Mano Menezes inicia su labor de seguimiento en Liga 1 acompañado de Jean Ferrari: prepara su primera convocatoria con Perú

Mano Menezes acudió al estadio Miguel Grau, en compañía de Jean Ferrari, para dar inicio a su agenda de observación en Liga 1. - Crédito: FPF

Mano Menezes ha dejado, por un momento, las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol para meterse de lleno a un trabajo netamente de campo. Bajo la denominación de la “agenda de observación”, el entrenador de la selección nacional ha dado inicio a un seguimiento netamente de los futbolistas locales que se desempeñan en la Liga 1 2026.

El arranque de la expedición tuvo como lugar el estadio Miguel Grau, en el Callao, donde se presentaron Sport Boys y CD Moquegua. Aunque el marcador se mantuvo a cero hasta el final, el técnico de Perú, ubicado en una de las plateas del recinto chalaco, habrá realizado el análisis correspondiente al tiempo que tendrá conclusiones al respecto.

Mano Menezes, acompañado de Jean Ferrari, saludando a algunas autoridades en el palco del estadio Miguel Grau del Callao. - Crédito: FPF

La planificación estratégica de Mano Menezes contó con la compañía de la totalidad de su comando técnico, que en todo momento estuvo recolectando datos minuciosos de rendimientos individuales y colectivos a través de breves apuntes plasmados en cuadernillos.

Destacó, además, la presencia de Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, al lado del seleccionador de Perú. Presumiblemente durante el intercambio de ideas le ofreció su mirada o conocimiento de los jugadores presentes durante la 5ta jornada del Apertura 2026.

El siguiente paradero de Mano Menezes será este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental para presenciar el Universitario vs FC Cajamarca. En ese escenario tendrá mayor capacidad de evaluación, considerando que en la parcela local existen una importantes cantidad de futbolistas con experiencia en la ‘bicolor’ durante el proceso pasado.

Con esta secuencia de visitas, que llegará a ser descentralizada sin excepciones, queda más que claro que desde los interiores de la selección peruana buscan afianzar el sentido de meritocracia, tal vez algo que no ha sucedido en los últimos años al echar mano constante de un grupo humano ya conocido y hecho.

Mano Menezes atento al desarrollo de las acciones entre Sport Boys vs CD Moquegua. - Crédito: FPF

Amistosos a la vista

Perú afronta un calendario recargado de compromisos amistosos durante el mes actual. El primer partido en agenda será contra Senegal, campeón vigente de la Copa Africana de Naciones. Este enfrentamiento representa una prueba de alta exigencia para la selección nacional, que busca medir su nivel ante un adversario consolidado en el contexto internacional tras su reciente coronación.

Después del encuentro ante los africanos, la selección peruana tiene previsto disputar un amistoso frente a Honduras. El conjunto centroamericano se encuentra en pleno proceso de reestructuración tras haber quedado eliminado de manera agónica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este partido servirá a ambos equipos como oportunidad para revisar variantes tácticas y dar rodaje a nuevos elementos en sus plantillas.

Para los próximos meses, aunque todavía sin confirmación oficial, se contempla que Perú sea el último rival internacional de España antes de que los europeos participen en la Copa del Mundo. De concretarse este compromiso, significaría el partido de mayor relevancia en la preparación de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes, quien busca consolidar su proyecto de cara a futuras competencias.

El técnico brasileño, de 63 años, asumió el reto de dirigir a la selección peruana tras una etapa marcada por la inestabilidad y los malos resultados. En los últimos años, la bicolor atravesó un periodo de constantes cambios en el banquillo sin encontrar una fórmula que permitiera revertir la crisis deportiva, lo que incrementó las expectativas sobre el nuevo proceso.

Mano Menezes asumió la dirección técnica de Perú con un solo propósito: llevar a la 'bicolor' al Mundial 2030. - Crédito: ANDINA

Antes de tomar las riendas de Perú, Menezes dirigió a Gremio, donde logró evitar el descenso y posicionar al club en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2026. Esta experiencia reciente refuerza la confianza en su capacidad para afrontar situaciones complejas y obtener resultados positivos bajo presión.

La trayectoria de Mano Menezes supera las tres décadas en el fútbol profesional. Ha conquistado títulos en la Serie B y la Copa Brasil, además de alcanzar su mayor reconocimiento internacional al dirigir a la selección de Brasil entre 2010 y 2012.