web y su aplicación móvil, gracias a los derechos exclusivos sobre la Liga Peruana de Vóley.

La Federación Peruana de Vóley pondrá a disposición la retransmisión en directo desde su portal oficial “www.fpvorg.pe”. Paralelamente, la Liga Peruana de Vóley facilitará el acceso a través de su cuenta de Facebook, permitiendo que los seguidores puedan ver el encuentro desde cualquier dispositivo.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa, desde el análisis previo hasta el minuto a minuto del partido, sumando las declaraciones y los momentos clave en su plataforma digital. Así, los seguidores disfrutarán de una amplia variedad de alternativas para no perderse ningún detalle del esperado enfrentamiento entre las blanquiazules y el equipo de Puente Piedra.

Las jugadoras de Alianza Lima celebran con un emotivo abrazo su importante victoria ante Deportivo Soan en la Liga peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

¿Cómo quedó el partido de ida por cuartos de final?

El pase a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley quedó en manos de Alianza Lima, que derrotó a Deportivo Soan por 3 sets a 0 en el Polideportivo de Villa El Salvador. El equipo blanquiazul marcó diferencias desde el primer set, imponiéndose por 25-17 con el impulso ofensivo de Yllescas y una defensa sólida.

En el segundo parcial, el cuadro de Puente Piedra mostró mayor resistencia y llegó a liderar el marcador por momentos. Sin embargo, las victorianas igualaron y terminaron cerrando el set con un apretado 26-24. La tensión se mantuvo, pero la capacidad de reacción del bicampeón fue determinante para mantenerse al frente.

El tercer set evidenció la paridad inicial entre ambos equipos, que alternaron la ventaja en los primeros puntos. Alianza Lima se adelantó gracias a los remates de ‘Chabela’ Sánchez y una notable efectividad en el bloqueo.

La recta final favoreció a las bicampeonas, que alcanzaron el set point con una diferencia de seis puntos y sellaron el triunfo por 25-20. Así, el equipo dirigido por Facundo Morando avanzó de ronda sin ceder sets, manteniendo el invicto y ratificando su condición de bicampeón. Deportivo Soan, que accedió a cuartos tras una campaña irregular, no logró frenar la ofensiva rival y se despidió de la competencia ante un adversario superior en el aspecto colectivo.

Un final de set electrizante en la Liga Peruana de Vóley. Justo cuando los narradores cantan el punto final para Alianza Lima, el entrenador de Deportivo Soan pide el 'Desafío' por un presunto toque de red. La tecnología tiene la última palabra. - Latina Noticias