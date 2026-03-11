Gol de Maxloren Castro para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

Están vivos. Sporting Cristal se resiste a caer en casa ante un equipo venezolano y Maxloren Castro puso el 1-2 (2-2 en el global), en el partido que los cerveceros se juegan su pase a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores ante Carabobo.
Todo comenzó con una genial corrida de Leandro Sosa por el lado derecho que se hizo imparable para los defensores rivales y tras ganar su posición, mandó un centro preciso que fue alcanzado por Maxloren Castro a los 50 minutos
Nota en desarrollo
