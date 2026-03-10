Perú Deportes

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”

La ‘Zurda de Oro’ dejó fuerte opinión sobre la actualidad de las deportistas nacionales luego del cierre de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La 'Zurda de Oro' se refirió a la actualidad del vóley peruano. Créditos: El Poli.pe / Ovación.

Cecilia Tait reapareció ante los medios para opinar sobre la actualidad del vóley peruano tras el cierre de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La exjugadora y referente de Seúl 88 cuestionó el estado físico de las voleibolistas y su negativa a integrar la selección nacional.

En primer lugar, Tait recordó que los cuestionamientos de Lucha Fuentes hacia su generación eran recibidos como consejos y asumidos con apertura. Contrapuso esa actitud con la reacción de las deportistas actuales, quienes suelen incomodarse ante las opiniones de referentes del voleibol.

“Cuando Lucha Fuentes opinaba sobre nosotros, lo tomábamos como un consejo que había que asimilar. Las nuevas generaciones, en cambio, se molestan cuando se les hace una observación. Algunas se consideran estrellas sin haber ganado nada, salvo la liga. A nivel de selección, no han conseguido títulos. La vitrina internacional es la que realmente te posiciona”, expresó en El Poli.pe.

Además, la ‘Zurda de Oro’ señaló el mal estado físico de algunas jugadoras en la Liga Peruana de Vóley. “No me parece apropiado que una deportista de alto rendimiento tenga 80 kilos. Basta ver ligas donde las jugadoras están bien musculadas. ¿Qué está ocurriendo? No basta con competir, hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo es el capital y la cuenta de ahorro del deportista, más aún ahora que las chicas reciben buenos sueldos. No deben tomarlo como una crítica”, añadió.

Tait fundamentó su postura al destacar su trayectoria y los logros que la respaldan para opinar sobre el voleibol peruano. “Puedo dar el ejemplo. Reconozco que tengo un ego alto, pero si no valoro mis logros, ¿quién lo hará? Soy medallista olímpica, fui mejor jugadora, MVP, y la lista de reconocimientos es extensa. Actualmente soy miembro de la Federación Internacional. Todo esto nos costó mucho esfuerzo: pasamos 12 años con un entrenador que exigía estar en forma y, si no lo estabas, te hacía correr”, sentenció.

Cecilia Tait realizó fuerte crítica
Cecilia Tait realizó fuerte crítica a voleibolistas peruanas por su condición física.

Cecilia Tait contra las voleibolistas que no quieren jugar por Perú

Por otra parte, Cecilia Tait se refirió a las voleibolistas peruanas que no desean integrar la selección nacional y señaló que los clubes también tienen responsabilidad, ya que impiden a las jugadoras sumarse al equipo dirigido por Antonio Rizola.

“Considero que algunos clubes se han adueñado de las jugadoras, incluso en el aspecto mental. No todo en la vida es dinero. Podría ganar el doble si integrara una selección competitiva. La selección peruana no destaca porque los clubes, que controlan a las jugadoras, les impiden participar. Les dicen: ‘¿Selección? Que juegue tu abuelita’“, apuntó.

La 'Zurda de Oro' pidió a la Federación tomar medidas ante la negativa de deportistas. Créditos: El Poli.pe / Ovación.

Tait solicitó a la Federación que tome medidas sobre este tema, basándose en el reglamento que permite sancionar a las voleibolistas que se nieguen a representar al país. “La Ley 28036 establece que la jugadora o deportista que se niega a vestir la camiseta debe ser sancionada. ¿Dónde están las federaciones? ¿Por qué no aplican la ley? Hay aspectos que llaman la atención, incluso entre los hinchas que critican”, manifestó.

Finalmente, la exvoleibolista respondió a quienes cuestionan su seguimiento del vóley peruano. “Algunos dicen: ‘¿Quién se cree la Tait?’. Yo no asisto a los partidos de liga de manera presencial, prefiero verlos por televisión. En la primera etapa no suelo mirar los encuentros. Sigo el torneo desde los octavos de final, cuartos, semifinal y la final, siempre desde casa porque disfruto las repeticiones”, explicó.

