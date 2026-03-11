Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Jaime de la Pava siempre fue discutido por su controvertida manera de entrenar. - Crédito: Sport Boys

El Sport Boys ha anunciado la salida de Jaime de la Pava de la dirección técnica, luego de la reciente caída a manos de Cienciano (3-1), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la 6ta fecha del Apertura 2026. El comunicado institucional ha dado cuenta que la resolución se dio “por mutuo acuerdo”.

Desde el primer momento que De la Pava desembarcó en el primer puerto del Perú hubo muchos cuestionamientos. Entre otras cosas porque su hoja de vida no estaba a la altura de una institución urgida con mejorar su imagen a puertas del centenario institucional.

Jaime de la Pava cerró su paso en el Callao. - Crédito: Sport Boys

Otra razón por la que el técnico colombiano fue resistido por la afición ‘rosada’ se debió a que su perfil no encajaba en el plantel. De hecho, el área directiva contaba con otros currículos de mayor interés para cerrar filas, pero la última palabra del administrador Martín Noriega fue contratar a un técnico que, a todas luces, no iba a funcionar en el Callao.

El crédito a Jaime de la Pava acabó en el momento que la crisis de malos resultados en la Liga 1 2026 se acentuó al tiempo que el mal juego del equipo ‘chalaco’ era insostenible. Con todo ello, lo mejor desde las oficinas del club fue mostrarle la puerta de salida a un profesional que dejó mucho que desear desde el banquillo.

Comunicado oficial

El Sport Boys informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, el profesor Jaime De La Pava y su comando técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución.

Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Asimismo, informamos que el profesor Guillermo Vásquez asumirá de manera interina la dirección técnica del primer equipo.

Seguimos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Sport Boys.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]