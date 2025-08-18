Agustín Lozano es reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para el periodo 2025-2030

Agustín Lozano seguirá al frente de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: FPF

El futuro del fútbol peruano seguirá en manos de Agustín Lozano, después de que se confirmara su continuidad como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por otro periodo más. En concreto, el máximo directivo se mantendrá en el sillón central de la Villa Deportiva Nacional por cinco años más (2025-2030).

Aunque, en un principio, Lozano había dejado en suspenso cualquier posibilidad de extender su mandato como cabeza de la FPF, en las últimas semanas determinó en presentarse como único candidato oficialista y ante la falta de listas contendoras, se cerraron filas para continúe liderando la organización.

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana fue la encargada de elegir a la nueva Junta Directiva, que tiene a Agustín Lozano como el rostro visible, conforme a la adecuación del estatuto FPF al calendario FIFA mundialista que hoy fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Bases.

La Junta Directiva, que regirá el destino del fútbol de Perú por el próximo lustro, está compuesta por Agustín Lozano Saavedra (Presidente), Lander Alemán Valdez (Primer vicepresidente), Luis Alberto Duarte Plata (Segundo vicepresidente), Claudio Vidal Limaylla Pérez (Director), Osías Ramírez Gamarra (Director), Freddy Joaquín Ames Hidalgo (Director), Raúl Alexander Lozano Peralta (Director), Farid Damin Awad Musa (Director), Franklin Ali Chuquizuta Alvarado (Director), Juan Andrés Ricketts Rodríguez (Director) y Gabriela Moreno Marchinares.

Agradecimiento

Con cerca del 95% en las votaciones de la preferencia de los altos mandos de los clubes de las divisiones centrales, el ingeniero nacido en la localidad de Chongoyape, en Chiclayo, expresó sus muestras de agradecimiento por el enorme respaldo del que ha sido protagonista y ha prometido que su misión central es elevar el nivel de nuestro medio futbolístico con unidad.

“Agradezco la ratificación de la confianza de los presidentes de las instituciones del fútbol. Hoy hemos demostrado que es posible la unidad y pensar en un solo objetivo que es el crecimiento del fútbol peruano. Ahora corresponde trabajar de la mano con cada uno de los dirigentes porque todos somos conscientes de que necesitamos resultados deportivos”, sostuvo.

“Hemos logrado recuperar la Federación en materia económica y ahora seguiremos realizando obras de infraestructura en todo el país, invirtiendo en fútbol de menores y nuestras selecciones juveniles, sin perder de vista el aspecto social e impacto que tiene nuestra Federación para el pueblo peruano”, sumó Lozano.

Por otro lado, la continuidad del directivo nacional fue motivo de felicidad para Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL: “¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol! Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso”.

Gestión

Agustín Lozano asumió la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en 2018, tras la salida de Edwin Oviedo. Durante su gestión, enfrentó múltiples denuncias por presunta corrupción: en 2022 se abrió una investigación por enriquecimiento ilícito vinculada a su paso como alcalde de Chongoyape.

Ese mismo año, la Fiscalía inició otra indagación contra él y parte del directorio de la FPF por presunta organización criminal, extorsión y coacción, motivadas por controversias en la negociación de los derechos televisivos con 1190 Sports.