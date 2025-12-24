Perú Deportes

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

El club del Callao tendrá un nuevo director técnico colombiano, el segundo en su historia. Llega con una amplia hoja de vida. Su última experiencia fue en el modesto Llaneros de su país

Jaime de la Pava, de
Jaime de la Pava, de 58 años, llega a Sport Boys para Liga 1 2026. - Crédito: Difusión

El Sport Boys no ha esperado la Navidad para brindar la buena nueva en el Callao. La parcela técnica de la ‘misilera’ cuenta con un nuevo líder. Después de una larga deliberación en la cúpula institucional, se llegó a un acuerdo para que el entrenador colombiano Jaime de la Pava asuma los mandos.

Desembarca en el Primer Puerto del Perú con una hoja de vida muy interesante, aunque en el último tiempo enfrentó muchas dificultades. En cualquier caso, su nueva experiencia con los ‘rosados’ supondrá un enorme desafío. El objetivo inmediato será ofrecer una buena imagen al igual que un ritmo sostenido.

De la Pava asume los
De la Pava asume los mandos del Sport Boys. - Crédito: Difusión

En la última temporada de Liga 1, el Sport Boys vio pasar tres directores técnicos: Cristian Paulucci (ARG), Arturo Reyes (COL) y Juan Carlos Cabanillas (PER). Ninguno de ellos fue capaz de imprimir un sello futbolístico, aunque el ‘Pato’ sí pudo sacar ciertos resultados favorables que evitaron la caída al ostracismo.

Con el arribo de Jaime de la Pava, quien dicho sea de paso tendrá su revancha en suelo nacional después de una fugaz etapa como estratega de Unión Comercio, se espera que el Sport Boys sostenga un proceso a puertas del Centenario toda vez que gane un libreto de juego único y permita el acceso de jóvenes de las canteras.

De 58 años, De la Pava viene de trabajar con cierto éxito en Llaneros ejerciendo dos funciones: entrenador y director deportivo. Pese a la complejidad del dobleteo, pudo salir airoso defendiendo la categoría de los suyos en Colombia.

Ahora deberá meterse de lleno a solo la función técnica en la ‘misilera’. Para ello estará acompañado de su comando de confianza con el que ha venido trabajando en los últimos años. Además, conviene subrayar, el timonel colombiano deberá encargarse de reestructurar el plantel para el siguiente año. No se descarta que lleguen futbolistas colombianos y panameños.

Jaime de la Pava ha
Jaime de la Pava ha entrenado a clubes de prestigio como América de Cali, Santa Fe, Deportivo Cali y Once Caldas. - Crédito: Difusión

Por lo pronto, Sport Boys ha incorporado a una serie de futbolistas que despiertan ilusión entre los hinchas. El portero Diego Melián, el central Gustavo Dulanto, el mediocentro Federico Illanes y el delantero Percy Liza son los nombres más destacados.

El elenco ‘rosado’ cumplirá 99 años de vida a mediados del 2026, quedando a tiro de celebrar el Centenario, el foco central de toda la institución, aunque la idea inmediata es establecerse en zona noble de la siguiente edición de Liga 1.

Comunicado Oficial

Jaime De la Pava ha sido designado como nuevo director técnico de nuestro Primer Equipo para la temporada 2026. El entrenador colombiano, de 58 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de su país; donde ha dirigido a instituciones de renombre, obtenido títulos nacionales y, además, ha participado en competencias internacionales. Asimismo, ha formado parte de cuerpos técnicos de la selección Colombia en distintas categorías

De la Pava llegará acompañado por Felipe Gutiérrez como asistente técnico, Nicolás Dos Santos y Emiliano Fleitas como preparadores físicos, Felipe Dos Santos como videoanalista; además, a ellos se les suma Jorge Gálvez como preparador de arqueros institucional, conformando un equipo alineado con los objetivos deportivos del club.

Seguimos trabajando para construir la nueva historia del Sport Boys bajo estos tres pilares fundamentales: la lealtad, confianza y compromiso con nuestro club.

