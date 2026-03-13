Perú Deportes

Leao Butrón postula a Alejandro Duarte a la selección peruana: “Es el arquero más técnico de los últimos años del fútbol local”

El otrora guardameta de Alianza Lima se decantó por el llamado de ‘Ale’, de quien tiene un alto concepto por su madurez. “Si agarra ritmo puede entrar en ese grupito”, dijo

Alejandro Duarte cuenta con unas
Alejandro Duarte cuenta con unas aptitudes importantes que son del gusto de Leao Butrón. - Crédito: Alianza Lima

Leao Butrón no escatima en elogios hacia Alejandro Duarte, actual arquero de Alianza Lima que se ha asentado en la posición más sensible del equipo reemplazando a Guillermo Viscarra. Desde la perspectiva del exportero, el peruano puede presumir de unas aptitudes diferenciales que pueden abrirle, una vez más, las puertas a la selección nacional.

“Para mí, Duarte es el arquero más técnico de los últimos años del peruano. Con la pelota en los pies le va normal. Él no se hace problemas”, mencionó Leao en una mesa de diálogo del programa ‘+ Que Fútbol’.

Alejandro Duarte ingresando a Matute
Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez
En esa línea, Butrón dio a conocer a sus porteros ideales para iniciar el nuevo proceso de la ‘blanquirroja’ con Mano Menezes a los mandos y no descartó al actual ‘1’ de Alianza Lima, siempre y cuando gane más regularidad en el Apertura 2026, donde está ofreciendo actuaciones de mérito.

“Está Pedro Gallese arriba. Ahí nomás vienen Diego Enríquez, Diego Romero, que es un arquerazo, y Pedro Díaz, pero Alejandro Duarte si agarra ritmo puede entrar en ese grupito”, cerró.

Con mucha plasticidad y solvencia, 'Ale' se diferencias en las prácticas en EGB. | VIDEO: Alianza Lima

De 31 años, ‘Ale’ es una de las apuestas más fuertes del entrenador Pablo Guede. Ha respondido de manera correcta en los partidos de Liga 1 y puede considerarse como uno de los pilares que mantiene invicto al conjunto de La Victoria en el certamen doméstico.

La meritocracia indicaría que sus funciones como titular continuarían, pero el CT de Alianza Lima debe analizar con frialdad y seriedad esa cuestión, teniendo en cuenta que ‘BillyViscarra acaba de superar una dolencia muscular.
Alejandro Duarte ha ofrecido seguridad
Alejandro Duarte ha ofrecido seguridad y solvencia en el arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Pasado de selección

Alejandro Duarte ha mantenido una relación constante con la selección peruana a lo largo de su carrera. Durante el ciclo dirigido por Ricardo Gareca, el portero fue convocado debido a su destacado desempeño en la U. San Martín.

La oportunidad de integrarse al equipo nacional surgió tras una lesión de Pedro Gallese, quien ocupaba el puesto de arquero titular. En ese contexto, Duarte fue incluido en la nómina para disputar los partidos amistosos ante Croacia e Islandia como parte del proceso preparatorio hacia la Copa del Mundo 2018.

El arquero peruano achicó bien los espacios e impidió el segundo gol de los brasileños. | Video: FOX Sports
La competencia interna con porteros de mayor trayectoria impidió que el entonces guardameta de la USMP accediera a la lista final para el Mundial. Con el paso del tiempo, su presencia en las convocatorias de Perú fue disminuyendo.

A pesar de ello, Duarte mantiene firme el objetivo de regresar a la selección peruana. Confía en que la regularidad que pueda alcanzar como jugador de Alianza Lima le permita volver a formar parte del grupo que entrena en la Villa Deportiva Nacional.

Alejandro Duarte conoce a la
Alejandro Duarte conoce a la perfección lo que significa representar a Perú. - Crédito: FPF

A sus 31 años, Alejandro Duarte acumula experiencia en diversos equipos del fútbol peruano, entre ellos Juan Aurich, Cienciano, Deportivo Municipal y Sporting Cristal. Sus únicos títulos, de hecho, los consiguió en el Rímac alternando en la portería.

Además, su carrera incluye pasos internacionales indistintos por ZacatepecSportivo Luqueño y Alajuelense, aunque en estas etapas fuera del país no logró consolidarse plenamente, lo que empujó a probar nuevamente suerte en su territorio natal.

