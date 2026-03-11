Perú Deportes

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Discutido durante las últimas semanas, el técnico colombiano jamás halló la fórmula para calar dentro de un plantel que le soltó la mano de manera unánime. Se marcha sin pena ni gloria del Callao

Guardar
Jaime de la Pava siempre
Jaime de la Pava siempre fue discutido por su controvertida manera de entrenar. - Crédito: Sport Boys

El Sport Boys ha anunciado la salida de Jaime de la Pava de la dirección técnica, luego de la reciente caída a manos de Cienciano (3-1), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la 6ta fecha del Apertura 2026. El comunicado institucional ha dado cuenta que la resolución se dio “por mutuo acuerdo”.

Desde el primer momento que De la Pava desembarcó en el primer puerto del Perú hubo muchos cuestionamientos. Entre otras cosas porque su hoja de vida no estaba a la altura de una institución urgida con mejorar su imagen a puertas del centenario institucional.

Jaime de la Pava cerró
Jaime de la Pava cerró su paso en el Callao. - Crédito: Sport Boys

Otra razón por la que el técnico colombiano fue resistido por la afición ‘rosada’ se debió a que su perfil no encajaba en el plantel. De hecho, el área directiva contaba con otros currículos de mayor interés para cerrar filas, pero la última palabra del administrador Martín Noriega fue contratar a un técnico que, a todas luces, no iba a funcionar en el Callao.

El crédito a Jaime de la Pava acabó en el momento que la crisis de malos resultados en la Liga 1 2026 se acentuó al tiempo que el mal juego del equipo ‘chalaco’ era insostenible. Con todo ello, lo mejor desde las oficinas del club fue mostrarle la puerta de salida a un profesional que dejó mucho que desear desde el banquillo.

Comunicado oficial

El Sport Boys informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, el profesor Jaime De La Pava y su comando técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución.

Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Asimismo, informamos que el profesor Guillermo Vásquez asumirá de manera interina la dirección técnica del primer equipo.

Seguimos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Sport Boys.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Jaime de la PavaSport BoysLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Los ‘rimenses’ intentarán mantener la diferencia obtenida en el primer encuentro y así asegurar su clasificación a la fase de grupos del certamen de la Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 0-0 Carabobo EN

Alianza Lima ya conoce quién será el árbitro principal de crucial partido ante Deportivo Garcilaso para mantener el liderato

Todo va quedando listo para el enfrentamiento entre ‘blanquiazules’ y cusqueños este sábado des las 6 de la tarde en Garcilaso de la Vega

Alianza Lima ya conoce quién

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ buscan imponerse ante su gente para asegurar la clasificación, lo que sugiere un gran ingreso económico a las arcas del club. Si el resultado final es desfavorable, irán a la Sudamericana

A qué hora juega Sporting

Canal confirmado de Sporting Cristal vs Carabobo HOY: dónde ver tv online del partido por vuelta de Copa Libertadores 2026

Tras el 1-0 de la ida en Venezuela, a los ‘celestes’ les basta un empate por cualquier marcador para clasificar a fase de grupos de la Libertadores. Pero si cae por la mínima diferencia, habrá penales

Canal confirmado de Sporting Cristal

Guillermo Viscarra se aparta de Alianza Lima: recibe el llamado de Bolivia para disputar el repechaje del Mundial 2026

El entrenador Óscar Villegas presentó a los 28 convocados para la repesca intercontinental. En la nómina destaca la inclusión de ‘Billy’, quien competirá por un lugar en el once inicial. Se prepara para afrontar el desafío con la mira puesta en la clasificación

Guillermo Viscarra se aparta de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar se reunió con

José Balcázar se reunió con Richard Rojas, secretario de Perú Libre investigado por el caso “Dinámicos del Centro”

Zamir Villaverde revela que se reunió con otros candidatos, incluidos Rafael López Aliaga, Norma Yarrow y Keiko Fujimori

Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propone ‘pichangas’ interbarrios, izamientos de bandera y usar IA para prevenir el crimen

Andrés Hurtado podría permanecer 18 meses más en cárcel: Fiscalía pide prolongar su prisión preventiva

Gobierno no acepta la renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz: “Estamos en una crisis compleja; él sigue trabajando”

ENTRETENIMIENTO

Katia Condos y Federico Salazar

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Pedimos respeto y privacidad”

¿Quién es la joven que fue ampayada besando a Carlos Alcántara?: “Lo admiro desde niñita”

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras ser acusado de dejar a músico en UCI por brutal golpiza

Nicole Kidman revela su deseo de recorrer Machu Picchu y apuesta por un año de exploración personal

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Carabobo EN

Sporting Cristal 0-0 Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima ya conoce quién será el árbitro principal de crucial partido ante Deportivo Garcilaso para mantener el liderato

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Canal confirmado de Sporting Cristal vs Carabobo HOY: dónde ver tv online del partido por vuelta de Copa Libertadores 2026

Guillermo Viscarra se aparta de Alianza Lima: recibe el llamado de Bolivia para disputar el repechaje del Mundial 2026