Sparta Praga de Oliver Sonne cayó 2-1 ante el AZ Alkmaar en la ida de los octavos de final de la Conference League 2006

Oliver Sonne jugó todo el partido como titular en la derrota de su equipo, que ahora deberá revertir el marcador el 19 de marzo en el Generali Arena si quiere avanzar en la UEFA Conference League (Facebook / ACSpartaPraha)

El Sparta Praga visitó al AZ Alkmaar por la ida de octavos de final de la UEFA Conference League y, pese a igualar transitoriamente, fue derrotado 2-1 en un encuentro donde el lateral peruano Oliver Sonne participó los 90 minutos.

Sonne, quien llegó al Sparta Praga en enero de 2026 a préstamo desde el Burnley FC de Inglaterra, fue una de las piezas más activas en el esquema defensivo y ofensivo del equipo visitante. El resultado obliga al Sparta a remontar en la revancha programada para el 19 de marzo en el Generali Arena de Praga, si desea avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

El AZ Alkmaar abrió el marcador a los 29 minutos mediante Troy Parrott, quien aprovechó una desatención defensiva y definió ante la salida del arquero. El Sparta Praga, dirigido por Brian Priske, buscó respuesta en la segunda mitad y encontró la igualdad a los 50 minutos gracias a Matyáš Vojta, que finalizó una jugada colectiva tras una asistencia desde la banda derecha.

Con el empate parcial, el cuadro checo optó por replegarse para proteger el resultado, mientras que el conjunto neerlandés incrementó la presión en campo rival. Pero a falta de tres minutos para el fin del juego, Parrot, otra vez, le dio el triunfo al equipo de los Países Bajos

La actuación de Sonne

Con Oliver Sonne como titular durante todo el partido, el Sparta Praga intentó resistir el dominio del AZ Alkmaar, aunque terminó cediendo en el tramo final del encuentro. (Facebook / ACSpartaPraha)

Durante el primer tiempo, el Sparta Praga priorizó el orden defensivo y cedió la iniciativa al AZ Alkmaar, que controló la posesión y generó varias aproximaciones en los primeros minutos. La insistencia local se tradujo en el gol de Parrott, quien marcó tras una combinación por el sector izquierdo. Oliver Sonne, lateral derecho de nacionalidad peruano-danesa, se mantuvo durante todo el partido y fue protagonista en varias jugadas de ataque, aportando profundidad y colaborando en la recuperación.

La reacción checa llegó apenas iniciado el complemento, cuando Vojta igualó el marcador tras recibir un centro preciso. A partir de entonces, el Sparta Praga redujo su intensidad ofensiva y retrocedió sus líneas, dando espacio para que el AZ Alkmaar retomara el control del mediocampo. Sonne, en los minutos finales, se enfocó en labores defensivas para contener los avances del rival, en un esfuerzo por asegurar el empate.

El segundo gol del encuentro fue obra nuevamente de Troy Parrott, quien a los 87 minutos aprovechó un error en la salida checa para marcar el 2-1 definitivo. El tanto dejó sin margen de reacción al Sparta Praga, que sumó su tercera derrota consecutiva en competiciones oficiales. El equipo visitante finalizó el partido con la sensación de que el resultado puede revertirse en la vuelta, según lo declarado por su director deportivo, Tomás Rosicky.

Así llegó Oliver Sonne al al Sparta Praga

El préstamo de Oliver Sonne al Sparta Praga abrió una nueva etapa en la carrera del lateral, quien busca consolidarse en el fútbol europeo con mayor protagonismo. (Facebook / ACSpartaPraha)

Oliver Sonne, de 25 años, se incorporó al Sparta Praga en calidad de préstamo por seis meses desde el Burnley FC del fútbol inglés, buscando sumar minutos tras una etapa con escasa participación en la Premier League. La llegada de Sonne fue gestionada para reforzar la banda derecha, posición en la que el club checo requería mayor solidez y despliegue físico, según detalló Rosicky: “La intensidad y disciplina defensiva de Sonne son cualidades que el equipo necesitaba para afrontar tanto la liga local como los compromisos internacionales”.

En el Sparta Praga, Sonne comparte vestuario con su compatriota Joao Grimaldo, aunque solo el lateral fue inscrito para disputar la Conference League. En el duelo ante AZ Alkmaar, Sonne completó el partido como titular, destacando por su aporte en ambas fases del juego. Durante su trayectoria reciente, el defensor jugó en el Silkeborg IF de Dinamarca antes de ser transferido al Burnley FC por una cifra de 3 millones de euros en 2025.

El club checo confía en que la experiencia internacional de Sonne será clave para revertir la serie en el partido de vuelta, donde el equipo contará con el apoyo de su afición en el Generali Arena.

Próximo partido y expectativas para la revancha

El Sparta Praga buscará revertir la serie en el partido de vuelta ante el AZ Alkmaar, con la obligación de ganar para mantenerse en la Conference League. (Facebook / ACSpartaPraha)

El encuentro de vuelta entre Sparta Praga y AZ Alkmaar está programado para el jueves 19 de marzo en la capital checa. El equipo dirigido por Priske deberá imponerse por al menos un gol de diferencia para igualar la llave y forzar la prórroga, o por dos tantos para avanzar directamente a los cuartos de final de la UEFA Conference League.

El Sparta Praga buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas en el torneo y hacer valer la localía ante un conjunto neerlandés que mostró solidez en el primer duelo. La presencia de Sonne como titular se perfila como un factor relevante para las aspiraciones del club, que sigue en carrera por avanzar en la competencia europea.

El resultado de la serie definirá cuál de los dos equipos continuará su camino en la Conference League, certamen que otorga un cupo a la próxima edición de la UEFA Europa League.