Julio César Uribe hizo autocrítica y reveló si Sporting Cristal se reforzará para fase de grupos de Copa Libertadores: “Podemos jugar mejor”

El director general de los 'celestes' habló sobre el rendimiento del equipo ante Carabobo. Créditos: Jax Latin Media / X.

Julio César Uribe habló tras la clasificación de Sporting Cristal a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El ‘Diamante’ expresó que no quedó satisfecho con el rendimiento del equipo y realizó una autocrítica de cara a la próxima ronda del torneo. También se refirió a la opción de sumar refuerzos.

“La labor es del técnico. Nosotros respaldamos lo que el técnico decide y la reacción pasa por ejecutar lo que no se venía haciendo. Consideramos que tenemos un equipo para jugar mejor y para imponernos de otra forma, pero entendemos que esto es parte del juego. Hay que seguir trabajando y mirar hacia adelante”, afirmó el director general de fútbol en zona mixta.

Uribe evitó precisar los aspectos que Sporting Cristal debe mejorar, argumentando respeto hacia Paulo Autuori. “Es el trabajo del técnico y, por respeto, no voy a opinar. Estoy para respaldarlo, no para expresar interpretaciones personales. Cada uno tiene su responsabilidad y trabajamos de manera consensuada y con respeto. Esa pregunta no tiene respuesta”, señaló.

A pesar de la autocrítica, el directivo remarcó la preparación del equipo para los próximos desafíos. “Estamos preparados para cualquier rival. Tenemos el compromiso de seguir mejorando y los jugadores sienten alegría por haber avanzado de etapa. Esa exigencia los tiene que llevar a superarse porque tienen capacidad para más”, concluyó.

Julio César Uribe hizo autocrítica pese a clasificación de Sporting Cristal y reveló si se reforzarán para fase de grupos de Copa Libertadores 2026.

¿Cristal se reforzará para la fase de grupos?

Julio César Uribe se refirió a la posibilidad de que Sporting Cristal incorpore refuerzos para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La única opción es sumar jugadores peruanos, ya que el técnico Paulo Autuori ha rechazado utilizar el séptimo cupo de extranjero y ha advertido que dejaría el cargo si eso ocurre.

“Ese tema lo trataremos en los próximos días. Tenemos plantel y somos respetuosos de lo que hemos decidido; corresponde respaldarlo”, expresó el ‘Diamante’. Añadió que el club mantiene el compromiso con las decisiones tomadas y que el grupo debe enfocarse en respaldar al actual plantel para afrontar la siguiente etapa del torneo.

El cuadro rimense venció 3-2 a los venezolanos y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores - Crédito: ESPN.

Uribe habló de Maxloren Castro y Felipe Vizeu

Julio César Uribe también fue consultado por Maxloren Castro, quien anotó el gol para forzar los penales en el estadio Alejandro Villanueva. El director general dejó atrás el capítulo polémico del joven de 18 años en una fiesta y afirmó que esa experiencia le servirá como enseñanza para su carrera deportiva.

“Hay diferentes interpretaciones. Nos alegra mucho por el equipo y por él, pero la connotación es más profunda y ese error debe servirle para no volver a equivocarse y seguir creciendo, porque tiene los argumentos para lograrlo”, acotó.

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento e igualó la serie en Matute - Crédito: ESPN

Además, Uribe evitó referirse al rendimiento de Felipe Vizeu, delantero brasileño cuestionado por la hinchada debido a su falta de gol y protagonismo en el equipo de Paulo Autuori. En contraparte, el directivo le mostró su respaldo al ‘nueve’ extranjero.

“No señalo temas individuales, es parte del equipo. Al hincha, como siempre digo, lo respetamos y valoramos mucho, y pedimos su acompañamiento para seguir creciendo. De eso se trata el fútbol y la vida: cuando se gana un partido no se es el mejor del mundo, y cuando se pierde tampoco se es el peor. Solemos exagerar, pero eso también lo entendemos por experiencia. Son jugadores de fútbol, son seres humanos, tienen fortalezas y debilidades, no son perfectos, como nadie”, sentenció.