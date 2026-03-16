Paulo Autuori rompió su silencio sobre rumores de su renuncia de Sporting Cristal: “No han ganado nada en su vida profesional”

El DT brasileño rompió su silencio por las versiones de su partida del cuadro 'celeste' tras la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores. (Video: Jax Latin Media)

La contundente victoria de Sporting Cristal por 3-0 sobre Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la sétima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, quedó en segundo plano ante la atención generada por la continuidad de Paulo Autuori al frente del equipo. El entrenador brasileño desmintió versiones difundidas en redes sociales y espacios digitales sobre una supuesta renuncia, después de que el club clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar a Carabobo FC en la tanda de penales.

“Hay un dicho en Brasil: ‘uno que tiene boca, habla lo que quiere’, y en los días actuales, ‘uno que tiene redes sociales, pone lo que quiere también’. El tema no es la mentira, la mentira es solamente la verdad que no existe, entonces la gente miente todo lo que quiera. El día que yo tenga que salir de acá o de cualquier lugar, no van a necesitar especular. Eso es un montón de veces”, señaló en conferencia de prensa.

El DT también lamentó que las redes sociales y los blogs hayan amplificado esas versiones sin sustento, diferenciando a los periodistas de carrera de los generadores de contenido digital. “Desafortunadamente esto, para los periodistas serios, se quedan en esto de las redes sociales, esos blogueros o ‘influencers’ que venden una verdad que no existe. Yo no controlo esto. Lo lamento por los periodistas que son serios, pero estos no son periodistas, sino blogueros que no han ganado nada en su vida profesional, pero tienen la capacidad para juzgar a otro como si fueran victoriosos en su vida”, agregó.

Los 'cerveceros' obtuvieron su pase a la fase de grupos tras eliminar a Carabobo FC por penales en Matute. (Fútbol Satélite)

Además de rechazar cualquier rumor sobre su futuro inmediato, Paulo Autuori reconoció su inconformidad con el rendimiento mostrado por su equipo, pese a la clasificación obtenida en la Copa Libertadores.

“Lo único que a mí puede incomodarme es la falta de equidad en el fútbol peruano. En el club estoy contento y satisfecho. Ahora, cuando no jugamos bien, voy a estar molesto, no solamente porque hemos clasificado para fase de grupos de Libertadores. El partido son 90 minutos. Si agarro el segundo tiempo del partido con Alianza Atlético y el primer tiempo del partido con Carabobo, son 90 minutos sin jugar. Si agarro primer tiempo del partido con Alianza Atlético y el segundo de Carabobo, 90 minutos jugando fútbol, teniendo actitud, es así”, analizó.

Paulo Autuori sobre el cupo de extranjeros y la dificultad de Mano Menezes

En su análisis sobre los desafíos del fútbol nacional, Paulo Autuori abordó la problemática de la equidad y la normativa que regula la presencia de futbolistas extranjeros en la Liga 1. “¿Falta de equidad en el fútbol peruano? Lo he hablado con los directivos de Cristal y he dicho que no quiero eso (la equidad) para nosotros. Estoy acá porque me encanta estar en Perú. Pero me quedo preocupado con muchas ganas de ver a Mano (Menezes) hacer un excelente trabajo, pero hay que dar espacio a los jugadores peruanos”, reflexionó.

El estratega de 69 años defendió su postura sobre la importancia de limitar la cantidad de extranjeros y apostar por la formación de futbolistas peruanos. “Después dicen que soy terco y no, soy un convencido de los conceptos que manejo a nivel profesional. Estoy en contra de la cantidad excesiva de cupo de extranjeros para un fútbol que necesita recambio generacional. Espero que Mano tenga una varita mágica”, declaró.

Felipe Vizeu ha sido el jugador más criticado por los hinchas de Sporting Cristal y su presencia generó debate en la prensa por el cupo de extranjero. - créditos: Paloma Del Solar

Paulo Autuori explicó la ausencia de Felipe Vizeu ante Sport Boys

Durante la victoria sobre Sport Boys, la ausencia de Felipe Vizeu fue una de las novedades en la convocatoria de Sporting Cristal. El técnico explicó que priorizó el aspecto anímico y el bienestar del grupo para tomar esta decisión. “¿Ausencias de Felipe Vizeu, Christofer Gonzales y Juan González? Yo siempre he trabajado para la salud física y mental del camerino, de los jugadores. Y siempre voy a pelear por ellos. Con Felipe hablé y no lo traje porque toca el balón y la gente (pifea), se olvida de otras cosas. Pero desde ahora ya está metido para jugar el próximo partido”, detalló.

Autuori también informó sobre el estado físico de otros miembros del plantel. “Christofer tuvo una molestia en su rodilla que no es de ahora y se ha decidido prepararlo más, darle tratamiento, pero seguramente lo más pronto posible va a estar para jugar. Catriel (Cabellos) también ha sentido algo”, explicó.