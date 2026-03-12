Leao Butrón sitúa a Alejandro Duarte como el valor diferencial de Alianza Lima: “Varios puntos de los que tiene [en Liga 1 2026] son por él”

Leao Butrón se rinde a Alejandro Duarte. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima ha asaltado la cima del Torneo Apertura 2026 tras ganarle 3-1 a FBC Melgar, en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo ‘blanquiazul’ hizo un enorme esfuerzo colectivo durante todo el partido para sacar adelante un resultado que ha dejado conforme a la afición.

Hubo muchos puntuales con rendimiento descollante como Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, quienes dicho sea de paso se hicieron presentes en el marcador con sus goles. Sin embargo, existe un futbolista silencioso que se ha metido de lleno a la oncena, cuya labor ha sido trascendental para sostener a los ‘íntimos’ en las primeras fechas de la Liga 1.

La referencia es para Alejandro Duarte, que ha ocupado la titularidad del arco en Alianza Lima tras una desafortunada lesión de Guillermo Viscarra en la fatídica participación de la Fase 1 en la Copa Libertadores 2026. Desde entonces, ‘Ale’ ha respondido a la confianza del técnico Pablo Guede con solvencia, seguridad y jerarquía.

De ahí que Leao Butrón, otrora guardameta aliancista con éxito en ediciones pasadas del campeonato peruano, se haya rendido ante él en una tertulia con ‘+ Que Fútbol’, asegurando que gracias a sus apariciones puntuales en la línea de meta los ‘victorianos’ han salido bien librados de caídas y en consecuencia sigan invictos y con éxito en la cima.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

“Quien ha pasado un poco desapercibido, porque de repente a la gente le cuesta un poco, es [Alejandro] Duarte. Todos los partidos que ha jugado han sido muy buenos”, indicó con firmeza Butrón.

Al hilo añadió que “inclusive me atrevería a decir que hasta salvó a Alianza Lima. Varios puntos de los que tiene Alianza [en el Apertura 2026] son por Duarte”.

Arco blindado

Aunque la temporada empezó con Guillermo Viscarra en portería, una dolencia muscular lo desmarcó de su hábitat. Frente a esa problemática, el CT de Guede no se hizo mayores problemas y depositó toda su confianza en Alejandro Duarte, quien llegó para suplir al boliviano.

Aunque la medida despertó inquietud entre los simpatizantes, debido a la prolongada inactividad de ‘Ale’, cerraron filas con el guardameta reemplazante a la espera de que ‘Billy’ volviese inmediatamente a sus labores habituales.

El arranque de Duarte bajo los tres maderos fue convulso, considerando que participó en la avergonzante eliminación de la CONMEBOL Libertadores 2026 a manos del Sportivo 2 de Mayo y con una acción polémica que devino en un penal muy discutido.

A pesar de ese mal inicio, el crecido en las divisiones menores de la Universidad San Martín se repuso rápido y fue asentándose en la posición con paradas providenciales como la realizada en la igualada sin goles ante Alianza Atlético, en Trujillo. Desde entonces, ha demostrado un desempeño tanto puntual como gravitante.

El sueño de la regularidad de Alejandro Duarte se extiende por largo. Su aprobatorio rendimiento, en teoría, debería permitirle seguir como dueño del arco en Alianza Lima, pero la recuperación del ‘Billy’ Viscarra está por completarse y reclamaría su demarcación natural tras su experiencia el repechaje al Mundial 2026 con Bolivia. La última palabra en ese tema la tendrá Pablo Guede.