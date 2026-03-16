Paolo Guerrero encaró a hincha que lo llamó “Paolín” en aeropuerto tras empate entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso

El delantero respondió a un aficionado que lo llamó 'Paolín' en el aeropuerto Jorge Chávez, reflejando el ambiente de alta presión tras la polémica arbitral y el empate crucial en la Liga 1 ante Deportivo Garcilaso (Panamericana TV / TeleDeportes)

Paolo Guerrero, delantero de 42 años y referente de Alianza Lima, vivió un momento de tensión a su llegada a Lima luego de que el equipo repartiera puntos en Cusco. Durante su contacto con la prensa, un simpatizante se refirió a él con el apodo “Paolín”, lo que provocó que el futbolista interrumpiera su declaración y encarara al interlocutor.

El incidente, ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, coincidió con la controversia generada por la anulación de un gol suyo en el partido frente a Deportivo Garcilaso, situación que sumó presión al entorno del club y fue ampliamente comentada por especialistas y exárbitros.

En el duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima igualó 1-1 ante Deportivo Garcilaso en un encuentro marcado por una polémica decisión arbitral. Paolo Guerrero anotó un tanto desde más allá de la media cancha tras superar a Orlando Núñez y aprovechar el adelantamiento del arquero Patrick Zubczuk; sin embargo, el juez principal Daniel Ureta anuló la jugada al considerar que existió infracción ofensiva, lo que impidió la intervención del VAR y generó malestar en el plantel dirigido por Pablo Guede.

La acción, ocurrida a los 14 minutos del primer tiempo, fue decisiva para el desarrollo del partido y dejó a Alianza Lima compartiendo el liderato del torneo con Los Chankas.

La controversia por el arbitraje y la reacción de Guerrero

El debate sobre el arbitraje en la Liga 1 volvió al centro de la escena tras la jugada anulada a Paolo Guerrero, acción que influyó en el resultado del partido. (Panamericana TV / TeleDeportes)

La determinación del árbitro generó un nuevo foco de debate sobre la aplicación del reglamento y la utilización del VAR en la Liga 1. Exárbitros y especialistas sumaron sus voces a la discusión. Winston Reátegui, exárbitro FIFA y exjefe de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), sostuvo en el programa ‘Al Límite’ de L1 MAX: “Esta no es una falta, es un gol válido. Los árbitros deben entender que el fútbol es un deporte de contacto”. Reátegui indicó que el silbato fue prematuro y que la acción debió ser revisada por el VAR, lo que, a su juicio, habría permitido una resolución más justa conforme a las reglas vigentes.

Paolo Guerrero, por su parte, expresó su descontento por la explicación arbitral tras la anulación de su gol. El delantero señaló: “No sé a qué atribuirlo. Es un poco injusto porque ahora hice un gol legítimo. No le hago falta, creo que eso es jugar normal. Inclusive, el adversario se resbala por querer llegar a la pelota y sabía que no iba a llegar, lo paso por adelante y creo que hago un gol legítimo, me lo anulan”. Guerrero subrayó que la decisión impactó en el resultado y en la posibilidad de que su equipo se consolidara en el primer puesto del Apertura.

Durante el retorno del plantel a Lima, el ambiente estuvo marcado por la tensión y la atención mediática. Fue en ese contexto cuando un hincha llamó ‘Paolín’ a Guerrero, quien no dudó en responder y dirigirse directamente al aficionado, lo que puso de manifiesto el nivel de presión que enfrenta el goleador en esta etapa de su carrera.

Competencia interna y futuro profesional de Guerrero

A pesar de la polémica reciente, Paolo Guerrero continúa como referente ofensivo de Alianza Lima mientras comparte la delantera con nuevos refuerzos del club. (Panamericana TV / TeleDeportes)

A pesar de la polémica, Guerrero mantiene su lugar como atacante titular de Alianza Lima. En lo que va de la temporada, ha sumado tres anotaciones: uno frente a Sport Huancayo y otro ante Comerciantes Unidos, ambos desde el punto de penal, además de un gol en jugada contra FBC Melgar. Su rendimiento ha sido determinante para que el club siga en la pelea por los primeros puestos del torneo.

La dirigencia aliancista reforzó el ataque con la llegada del argentino Federico Girotti, tras una inversión de USD 1.5 millones, y del colombiano Luis Ramos, exgoleador de América de Cali. Estas incorporaciones han incrementado la competencia por un lugar en la ofensiva, obligando al técnico Pablo Guede a gestionar la rotación de su plantel con precisión.

Consultado sobre su proyección, Guerrero fue claro al manifestar su intención de retirarse al final de la temporada: “Mi idea es jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea. Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año”. El delantero dejó en claro que su prioridad es contribuir al equipo mientras se mantenga en actividad.

Alianza Lima se mantiene en la cima

El empate en Cusco permitió a Alianza Lima mantenerse en la parte alta del Torneo Apertura, mientras Deportivo Garcilaso enfrenta un momento complicado. (Facebook / Club Alianza Lima)

Con el empate obtenido en Cusco, Alianza Lima alcanzó 16 puntos en seis partidos, lo que le permite sostenerse en la parte alta de la clasificación. La reciente victoria frente a FBC Melgar en condición de local tuvo como figura a Jairo Vélez en el mediocampo, consolidando el buen momento del conjunto blanquiazul.

En contraste, Deportivo Garcilaso continúa sin encontrar el rumbo en el Torneo Apertura. La seguidilla de malos resultados provocó la salida del director técnico Hernán Lisi y mantiene al equipo en una posición comprometida respecto al descenso. El club buscará revertir su situación en las jornadas venideras para evitar complicaciones al cierre del campeonato.

El próximo compromiso de Alianza Lima será ante Juan Pablo II el sábado 21 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, donde el cuadro dirigido por Guede intentará afianzar su liderazgo y dejar atrás la polémica arbitral que marcó su última presentación.