Veterinarios explican las enfermedades más comunes en perros y gatos ancianos: ¿cómo prevenirlas?

Congreso propone licencia de trabajo por muerte de mascotas. (Fotocomposición Infobae Perú/ Foto: Marlon Carrasco/Colmillo)

Los perros y gatos envejecen a un ritmo más acelerado que los seres humanos, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas en etapas avanzadas de su vida. Ante esta situación, especialistas en medicina veterinaria advierten sobre la importancia de reforzar los cuidados y adoptar medidas preventivas que permitan detectar problemas de salud de manera oportuna.

En el marco del Día Mundial del Médico Veterinario, la decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, María Lourdes Velarde, explicó que las mascotas adultas mayores requieren controles más frecuentes, incluso cuando aparentan estar sanas. Según indicó, el objetivo es anticiparse a posibles enfermedades y evitar complicaciones.

“La clave está en no esperar a que la mascota se enferme para recién acudir al veterinario. La detección temprana es lo que realmente hace la diferencia en su calidad de vida”, señaló la especialista, al enfatizar la importancia de la prevención como eje central del cuidado en esta etapa.

La conexión entre personas de la tercera edad y sus mascotas es conmovedora. La compañía de perros y gatos brinda amor, alegría y bienestar. Una relación enriquecedora. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Señales de alerta en mascotas mayores

Velarde explicó que los cambios asociados al envejecimiento pueden pasar desapercibidos para los dueños. Entre los signos más comunes se encuentran la disminución de la actividad, alteraciones en el apetito, variaciones en el peso, cambios en los patrones de sueño y modificaciones en el comportamiento, como desorientación o aislamiento.

Estos indicios, aunque sutiles, pueden ser señales tempranas de enfermedades tratables. Por ello, se recomienda realizar chequeos veterinarios al menos cada seis meses, incluyendo análisis clínicos, evaluación cardíaca, control de peso y revisiones dentales.

Asimismo, la especialista detalló que la edad en la que una mascota es considerada senior varía según su especie y tamaño. En perros, las razas pequeñas alcanzan esta etapa entre los 10 y 12 años, las medianas entre los 8 y 10 años, y las grandes desde los 6 a 8 años. En el caso de los gatos, este umbral se sitúa entre los 10 y 11 años.

Mascotas mayores: veterinarios advierten sobre las enfermedades más comunes y las claves para prevenirlas. (Foto: Agencia Andina)

Enfermedades más comunes en perros ancianos

Entre las principales afecciones que afectan a los perros de edad avanzada, los especialistas destacan:

Osteoartrosis: enfermedad degenerativa de las articulaciones que provoca dolor, rigidez y dificultad para moverse. Se estima que el 80 % de los perros mayores de 8 años la presentan en algún grado.

Enfermedades cardíacas: asociadas principalmente al deterioro de las válvulas del corazón. En etapas iniciales pueden ser asintomáticas, pero luego generan tos persistente y menor tolerancia al ejercicio.

Trastornos endocrinos: incluyen el hipotiroidismo, que causa aumento de peso, caída del pelo e intolerancia al frío, y el síndrome de Cushing, caracterizado por acumulación de grasa y debilidad muscular.

Disfunción cognitiva: también conocida como demencia canina, se manifiesta con desorientación, cambios en el sueño e irritabilidad.

Estas enfermedades pueden afectar significativamente la calidad de vida de los animales si no son diagnosticadas a tiempo, por lo que el seguimiento veterinario resulta fundamental.

Veterinarios explican las enfermedades más comunes en perros y gatos mayores y cómo prevenirlas. (Foto: Agencia Andina)

Principales enfermedades en gatos ancianos

En el caso de los felinos, las afecciones más frecuentes en la etapa geriátrica incluyen:

Cáncer: se manifiesta con la aparición de tumores y síntomas como pérdida de peso, letargo e inapetencia.

Insuficiencia renal crónica: una de las enfermedades más comunes en gatos mayores, especialmente a partir de los 15 años, con signos como cambios en el consumo de agua y la micción.

Hipertensión: generalmente asociada a otras enfermedades, puede provocar alteraciones de conducta, problemas de visión y dificultades urinarias.

Osteoartrosis: frecuente pero difícil de detectar en gatos, se relaciona con menor actividad, rigidez e irritabilidad.

Los especialistas advierten que muchas de estas enfermedades pueden desarrollarse sin síntomas evidentes en sus primeras etapas, lo que refuerza la necesidad de controles periódicos.

Especialistas detallan cuáles son las afecciones más frecuentes en mascotas de edad avanzada y cómo evitarlas. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones para prevenir

Para mejorar la calidad de vida de las mascotas adultas mayores, los veterinarios recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas:

Realizar chequeos médicos cada seis meses para detectar alteraciones de manera temprana.

Observar cambios en el comportamiento, apetito, peso o movilidad dentro del hogar.

Monitorear la salud renal, especialmente en gatos, mediante controles periódicos.

Ajustar la alimentación según la edad, peso y condición de salud del animal.

Adaptar el entorno del hogar para facilitar la movilidad y reducir riesgos de caídas.

Prestar atención a signos de dolor o rigidez que puedan indicar problemas articulares.

Estas acciones permiten anticipar enfermedades y brindar un tratamiento oportuno, lo que contribuye a prolongar la vida y el bienestar de las mascotas.

Licencia laboral por muerte de mascotas. (Foto: Jezabel Rodríguez/Tripcito)

Importancia del diagnóstico temprano

Finalmente, los especialistas coincidieron en que el diagnóstico temprano es determinante para el manejo de enfermedades en mascotas mayores. La detección oportuna no solo facilita tratamientos más efectivos, sino que también reduce el riesgo de complicaciones graves.

En ese sentido, reiteraron que el cuidado de los animales no debe limitarse a la atención de emergencias, sino que debe incluir un seguimiento constante a lo largo de toda su vida, especialmente en la etapa de envejecimiento.