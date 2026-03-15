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Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luego de asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, los ‘cerveceros’ enfrentarán a la ‘misilera’, que llega sin DT, con el objetivo de retomar el rumbo en el campeonato nacional

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17:07 hsHoy

MIN 49: Goooool de Sporting Cristal. Gabriel Santana asiste a Ávila, quien combina con Miguel Araujo. Araujo remata rasante, el balón pega en el palo e ingresa al arco.

17:06 hsHoy

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

16:52 hsHoy

Finaliza el primer tiempo con victoria parcial para Sporting Cristal.

Disfruta del resumen completo de los primeros 45 minutos del partido entre Sporting Cristal y Sport Boys. Revive el gol de Maxloren Castro y las mejores jugadas de la primera mitad. - Liga 1
16:43 hsHoy

MIN 41: Sporting Cristal llega al área, centro para Ávila que remata y el balón pega en el palo. Santiago González de Cristal recoge el rebote y nuevamente el balón da en el poste. Sport Boys despeja el peligro.

16:38 hsHoy

MIN 39: Jostin Alarcón ejecuta el tiro libre por encima de la barrera de Sporting Cristal, pero el balón sale desviado.

16:37 hsHoy

MIN 37: Falta cerca del área a favor del Boys

16:33 hsHoy

MIN 36: El ritmo del partido disminuye. Sporting Cristal llega al área de Sport Boys, Sosa lanza un centro y la defensa despeja el peligro.

16:23 hsHoy

MIN 26: Sport Boys busca ingresar al área de Sporting Cristal, pero la jugada queda invalidada por posición adelantada.

16:15 hsHoy

MIN 15: Gol convalidado para Sporting Cristal. La pierna izquierda de Riojas habilitó a Maxloren Castro, quien marcó el tanto.

Los celesten abren el marcador
16:13 hsHoy

MIN 13: Gol de Sporting Cristal en revisión por posible posición adelantada.

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