Alejandro Duarte expone el calvario que vivió en Sporting Cristal: “La pasé muy mal en el día a día”

El portero, de 31 años, compartió su visión de su paso por La Florida. | VIDEO: DSports

El profesionalismo de Alejandro Duarte está fuera de toda duda. Y es que durante los últimos cinco años ha demostrado mucha entereza pese a las dificultades que se le presentaron en Sporting Cristal, las cuales terminaron por pasarle factura y orillando a buscar otros horizontes no bien culminase su contrato.

Una de esas problemáticas que se le presentó a ‘Ale’ fue una durísima dolencia, acontecida hace dos años, que lo dejó fuera de cualquier planificación en La Florida. De ahí que todo se le pusiese cuesta arriba hasta el final del periodo actual en Perú.

Alejandro Duarte vivió experiencias infelices en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

“Es un tema que en algún momento puedo profundizar más, porque han pasado muchas cosas desde mi lesión, que yo nunca salí a hablar, porque considero que cuando estás dentro de una institución tienes que tratar de defenderla, de no decir cosas que puedan perjudicar la interna. Pero en el tema mío ha sido muy duro en lo personal las cosas que he vivido después”, indicó Duarte en comunicación con DSports.

“En la pretemporada del 2023 hicimos amistosos, no había recibido ni un gol con Tiago [Nunes] y en la presentación me toca lesionarme y cuando me recupero, Tiago fue muy sincero, que siempre se agradece, y me dijo que, lamentablemente, por la lesión el torneo lo había empezado [Renato] Solís y lo iba a terminar, que él no rotaba arqueros”, sumó.

El portero 'celeste' tuvo un choque con un delantero rival y tuvo que salir en camilla. (Video: Piura Tierra de Grau)

‘Ale’ hubiese querido que esa salida del Rímac, ya consumada con su incorporación reciente a Alianza Lima, se diera antes en otro tipo de circunstancias que, incluso, pudieran haber beneficiado económicamente a los ‘rimenses’. Al final, el portero, de 31 años, tuvo que luchar contra la corriente mientras convivía bajo las sombras de otros compañeros.

“Me tocó asimilarlo y moverme, porque yo estaba en el radar de la selección, venía de un gran momento y presenté hasta en tres oportunidades propuestas muy importantes para mí en lo personal, e inclusive una de ellas dejaba un beneficio económico para Cristal para poder salir”, recordó Alejandro.

Alejandro Duarte no pudo sostener la titularidad en Cristal. - Crédito: GEC

“Ellos decidieron no darme la salida. Fueron decisiones que me costaron mucho entender, asimilar y la verdad que la pasé muy mal en el día a día, porque tenía muy latente el deseo de volver a tapar para recuperar lo que me había ganado en estos años”, zanjó.

De 31 años, Duarte alcanzó su mayor curva de rendimiento hace cerca de una década cuando representó a la Universidad San Martín. A partir de esa experiencia su carrera encontró cierto ascenso con movimientos al exterior y una llegada temporal a la selección peruana a puertas del Mundial 2018. No obstante, en el último lustro entró al ostracismo por falta de continuidad.

El arquero peruano achicó bien los espacios e impidió el segundo gol de los brasileños. | Video: FOX Sports

Mensaje de adiós

“Siempre recordaré con alegría y cariño mi paso por Cristal, sobre todo las primeras 2 temporadas. Después de la lesión y como cambió todo, fue difícil disfrutar el día a día, pero ayuda mucho la calidad de gente que trabaja en este lindo club.

Les voy a desear siempre lo mejor. Gracias también al hincha, por el cariño que siempre me hizo sentir en los estadios y en la calle. Fue un gusto, Sporting Cristal".