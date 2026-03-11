Perú Deportes

Gol de Maxloren Castro para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento en Matute e igualó el global 2-2. Esto con jugadón de Leandro Sosa por el lado derecho del campo

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento e igualó la serie en Matute - Crédito: ESPN

Están vivos. Sporting Cristal se resiste a caer en casa ante un equipo venezolano y Maxloren Castro puso el 1-2 (2-2 en el global), en el partido que los cerveceros se juegan su pase a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores ante Carabobo.

Todo comenzó con una genial corrida de Leandro Sosa por el lado derecho que se hizo imparable para los defensores rivales y tras ganar su posición, mandó un centro preciso que fue alcanzado por Maxloren Castro a los 50 minutos

Nota en desarrollo

