Erick Noriega alzó su primer título con Gremio: se coronó campeón del Campeonato Gaúcho tras superar al Internacional

El ‘Samurái’ acaba de conquistar su primer trofeo con el ‘tricolor’ y lo hizo en un escenario inmejorable: frente al eterno rival de la ciudad, ofreciendo un rendimiento sobresaliente

Erick Noriega fue titular en la final contra Internacional, en el clásico de Porto Alegre. - Crédito: Vitor Lannes

Para Erick Noriega ha sido el movimiento más importante de su emergente carrera. El ex Alianza Lima, fichado hace más de seis meses por una inversión cercana a los dos millones de dólares, acaba de levantar su primer título con el histórico Gremio: el Campeonato Gaúcho 2026.

El ‘tricolor’ acaba de llevar el galardón estadual más importante de la región al imponerse a Internacional en una final resuelta por 4-1. En la llave de ida, prácticamente, se solventó todo, porque los campeones sacaron una ventaja por 3-0 y la revancha acabó en una igualada a uno.

De los últimos ocho títulos disputados, el Maior do Sul se ha quedado con siete. - Crédito: Gremio

El desquite, no obstante, también contó con su carga emotiva, sobre todo por una activa participación de Erick Noriega, quien fue fundamental para aparecer en un pivoteo con el que desvió ligeramente el córner lanzado por Marlon y que acabó en la celebración de Gustavo Martins.

Aunque ya todo estaba consumado, el Internacional no se quedó de brazos cruzados y cumplió con un ejercicio constante de presión y ataque, dejando asfixiado a un Gremio que, consciente de su amplia ventaja, tan solo reaccionaba en base de contragolpes. Así llegó el empate a través de un lanzamiento de penal cobrado por Alan Patrick.

Colección de trofeos

El Gremio no solo es un experto en alcanzar las finales del Gauchão, también en ganarlas configurando títulos. De los ocho últimos trofeos disputados en Río Grande del Sur, siete de ellos han acabado en las vitrinas del ‘tricolor’, confirmando un espléndido momento deportivo.

La única vez que el Gremio no fue campeón, durante ese extenso periodo, fue en la edición 2025 cuando el Internacional acabó ungiéndose campeón al superar a su clásico oponente con un score global de 3-1. Otra edición que tuvo un vencedor distinto fue en el 2017 con el inédito Novo Hamburgo.

Gremio se coronó campeón del Gauchão. - Crédito: Havan

En definitiva, el ‘Maior do Sul’ cuenta con 45 distinciones del Campeonato Gaúcho, ubicándose solo a uno del Internacional. El resto de equipos al acecho se encuentra extremadamente lejos de plantear alguna competencia. El único club que solo tiene dos trofeos es el Guarany de Bagé (1920-1938).

Ahora, al Gremio le tocará meterse de lleno en el Brasileirao, donde ha iniciado un poco relegado, aunque un gran margen de recuperación con respecto a otros oponentes. También deberá prestar mucha atención al inicio de su recorrido en la Copa Sudamericana, a la espera de sus rivales en la Fase de Grupos.

Noriega, una revelación

Erick Noriega ha registrado un crecimiento sustancial desde su incorporación a mediados del año pasado, consolidándose como una pieza clave gracias a su versatilidad, una característica especialmente valorada por la institución.

Si bien su llegada estuvo marcada por su desempeño como defensor central, situación motivada en parte por una lesión de Fabián Balbuena, con el paso de los meses Noriega fue adelantando su posición en el campo, estableciéndose como pivote.

Erick Noriega se robó los flashes en Arena do Gremio por su actuación goleadora. - Crédito: Leonardo Uebel

En esa función, Noriega mostró una versión destacada durante el Campeonato Gaúcho 2026, donde sumó dos asistencias y mantuvo un rendimiento constante, alineado con la planificación del técnico Luiz Castro.

El siguiente paso para el futbolista será su convocatoria por parte del entrenador Mano Menezes para integrar la selección peruana, de cara a los amistosos ante Senegal y Honduras. Llegará como el abanderado del nuevo proceso que impulsa el cuerpo técnico nacional.

