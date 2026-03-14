Leao Butrón se burló del reclamo de Universitario contra Paolo Guerrero: “Se piden sanciones para Cubillas, ‘Patrón’ Velásquez y Villanueva”

Leao Butrón se burló del reclamo de Universitario contra Paolo Guerrero

Las recientes sanciones impuestas a Javier Rabanal y Jairo Concha tras el incidente con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo han generado un ambiente tenso en el fútbol peruano. La decisión disciplinaria, que dejó a Universitario sin dos piezas clave, provocó que la directiva del club considere tomar acciones similares en otros casos que involucran a figuras rivales.

Según el periodista Mauricio Loret de Mola, la ‘U’ evalúa solicitar una sanción para Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima. El fundamento de este pedido se remonta a los playoffs de la Liga 1 2025, cuando el ‘Depredador’ realizó un gesto hacia la tribuna rimense tras recibir críticas, recordando a los aficionados que ya les había anotado en un partido anterior.

Leao Butrón se pronunció sobre la postura de los ‘cremas’ y no dudó en burlarse. El exarquero ‘blanquiazul’ lanzó irónico comentario en sus redes sociales y realizó duro calificativo contra el compadre.

“Atentos, hoy se presenta pedidos de sanciones contra Cubillas, el patrón Velásquez, Alejandro Villanueva y están investigando el nombre del guardián de la primera sede de Alianza Lima en 1901 para incluirlo en la solicitud…RIDÍCULOS", posteó el exjugador en su cuenta X (antes Twitter).

Publicación de Leao Butrón contra Universitario.

Fundamento de Universitario del reclamo contra Paolo Guerrero

Universitario de Deportes intentará que Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima, reciba una sanción por un comportamiento registrado el año pasado. La dirigencia del club utilizará como referencia el caso de Alex Valera, quien fue castigado semanas después de su infracción, para fundamentar su solicitud y destacar la similitud entre ambos episodios.

“Entiendo que, como dije hace algún tiempo, la ‘U’ va a ir a la carga por buscar que a Paolo se le sancione por una situación que ocurrió hace algunos meses. ¿Cuál es el precedente? Que a Valera también lo sancionaron después de mucho tiempo. Entiendo que ese es el fundamento”, informó Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a mano’.

La medida que la ‘U’ pedirá contra el ‘Depredador’ estaría vinculada al gesto que el delantero realizó hacia la tribuna de Sporting Cristal tras recibir críticas de los aficionados durante los ‘play offs’ de la Liga 1 2025. Guerrero respondió recordándoles que les había marcado en un triunfo reciente.

El club 'crema' tomaría drástica medida luego de castigos contra Jairo Concha y Javier Rabanal. Créditos: Denganche / X.

¿Universitario apelará sanción de Jairo Concha y Javier Rabanal?

Con las sanciones a Javier Rabanal y Jairo Conchaya oficiales, Universitario de Deportesoptaría únicamente por apelar la suspensión de su entrenador. El objetivo del club sería lograr una reducción de la pena para que el DT pueda estar presente en el clásico frente a Alianza Lima.

“La ‘U’ va a apelar por la sanción de Rabanal, mas no por la de Concha, porque la de Concha tiene dos fechas de sanción, Rabanal tiene cuatro y, por tanto, pueden hacerlo. Es lo que me alcanzaron “, informó Loret de Mola.

La duras sanciones para Javier Rabanal y Jairo Concha por incidente con hinchas de Sporting Cristal

La suspensión de Jairo Concha por dos partidos lo dejará fuera de los encuentros ante UTC y Comerciantes Unidos en las jornadas siete y ocho del Torneo Apertura. Así, podrá reincorporarse justo a tiempo para enfrentar a los ‘blanquiazules’.

Distinta es la situación de Javier Rabanal, quien deberá cumplir una sanción de cuatro fechas. El técnico español no estará presente en el banquillo en los compromisos ante UTC, Comerciantes Unidos, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, por lo que recién podrá volver a dirigir en la fecha 11 frente a Melgar.