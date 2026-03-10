Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”

La 'Zurda de Oro' habló sobre volver a trabajar en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: ElPoli.pe / Ovación.

Cecilia Tait participó como invitada en un programa radial y abordó diversos temas. La ‘Zurda de Oro’ analizó la situación actual del vóley peruano y aclaró los rumores sobre una posible llegada como gerenta deportiva a Universitario de Deportes o Alianza Lima.

En diálogo con El Poli.pe, Tait afirmó que ninguno de los dos clubes la ha contactado y que le sorprendió verse vinculada, especialmente con Alianza, que cuenta con una directiva destacada encabezada por Cenaida Uribe, bicampeona con el club.

“Para mí también fue una sorpresa. No he tenido contacto ni con Universitario ni con Alianza Lima. No sigo de cerca a Alianza, pero tienen una directora técnica muy capaz, difícil de reemplazar. Tampoco he recibido propuestas de ningún otro equipo”, sostuvo.

Tait precisó que, por ahora, no asumirá el cargo de gerenta deportiva en Universitario ni en Alianza, ya que actualmente desarrolla funciones en el Comité Olímpico Internacional y otras instituciones asociadas al voleibol. Considera inapropiado desempeñarse en un club local mientras forma parte de organismos internacionales.

“Descarto cualquier intento de acercamiento de Universitario hacia mí. Nunca recibí una propuesta, así que quiero dejarlo claro. Volvería al vóley solo bajo otro esquema. Soy miembro internacional de la Confederación Sudamericana, de la FIVB y del COI. En algunos momentos no se puede ser juez y parte, porque tendría información privilegiada que podría difundir antes de que sea oficial con mi equipo”, explicó.

Para Tait, aceptar un puesto en un club peruano mientras trabaja en entidades extranjeras podría afectar su reputación. “No se puede perder la credibilidad ni la seriedad. Cuando se pierde eso y la confianza de los seguidores, ya no queda nada. Personalmente, soy muy exigente en ese aspecto”, sentenció.

Universitario y Alianza Lima se preparan para afrontar los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘cremas’ enfrentarán a Regatas Lima el domingo 15 de marzo, mientras que las ‘blanquiazules’ chocarán con Deportivo Soan el sábado 14 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La crítica de Tait a voleibolistas peruanas

La ‘Zurda de Oro’ también cuestionó la condición física de varias jugadoras en la Liga Peruana de Vóley. Consideró que no resulta adecuado que una atleta de alto nivel pese 80 kilos y resaltó que en otras ligas las jugadoras presentan una mejor preparación física.

“No me parece apropiado que una deportista de alto rendimiento tenga 80 kilos. Basta ver ligas donde las jugadoras están bien musculosas. ¿Qué está ocurriendo? No basta con competir, hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo es el capital y la cuenta de ahorro del deportista, más aún ahora que las chicas reciben buenos sueldos. No deben tomarlo como una crítica”, añadió.

Además, Cecilia Tait abordó la negativa de algunas voleibolistas a integrar la selección nacional y responsabilizó a los clubes por esta situación, ya que muchas veces les impiden sumarse al equipo dirigido por Antonio Rizola. Remarcó que el dinero no lo es todo y que podría obtener mayores ingresos si formara parte de una selección competitiva

“Considero que algunos clubes se han adueñado de las jugadoras, incluso en el aspecto mental. No todo en la vida es dinero. Podría ganar el doble si integrara una selección competitiva. La selección peruana no destaca porque los clubes, que controlan a las jugadoras, les impiden participar. Les dicen: ‘¿Selección? Que juegue tu abuelita’“, cerró.