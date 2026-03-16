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Ricardo Gareca respalda por completo el nuevo proceso de Mano Menezes con la selección peruana: “Es un técnico de mucha experiencia”

El ‘Tigre’ observa con mucho respeto y entusiasmo el nuevo proyecto que emprenderá el estratega brasileño con la ‘bicolor’. “Espero que le vaya bien”, manifestó en una visita protocolar a Lima

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Ricardo Gareca respalda la llegada
Ricardo Gareca respalda la llegada de Mano Menezes a la selección peruana. - Crédito: FPF

A pesar de que Ricardo Gareca ha zanjado su historia con la selección peruana, a la que elevó a la más alto ante los ojos del mundo en una época inolvidable y memorable por todos, aún sigue muy al pendiente de su actualidad. Por eso no se ha visto sorprendido por la llegada de Mano Menezes a la que alguna vez fue su zona técnica.

Durante uno de sus tantos regresos a Lima, el ‘Tigre’ opinó acerca del nuevo seleccionador nacional. Con mucho respeto, indicó que es un profesional calificado, cuya amplia trayectoria le ofrece una espalda ancha para hacerse cargo de un elenco que busca no solo rejuvenecerse, también recuperar su identidad en la región.

Ricardo Gareca durante un entrenamiento
Ricardo Gareca durante un entrenamiento con la selección peruana. - Crédito: FPF

Es un técnico de mucha experiencia, lo avala la trayectoria y hay que apoyarlo, a él y a la selección; todos somos hinchas de la selección y espero que le vaya bien”, mencionó de una manera sucinta y directa en una entrevista con el programa Desvelados.

Menezes, de 63 años, fue el director técnico que reunió mayor consenso en la Federación Peruana de Fútbol por encima de otros candidatos como Gustavo Álvarez. Pesó para su elección su dilatada carrera entrenando en el Brasileirao y su experiencia como seleccionador de Brasil durante la irrupción de Neymar, al que llevó al ‘scratch’.

Gareca, otra faceta

Después de su reciente paso por la selección de Chile, donde no logró revertir el rumbo del equipo,Ricardo Gareca ha decidido alejarse temporalmente de sus funciones como seleccionador. El entrenador argentino, de amplia trayectoria, optó por explorar un nuevo ámbito profesional y ha iniciado una etapa como entrevistador en su propio canal de YouTube.

Esta incursión del ‘Tigre’ responde a una tendencia adoptada por varios ex seleccionados peruanos que han encontrado en la plataforma digital un espacio para continuar ligados al fútbol y compartir sus experiencias.

Ricardo Gareca es ahora Youtuber.
Ricardo Gareca es ahora Youtuber. Créditos: Ana Morocho / Infobae

En declaraciones recientes, Gareca explicó las motivaciones detrás de esta nueva faceta: “Vi que Jefferson estuvo con Roberto Guizasola, después el ‘Flaco’ Penny con Carvallo en un programa. El ‘Cuto’ Guadalupe también me invitó a una entrevista.Y el ‘Loco Vargas’ también está en ese mundo. Entonces pensé: ‘¿Por qué no yo?’Si todos están participando, puedo tener mi propio programa. Eso fue lo que me impulsó“.

Ricardo Gareca es considerado una leyenda del fútbol en Perú, tras haber dirigido a la selección nacional y conseguir la clasificación de la ‘blanquirroja’ a una Copa del Mundo después de 36 años fuera de la máxima cita internacional. Además, bajo su dirección, el equipo alcanzó un subcampeonato de América, consolidando su figura como referente y protagonista de una etapa histórica para el fútbol peruano.

Manos a la obra

Mano Menezes ha empezado a meterse de lleno en sus funciones. No bien fue anunciado como el nuevo líder de la selección peruana, ha acometido una misión que lo acerca con su realidad: realizar planes de seguimiento a jugadores que disputan la Liga 1 2026.

De ahí que en su primera lista oficial aparezcan rostros nuevos e interesantes como los de Marco Huamán (Alianza Lima), Matías Zegarra (FBC Melgar), Jairo Vélez (Alianza Lima) y Adrián Quiroz (Los Chankas). A ellos, conviene mencionar, se unirán otros deportistas de mayor experiencia.

Mano Menezes contará con sus
Mano Menezes contará con sus dos primeras evaluaciones oficiales como entrenador de Perú. - Crédito: Paloma del Solar

Pensamos construir un equipo competitivo, que los jugadores tengan una buena cualidad técnica. Tenemos que pensar en cómo están desde lo físico. Los jugadores que tienen dinámica e intensidad para jugar 90 minutos, consideramos mucho porque son los principales pilares”, mencionó Menezes a la prensa.

Para iniciar, oficialmente, el proyecto de Menezes, Perú disputará dos partidos amistosos de preparación en Europa: el primero será contra Senegal, el 28 de marzo, y el segundo frente a Honduras, el 31 del mismo mes.

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