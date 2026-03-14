Perú Deportes

Leao Butrón se burló del reclamo de Universitario contra Paolo Guerrero: “Se piden sanciones para Cubillas, ‘Patrón’ Velásquez y Villanueva”

El exarquero de Alianza Lima se pronunció sobre la medida que tomará la ‘U’ luego de conocerse los castigos de Javier Rabanal y Jairo Concha por incidentes con hinchas de Sporting Cristal

Guardar
Leao Butrón se burló del
Leao Butrón se burló del reclamo de Universitario contra Paolo Guerrero

Las recientes sanciones impuestas a Javier Rabanal y Jairo Concha tras el incidente con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo han generado un ambiente tenso en el fútbol peruano. La decisión disciplinaria, que dejó a Universitario sin dos piezas clave, provocó que la directiva del club considere tomar acciones similares en otros casos que involucran a figuras rivales.

Según el periodista Mauricio Loret de Mola, la ‘U’ evalúa solicitar una sanción para Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima. El fundamento de este pedido se remonta a los playoffs de la Liga 1 2025, cuando el ‘Depredador’ realizó un gesto hacia la tribuna rimense tras recibir críticas, recordando a los aficionados que ya les había anotado en un partido anterior.

Leao Butrón se pronunció sobre la postura de los ‘cremas’ y no dudó en burlarse. El exarquero ‘blanquiazul’ lanzó irónico comentario en sus redes sociales y realizó duro calificativo contra el compadre.

“Atentos, hoy se presenta pedidos de sanciones contra Cubillas, el patrón Velásquez, Alejandro Villanueva y están investigando el nombre del guardián de la primera sede de Alianza Lima en 1901 para incluirlo en la solicitud…RIDÍCULOS", posteó el exjugador en su cuenta X (antes Twitter).

Publicación de Leao Butrón contra
Publicación de Leao Butrón contra Universitario.

Fundamento de Universitario del reclamo contra Paolo Guerrero

Universitario de Deportes intentará que Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima, reciba una sanción por un comportamiento registrado el año pasado. La dirigencia del club utilizará como referencia el caso de Alex Valera, quien fue castigado semanas después de su infracción, para fundamentar su solicitud y destacar la similitud entre ambos episodios.

“Entiendo que, como dije hace algún tiempo, la ‘U’ va a ir a la carga por buscar que a Paolo se le sancione por una situación que ocurrió hace algunos meses. ¿Cuál es el precedente? Que a Valera también lo sancionaron después de mucho tiempo. Entiendo que ese es el fundamento”, informó Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a mano’.

La medida que la ‘U’ pedirá contra el ‘Depredador’ estaría vinculada al gesto que el delantero realizó hacia la tribuna de Sporting Cristal tras recibir críticas de los aficionados durante los ‘play offs’ de la Liga 1 2025. Guerrero respondió recordándoles que les había marcado en un triunfo reciente.

El club 'crema' tomaría drástica medida luego de castigos contra Jairo Concha y Javier Rabanal. Créditos: Denganche / X.

¿Universitario apelará sanción de Jairo Concha y Javier Rabanal?

Con las sanciones a Javier Rabanal y Jairo Conchaya oficiales, Universitario de Deportesoptaría únicamente por apelar la suspensión de su entrenador. El objetivo del club sería lograr una reducción de la pena para que el DT pueda estar presente en el clásico frente a Alianza Lima.

La ‘U’ va a apelar por la sanción de Rabanal, mas no por la de Concha, porque la de Concha tiene dos fechas de sanción, Rabanal tiene cuatro y, por tanto, pueden hacerlo. Es lo que me alcanzaron “, informó Loret de Mola.

La duras sanciones para Javier
La duras sanciones para Javier Rabanal y Jairo Concha por incidente con hinchas de Sporting Cristal

La suspensión de Jairo Concha por dos partidos lo dejará fuera de los encuentros ante UTC y Comerciantes Unidos en las jornadas siete y ocho del Torneo Apertura. Así, podrá reincorporarse justo a tiempo para enfrentar a los ‘blanquiazules’.

Distinta es la situación de Javier Rabanal, quien deberá cumplir una sanción de cuatro fechas. El técnico español no estará presente en el banquillo en los compromisos ante UTC, Comerciantes Unidos, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, por lo que recién podrá volver a dirigir en la fecha 11 frente a Melgar.

Temas Relacionados

Leao ButrónAlianza LimaUniversitario de DeportesPaolo GuerreroJairo ConchaJavier RabanalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Paola Rivera elogió las características de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas: “Hay más herramientas”

La armadora mexicana también se refirió a la revancha con Circolo Sportivo Italiano en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paola Rivera elogió las características

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima defenderá la punta en Cusco, Universitario hará lo suyo con UTC, Real Madrid intentará que las ausencias no le jugue en contra en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los ‘blanquiazules’ iniciarán su lucha con las de Puente Piedra por su clasificación a las semifinales. Sigue las incidencias del primer choque de la llave

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘íntimo’ llega al Cusco con la moral elevada tras afianzarse en la cima del Apertura 2026. Paolo Guerrero y Jairo Vélez se mantendrán como referentes en ofensiva. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ recibirán al ‘gavilán del norte’ en el estadio Monumental, en lo que será un duelo por permanecer entre los primeros lugares de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excandidato al TC revela reunión

Excandidato al TC revela reunión con Keiko Fujimori antes de votación en el Congreso: Dice que no fue elegido por ser imparcial

‘Escudo fronterizo’ que Chile construye en la frontera beneficiará al Perú, asegura el canciller Hugo de Zela

Vladimiro Montesinos escuchará sentencia del caso ‘Sobres bomba’ este viernes 20 de marzo

César Acuña huye de la prensa luego de mitin en SJL: “Me llega lo que digan de mí los medios de comunicación”

Hoy es la segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto por el decanato del CAL

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Cayo habla por primera

Stephanie Cayo habla por primera vez sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz: “Es algo que quiero cuidar muchísimo”

¿Ricardo Mendoza fue dueño del Grupo 5? Christian Yaipen cuenta increíble anécdota de cómo el comediante lo ayudó en pandemia

Christian Meier dedicó tema a Pedro Suárez Vértiz en el Gran Teatro Nacional y emocionó al recordar la última vez que lo visitó

Macarius confirma separación final con Suheyn Cipriani y asegura que se alejará del espectáculo: “Ya fue todo”

Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores: fue encañonada y accedieron a sus apps bancarias

DEPORTES

Paola Rivera elogió las características

Paola Rivera elogió las características de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas: “Hay más herramientas”

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026