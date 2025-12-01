Perú Deportes

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

El seleccionado peruano entra al mercado después de dos periodos discretos en la ciudad de Córdoba. “Estamos esperando que alguno de los clubes que dicen tener interés por el jugador se comunique con nosotros”, externó la institución

Bryan Reyna termina su aventura
Bryan Reyna está en busca de un nuevo destino. Quizás en la Superliga Argentina haya un espacio para el peruano, que acaba de ser descartado del Belgrano al no entrar más en la estructura oficial del entrenador Ricardo Zielinski. Tanto él como su entorno cercano ya están notificados al respecto.

Antes de que el ‘Picante’ entrase en periodo vacacional, hasta la tercera semana de diciembre, conoció la postura institucional, la misma que ha sido expuesta en contacto con la website La Voz: "Está disponible para quien lo requiera, estamos esperando que alguno de los clubes que dicen tener interés por el jugador se comunique con nosotros“.

Bryan Reyna no pudo descollar
En la interna del Belgrano tratan de ser optimistas con un posible movimiento que involucre a Bryan Reyna, quien aún cuenta con un contrato vigente hasta finales del próximo año. Desde luego que también la entidad de Córdoba está dispuesta a escuchar cualquier sondeo desde Perú.

A su llegada a Lima, el propio futbolista reconoció que es muy factible que pueda aceptar una oferta de la Liga 1, aunque la idea es que pueda mantenerse en el extranjero pensando en futuros llamados de la selección peruana, en la que es considerado un habitual puntual.

Final anticipado

Bryan Reyna se unió a Belgrano en febrero del 2024 procedente del Alianza Lima por una suma de $USD 900.000. En mercados anteriores, el presidente Luifa Artime lo había buscado, pero ante negativas frecuentes tuvo que esperar hasta la conclusión del campeonato peruano.

“La gente va encontrar un jugador rápido, que se desenvuelve por izquierda. Este es un fútbol muy exigente y eso me va ayudar a desenvolverme y a crecer como jugador. Vengo aportar todo y a brindarme al máximo. Me convenció el trato que me han dado todos en el club”, valoró el peruano en su primer contacto con la prensa partidaria.

Bryan Reyna fingió estar con
Si bien en un principio Bryan Reyna se instaló entre los titulares del ‘pirata’ con el paso del tiempo comenzó a alternar en la suplencia toda vez que surgió un corto circuito con el antiguo entrenador Juan Cruz Real, quien consideraba que el atacante no exhibía el 100% de su rendimiento.

La relación conflictiva entre ambos de alguna forma acabó resolviéndose con la salida del entrenador, pero aun así el peruano había perdido crédito en la interna del Belgrano a partir de un escándalo por fingir un proceso febril para viajar con anticipación a Perú a finales del año pasado.

El peruano apareció como '9' y puso el empate parcial en condición de local. (Video: ESPN)

