Paolo Guerrero niega que se haya burlado del Puma Carranza como ídolo de Universitario: “No me referí a nadie”

El 'Depredador' negó haberse burlado de la carrera del jugador de Universitario. Créditos: Jax Latin Media / X.

Paolo Guerrero se pronunció tras la controversia generada por su reacción al escuchar que Puma Carranza es ídolo de Aldo Miyashiro en Universitario de Deportes. El delantero de Alianza Lima habló antes de emprender viaje a Trujillo y negó haberse burlado del exmediocampista de la ‘U’.

“No me he referido a nada. No he dicho nada ni hablé. Yo estaba molestando a Aldo”, señaló ante las cámaras de Jax Latin Media al ser consultado por la polémica.

Guerrero insistió en que no realizó comentarios sobre nadie ni buscó ofender. “¿De qué parte de broma hablan? Yo estaba molestando a Aldo. ¿Tú me escuchaste?, pero no me referí a nadie. No entiendo por qué se generó esto”, agregó.

El capitán histórico de la selección peruana también indicó que conversó sobre el tema con Miyashiro y descartó pedir disculpas. “Ya lo hablé con Aldo y él sabe que estábamos bromeando entre nosotros, entre él y yo”, concluyó.

Paolo Guerrero desmiente que se haya burlado de Puma Carranza como ídolo de Universitario.

¿Qué pasó entre Guerrero y Carranza?

La controversia comenzó en la última edición de MVP, el programa de Youtube conducido por Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro. Durante la transmisión, el delantero preguntó al actor quién era su ídolo en Universitario. Luego de titubear y mencionar a varios referentes, el conductor eligió finalmente a José Carranza como su principal referente. El ‘Depredador’, sorprendido o en desacuerdo, reaccionó con ironía, se levantó simulando abandonar el set y lanzó la frase “estamos hasta las hue...”.

Ante esta situación, Carranza utilizó su podcast La Interna para dar su perspectiva. En sus declaraciones, destacó la importancia de la humildad y la historia en la ‘U’. “Siempre la soberbia, la arrogancia. Siempre he dicho que el único ídolo es Lolo Fernández. Yo siempre he sido un referente”, expresó, marcando distancia de los debates sobre quién debe ser considerado ídolo.

El 'Puma' destacó el amor que le tiene la hinchada de Universitario luego de que el 'Depredador' se burlara de su papel como ídolo. Créditos: La Trivu.

Carranza también recordó su recorrido personal y profesional, mencionando que su carrera se construyó a base de esfuerzo y superación. Relató que se forjó desde niño, tras la muerte de su padre en un entorno difícil, y que el cariño de la hinchada y los títulos obtenidos refuerzan su vínculo con el club. “Mi carrera siempre fue limpia, en mi club me aman. La mitad más uno me quiere. Me hice solo desde niño, tras la muerte de mi padre, en un barrio difícil”, señaló.

Sobre los comentarios de Guerrero, el ‘Puma’ afirmó que no afectan su historia en Universitario. “No necesito un número de camiseta para que me quieran. Siempre fui frontal, me gané todo con esfuerzo. Universitario me dio un colchón y yo le aporté ocho títulos. Si mi club me quiere, no tengo nada más que decir”, sostuvo, reafirmando así su relación con la institución y sus hinchas.

‘Puma’ Carranza le respondió a Paolo Guerrero tras menospreciarlo como ídolo de Universitario.

José Luis Carranza se convirtió en símbolo de Universitario de Deportes con 19 años en el club. Proveniente de las divisiones menores, superó adversidades y vivió en el estadio Lolo Fernández antes de debutar en el primer equipo. Conquistó ocho títulos nacionales, incluido el tricampeonato de fines de los noventa y principios de los 2000, consolidando su legado entre la hinchada.

Por su parte, Paolo Guerrero no debutó profesionalmente en Alianza Lima, ya que inició su carrera en Europa. Tras su paso por ligas internacionales, volvió a La Victoria en 2024, pero no consiguió títulos, mientras la ‘U’ fue campeón en ambas temporadas.