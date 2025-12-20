Perú Deportes

Alejandro Duarte expone el calvario que vivió en Sporting Cristal: “La pasé muy mal en el día a día”

‘Ale’ asegura que en reiteradas ocasiones presentó propuestas a la directiva para marcharse. Una de ellas, incluso, dejaba una importante inyección económica. Todas las ofertas fueron rechazadas

Guardar
El portero, de 31 años, compartió su visión de su paso por La Florida. | VIDEO: DSports

El profesionalismo de Alejandro Duarte está fuera de toda duda. Y es que durante los últimos cinco años ha demostrado mucha entereza pese a las dificultades que se le presentaron en Sporting Cristal, las cuales terminaron por pasarle factura y orillando a buscar otros horizontes no bien culminase su contrato.

Una de esas problemáticas que se le presentó a ‘Ale’ fue una durísima dolencia, acontecida hace dos años, que lo dejó fuera de cualquier planificación en La Florida. De ahí que todo se le pusiese cuesta arriba hasta el final del periodo actual en Perú.

Alejandro Duarte vivió experiencias infelices
Alejandro Duarte vivió experiencias infelices en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

“Es un tema que en algún momento puedo profundizar más, porque han pasado muchas cosas desde mi lesión, que yo nunca salí a hablar, porque considero que cuando estás dentro de una institución tienes que tratar de defenderla, de no decir cosas que puedan perjudicar la interna. Pero en el tema mío ha sido muy duro en lo personal las cosas que he vivido después”, indicó Duarte en comunicación con DSports.

“En la pretemporada del 2023 hicimos amistosos, no había recibido ni un gol con Tiago [Nunes] y en la presentación me toca lesionarme y cuando me recupero, Tiago fue muy sincero, que siempre se agradece, y me dijo que, lamentablemente, por la lesión el torneo lo había empezado [Renato] Solís y lo iba a terminar, que él no rotaba arqueros”, sumó.

El portero 'celeste' tuvo un choque con un delantero rival y tuvo que salir en camilla. (Video: Piura Tierra de Grau)

Ale’ hubiese querido que esa salida del Rímac, ya consumada con su incorporación reciente a Alianza Lima, se diera antes en otro tipo de circunstancias que, incluso, pudieran haber beneficiado económicamente a los ‘rimenses’. Al final, el portero, de 31 años, tuvo que luchar contra la corriente mientras convivía bajo las sombras de otros compañeros.

“Me tocó asimilarlo y moverme, porque yo estaba en el radar de la selección, venía de un gran momento y presenté hasta en tres oportunidades propuestas muy importantes para mí en lo personal, e inclusive una de ellas dejaba un beneficio económico para Cristal para poder salir”, recordó Alejandro.

Alejandro Duarte no pudo sostener
Alejandro Duarte no pudo sostener la titularidad en Cristal. - Crédito: GEC

Ellos decidieron no darme la salida. Fueron decisiones que me costaron mucho entender, asimilar y la verdad que la pasé muy mal en el día a día, porque tenía muy latente el deseo de volver a tapar para recuperar lo que me había ganado en estos años”, zanjó.

De 31 años, Duarte alcanzó su mayor curva de rendimiento hace cerca de una década cuando representó a la Universidad San Martín. A partir de esa experiencia su carrera encontró cierto ascenso con movimientos al exterior y una llegada temporal a la selección peruana a puertas del Mundial 2018. No obstante, en el último lustro entró al ostracismo por falta de continuidad.

El arquero peruano achicó bien los espacios e impidió el segundo gol de los brasileños. | Video: FOX Sports

Mensaje de adiós

Siempre recordaré con alegría y cariño mi paso por Cristal, sobre todo las primeras 2 temporadas. Después de la lesión y como cambió todo, fue difícil disfrutar el día a día, pero ayuda mucho la calidad de gente que trabaja en este lindo club.

Les voy a desear siempre lo mejor. Gracias también al hincha, por el cariño que siempre me hizo sentir en los estadios y en la calle. Fue un gusto, Sporting Cristal".

Temas Relacionados

Alejandro DuarteSporting CristalLiga 1Alianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima: “Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados”

La ‘Foquita’ también destacó el presente del clásico rival, Universitario de Deportes, que obtuvo el tricampeonato en la Liga 1

Jefferson Farfán criticó el manejo

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

La empresa española informó cambios en su rejilla de programación para el 2026. El ‘Canal del Fútbol’ no va más

El fin de GOLPERU: Movistar

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una nueva jornada en el torneo nacional: San Martín y Regatas Lima abrirán la día de competencia con sus respectivos duelos. Alianza Lima vs Universitario será el duelo más atractivo

Resultados de la fecha 9

Pedro Gallese apunta alto pese al discreto presente del América de Cali: “El gran reto es llegar a las finales”

El conjunto colombiano será el séptimo club en la carrera del ‘Pulpo’ que, a los 35 años, se asoma al ocaso. El guardián del arco de la selección peruana asume el reto de defender una valla frágil en las últimas temporadas

Pedro Gallese apunta alto pese

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

El ‘Tigre’ ha aprobado el desplazamiento del arquero de la selección peruana al ‘azucarero’, donde espera que haga gala de sus espléndidas intervenciones. “Le deseo el mayor de los éxitos”, dijo

Ricardo Gareca celebra la llegada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: imágenes inéditas revelan los errores que frustraron el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

DEPORTES

Jefferson Farfán criticó el manejo

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima: “Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados”

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Pedro Gallese apunta alto pese al discreto presente del América de Cali: “El gran reto es llegar a las finales”

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”