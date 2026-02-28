Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund presentan a su bebé con tiernas fotos en redes sociales

Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund presentan a su hija con tiernas fotos en redes sociales

El futbolista peruano-danés Oliver Sonne y su prometida Isabella Taulund acaban de dar la bienvenida a su primer bebé, Naomi Isabel Sonne, y han enternecido a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de la pequeña en sus redes sociales.

El anuncio, realizado el 28 de febrero de 2026, desató una ola de felicitaciones y mensajes de cariño, tanto de aficionados peruanos como de seguidores internacionales que han acompañado la historia de amor de la pareja.

Un nacimiento celebrado en redes

A través de su cuenta de Instagram, Sonne publicó las primeras instantáneas familiares junto a Isabella y la recién nacida. Las imágenes, llenas de ternura y naturalidad, muestran a la pareja en su mejor momento, abrazando a su hija y transmitiendo la emoción de este nuevo capítulo.

Con la descripción del nombre de la bebé ‘Naomi Isabel Sonne • 26.02.2026′ y un lazo rojo, el lateral del Burnley y seleccionado nacional del Perú compartió la noticia, generando una ola de reacciones inmediatas.

Hinchas de la blanquirroja, compañeros de equipo, colegas futbolistas y hasta el propio club inglés celebraron la llegada de Naomi Isabel, augurando un futuro prometedor para la familia Sonne-Taullund.

Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund presentaron a su bebé. IG

El anuncio del embarazo: una historia de amor que conquista

El nacimiento de Naomi Isabel es el desenlace feliz de una historia que la pareja ha compartido con su público desde el primer momento. En octubre de 2025, Oliver e Isabella sorprendieron al anunciar que serían padres a través de una publicación en redes sociales, donde mostraron la ecografía y el avanzado embarazo de la joven danesa.

El mensaje fue breve pero simbólico: “Nuevo en el equipo”, acompañado de imágenes en blanco y negro donde el futbolista besaba el vientre de Isabella, reflejando la complicidad y el cariño que los caracteriza.

El futbolista del Burnley y su novia Isabella despertaron ternura con su anuncio, mientras los fanáticos bromeaban sobre un futuro heredero del fútbol nacional. (Instagram)

Un romance que empezó en la adolescencia

La historia de Oliver Sonne e Isabella Taulund comenzó en su adolescencia en Dinamarca y se ha fortalecido con el tiempo. Ambos se comprometieron en junio de 2025 durante un romántico viaje a las Bahamas, y desde entonces han compartido cada paso de su vida juntos en redes sociales.

Isabella, de 24 años, dejó su entorno en Copenhague para acompañar a Oliver en su carrera profesional, apoyándolo en Perú, Inglaterra y cada país donde el futbolista ha jugado.

En entrevistas previas, Sonne ha destacado la importancia de su pareja en su vida y en su desarrollo personal: “La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días”.

La joya elegida por el defensor nacional se robó todas las miradas en un video viral que mostró el lado más romántico y detallista del jugador, generando miles de reacciones entre sus seguidores (@oliiversonne)

Isabella Taulund, la “chica rizada de Dinamarca” y mamá orgullosa

Isabella, además de ser creadora digital y exgimnasta premiada, se ha convertido en protagonista de la vida de Sonne y, ahora, de su hija Naomi.

En su cuenta de Instagram, la joven danesa comparte desde momentos de viaje, cenas y paseos en bicicleta, hasta la crianza de su perrita “Alpaca Ingrid”, mascota que lleva el nombre en honor a las raíces peruanas del futbolista.

La pareja también ha contado cómo la atención mediática y el cariño de la hinchada peruana los sorprendió. Isabella admitió que nunca imaginó el impacto que tendría la carrera de Oliver en su vida cotidiana: “Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso”, confesó.

Oliver Sonne en compañía de su novia Isabella Taulund tras su presentación en Turf Moor. - Crédito: Burnley

El toque futbolero y las bromas de la hinchada peruana

Como era de esperarse, la noticia del nacimiento de un posible hijo varón de Sonne y Taulund generó una ola de bromas futboleras en redes sociales. “El próximo lateral derecho de la selección”, “El nuevo fichaje de la Blanquirroja” o “Nos llevará al Mundial 2050” fueron algunos de los comentarios más recurrentes entre los seguidores, que celebran la consolidación familiar del jugador.

El club Burnley también se sumó a las felicitaciones, enviando un mensaje de apoyo y orgullo a su defensor, quien sigue adaptándose a la exigencia de la Premier League mientras mantiene su vínculo con la selección peruana.