Gol de Maxloren Castro para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento e igualó la serie en Matute - Crédito: ESPN

Están vivos. Sporting Cristal se resiste a caer en casa ante un equipo venezolano y Maxloren Castro puso el 1-2 (2-2 en el global), en el partido que los cerveceros se juegan su pase a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores ante Carabobo.

Todo comenzó con una genial corrida de Leandro Sosa por el lado derecho que se hizo imparable para los defensores rivales y tras ganar su posición, mandó un centro preciso que fue alcanzado por Maxloren Castro a los 50 minutos

