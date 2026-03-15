Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

MIN 15: Gol convalidado para Sporting Cristal. La pierna izquierda de Riojas habilitó a Maxloren Castro, quien marcó el tanto.

MIN 36: El ritmo del partido disminuye. Sporting Cristal llega al área de Sport Boys, Sosa lanza un centro y la defensa despeja el peligro.

MIN 39: Jostin Alarcón ejecuta el tiro libre por encima de la barrera de Sporting Cristal, pero el balón sale desviado.

MIN 41 : Sporting Cristal llega al área, centro para Ávila que remata y el balón pega en el palo. Santiago González de Cristal recoge el rebote y nuevamente el balón da en el poste. Sport Boys despeja el peligro.

MIN 49: Goooool de Sporting Cristal. Gabriel Santana asiste a Ávila, quien combina con Miguel Araujo. Araujo remata rasante, el balón pega en el palo e ingresa al arco.

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