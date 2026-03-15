Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

MIN 49: Goooool de Sporting Cristal. Gabriel Santana asiste a Ávila, quien combina con Miguel Araujo. Araujo remata rasante, el balón pega en el palo e ingresa al arco.
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Finaliza el primer tiempo con victoria parcial para Sporting Cristal.
MIN 41: Sporting Cristal llega al área, centro para Ávila que remata y el balón pega en el palo. Santiago González de Cristal recoge el rebote y nuevamente el balón da en el poste. Sport Boys despeja el peligro.
MIN 39: Jostin Alarcón ejecuta el tiro libre por encima de la barrera de Sporting Cristal, pero el balón sale desviado.
MIN 37: Falta cerca del área a favor del Boys
MIN 36: El ritmo del partido disminuye. Sporting Cristal llega al área de Sport Boys, Sosa lanza un centro y la defensa despeja el peligro.
MIN 26: Sport Boys busca ingresar al área de Sporting Cristal, pero la jugada queda invalidada por posición adelantada.
MIN 15: Gol convalidado para Sporting Cristal. La pierna izquierda de Riojas habilitó a Maxloren Castro, quien marcó el tanto.
MIN 13: Gol de Sporting Cristal en revisión por posible posición adelantada.