Perú Deportes

Agustín Lozano es reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para el periodo 2025-2030

El máximo directivo seguirá en el sitial central de la Villa Deportiva Nacional por otro proceso más, después de una gestión marcado por pésimos resultados deportivos con la selección nacional

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Agustín Lozano seguirá al frente
Agustín Lozano seguirá al frente de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: FPF

El futuro del fútbol peruano seguirá en manos de Agustín Lozano, después de que se confirmara su continuidad como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por otro periodo más. En concreto, el máximo directivo se mantendrá en el sillón central de la Villa Deportiva Nacional por cinco años más (2025-2030).

Aunque, en un principio, Lozano había dejado en suspenso cualquier posibilidad de extender su mandato como cabeza de la FPF, en las últimas semanas determinó en presentarse como único candidato oficialista y ante la falta de listas contendoras, se cerraron filas para continúe liderando la organización.

Agustín Lozano acompañado de su
Agustín Lozano acompañado de su nueva Junta Directiva. - Crédito: FPF

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana fue la encargada de elegir a la nueva Junta Directiva, que tiene a Agustín Lozano como el rostro visible, conforme a la adecuación del estatuto FPF al calendario FIFA mundialista que hoy fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Bases.

La Junta Directiva, que regirá el destino del fútbol de Perú por el próximo lustro, está compuesta por Agustín Lozano Saavedra (Presidente), Lander Alemán Valdez (Primer vicepresidente), Luis Alberto Duarte Plata (Segundo vicepresidente), Claudio Vidal Limaylla Pérez (Director), Osías Ramírez Gamarra (Director), Freddy Joaquín Ames Hidalgo (Director), Raúl Alexander Lozano Peralta (Director), Farid Damin Awad Musa (Director), Franklin Ali Chuquizuta Alvarado (Director), Juan Andrés Ricketts Rodríguez (Director) y Gabriela Moreno Marchinares.

Agradecimiento

Con cerca del 95% en las votaciones de la preferencia de los altos mandos de los clubes de las divisiones centrales, el ingeniero nacido en la localidad de Chongoyape, en Chiclayo, expresó sus muestras de agradecimiento por el enorme respaldo del que ha sido protagonista y ha prometido que su misión central es elevar el nivel de nuestro medio futbolístico con unidad.

“Agradezco la ratificación de la confianza de los presidentes de las instituciones del fútbol. Hoy hemos demostrado que es posible la unidad y pensar en un solo objetivo que es el crecimiento del fútbol peruano. Ahora corresponde trabajar de la mano con cada uno de los dirigentes porque todos somos conscientes de que necesitamos resultados deportivos”, sostuvo.

Agustín Lozano acompañado de las
Agustín Lozano acompañado de las autoridades de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: FPF

Hemos logrado recuperar la Federación en materia económica y ahora seguiremos realizando obras de infraestructura en todo el país, invirtiendo en fútbol de menores y nuestras selecciones juveniles, sin perder de vista el aspecto social e impacto que tiene nuestra Federación para el pueblo peruano”, sumó Lozano.

Por otro lado, la continuidad del directivo nacional fue motivo de felicidad para Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL: “¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol! Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso”.

Gestión

Agustín Lozano asumió la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en 2018, tras la salida de Edwin Oviedo. Durante su gestión, enfrentó múltiples denuncias por presunta corrupción: en 2022 se abrió una investigación por enriquecimiento ilícito vinculada a su paso como alcalde de Chongoyape.

Ese mismo año, la Fiscalía inició otra indagación contra él y parte del directorio de la FPF por presunta organización criminal, extorsión y coacción, motivadas por controversias en la negociación de los derechos televisivos con 1190 Sports.

