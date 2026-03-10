Perú Deportes

Bryan Reyna es el último elegido para reforzar Universitario en Liga 1 2026: llega en condición de préstamo de Belgrano

El área deportiva de la ‘U’ trabaja a contrarreloj para perfilar detalles de la operación del ‘Picante’, cuyo estado de momento no es ideal por una suplencia prolongada en la Liga Profesional Argentina

Bryan Reyna abandona Belgrano con
Bryan Reyna abandona Belgrano con un registro muy bajo para las expectativas creadas a su alrededor. - Crédito: Difusión

El dubitativo comienzo de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2026 está llevando a un cambio de guion en las oficinas. Allí las autoridades han discutido la posibilidad de ejercer un par de contrataciones más antes de que el libro de pases en Perú cierre definitivamente. A contrarreloj se ha avanzado en una negociación con Bryan Reyna que está por cristalizarse.

El movimiento, que a todas luces dará que hablar con el paso de los días, ha sido confirmado por el periodista Pablo Ocampo del periódico La Voz. Evidentemente, la situación que involucra al ‘Picante’ se ha precipitado a partir de la preocupante dinámica de la ‘U’ en las últimas semanas, ocasionada, entre otras razones, por la falta de alternativas en ataque.

Es ahí donde entrará a tallar Reyna para intentar solucionar las urgencias del equipo tricampeón de Perú, que en la actualidad ha empezado a alejarse de los primeros lugares de la clasificación. Su reciente derrota a manos de Los Chankas —la primera en la temporada— ha empujado a los directivos a ir al mercado por un refuerzo resolutivo.

En esta operación, el Belgrano está exhortando a cumplir una fórmula de cesión hasta diciembre del año actual con un cargo de compra. Tal vez ese tema se resuelva muy pronto. Lo más importante en Ate es cerrar cuanto antes su llegada para así ofrecerle soluciones al técnico Javier Rabanal.

Adaptación

No es ningún secreto de que Bryan Reyna es un futbolista polifuncional en toda la fase de ataque, que sobresale por su velocidad, explosividad, desequilibrio y desenfado por los costados. De ahí que pueda encajar en el sistema matriz que se trata de impulsar en Universitario de Deportes.

En caso el ‘Picante’ sea titular, dejaría completamente relegado a un Edison Flores que ha mostrado problemas para afianzarse como una llave clave por la zona de extremo. Además, permitiría que Alex Valera tan solo se dedique a la presencia de área con la finalidad de resolver en arco contrario.

Aunque, definitivamente, los más beneficiados con la presencia de Bryan Reyna serían los carrileros José Carabalí y Andy Polo, quienes ya no tendrían que preocuparse demasiado en hacer el recorrido completo, considerando que el atacante aportaría una mano tanto en la carrera como en el ataque.

Claro está que la última palabra la tiene el DT Javier Rabanal, aunque conociendo su forma de juego y la prioridad del vértigo con los toques asociativos, se decantaría por la continuidad del formado en el Mallorca.

Irregularidad

Bryan Reyna llegó a Belgrano a inicios de 2024, procedente de Alianza Lima, en una transferencia que rondó los 900 mil dólares. Su incorporación fue bien recibida tanto por el cuerpo técnico de aquel momento como por los hinchas del club, quienes depositaron altas expectativas en su desempeño.

En los primeros meses, el futbolista peruano logró consolidarse entre los titulares de Belgrano y se destacó con actuaciones relevantes. No obstante, su paso por el equipo comenzó a complicarse debido a diferencias con el técnico Juan Cruz Real y a un episodio de indisciplina que resultó en una multa para el jugador.

La situación de Bryan Reyna en el equipo cambió de manera marcada tras la llegada de Ricardo Zielinski al banquillo. El ‘Picante’ perdió por completo su protagonismo dentro del plantel. Luego de mantener una conversación con el nuevo estratega, el jugador expresó su deseo de buscar “un cambio de aire”, lo que llevó a que fuese relegado de manera definitiva al banco de suplentes.

A lo largo de su etapa con los ‘celestes’, Bryan Reyna disputó un total de 40 partidos, anotó cuatro goles y brindó seis asistencias, cifras consideradas discretas en relación con las expectativas generadas por su llegada al Barrio Alberdi.