Temas Relacionados

Agustín LozanoFederación Peruana de FútbolSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima viaja a Quito sin Erick Noriega: lista de convocados para la vuelta ante U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El ‘Samurai’ no será parte de este crucial encuentro de octavos de final, tras ser vendido recientemente a Gremio de Brasil. Conoce la nómina de Néstor Gorosito para afrontar el desafío en suelo ecuatoriano

Alianza Lima viaja a Quito

Desde Alianza Lima acusan a Universitario de “azuzar a la violencia” tras quejas por arbitraje en Huancayo: “Es una vieja artimaña”

A pocos días del clásico en el Monumental, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, cuestionó la postura de Franco Velazco, administrador de la ‘U’, quien ha venido reclamando por supuestos errores arbitrales

Desde Alianza Lima acusan a

Nolberto Solano llegó a Pakistán: recibimiento con collares de flores, resguardo de autoridades y reuniones con personal federativo

El ‘Maestrito’ fue recibido por todo lo alto en las primeras horas del sábado 16 de agosto. Inicia funciones como entrenador de la categoría Sub-23 de Pakistán, pero luego ocupará el rol de técnico en la selección nacional absoluta. Los principales directivos esperan que impulse el cambio

Nolberto Solano llegó a Pakistán:

“Fue anulado indebidamente y afectó el resultado del partido”: Asesor FIFA aclaró el gol anulado de Alex Valera en Universitario vs Sport Huancayo

Miguel Scime, exárbitro argentino, se refirió a la polémica acción protagonizada entre la ‘U’ con el ‘rojo matador’, que cambió el desenlace de la contienda

“Fue anulado indebidamente y afectó

Juan Reynoso advierte a Universitario de Deportes tras primera victoria al mando de Melgar: “Estaremos mejor“

El estratega nacional debutó en el banquillo de Melgar de Arequipa en el agónico triunfo de sus dirigidos ante Ayacucho FC en la UNSA

Juan Reynoso advierte a Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que gestión de Rafael

Revelan que gestión de Rafael López Aliaga contrató al menos a 32 afiliados de su partido en la Municipalidad de Lima

Rafael López Aliaga acusa al MEF de apropiarse de 300 millones de dólares destinados a la MML: “Si contara todo lo que me hacen”

Elecciones 2026: Apra, Fuerza Popular, Perú Libre y APP entre los partidos con más rechazo entre votantes, según Ipsos

Sentencia contra Martín Vizcarra se conocería dentro de cuatro meses, según fiscal del caso contra el expresidente

Rafael López Aliaga exige vetar a Ricardo Morán y Yo Soy por no dejar que participante agradezca a Dios: “Lo repudiamos”

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier reaccionó incómodo cuando

Christian Meier reaccionó incómodo cuando le preguntaron sobre el papá de Alondra García Miró

Magaly Medina sobre el enfrentamiento de Al Fondo Hay Sitio y Eres mi bien: “Vamos a sentir la pegada”

Samahara Lobatón se llevó 20 mil soles en El valor de la Verdad tras contar distanciamiento de Ivana Yturbe y su vínculo con Jefferson Farfán

La reacción de Ricardo Morán en ‘Yo Soy’ genera preocupación en los ejecutivos de Latina: “No les ha gustado a las marcas”

Magaly Medina se pronuncia tras perder juicio contra Jefferson Farfán: “Una cachetada a la justicia, me reuniré con mis abogados”

DEPORTES

Alianza Lima viaja a Quito

Alianza Lima viaja a Quito sin Erick Noriega: lista de convocados para la vuelta ante U. Católica por Copa Sudamericana 2025

Desde Alianza Lima acusan a Universitario de “azuzar a la violencia” tras quejas por arbitraje en Huancayo: “Es una vieja artimaña”

Nolberto Solano llegó a Pakistán: recibimiento con collares de flores, resguardo de autoridades y reuniones con personal federativo

“Fue anulado indebidamente y afectó el resultado del partido”: Asesor FIFA aclaró el gol anulado de Alex Valera en Universitario vs Sport Huancayo

Juan Reynoso advierte a Universitario de Deportes tras primera victoria al mando de Melgar: “Estaremos mejor“