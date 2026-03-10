Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo

Foto 0: El entrenador argentino inicia su nueva etapa al frente de Atlético Grau tras la salida de Ángel Comizzo, con el reto de revertir el complicado arranque del equipo piurano en la Liga 1 2026 y alejarlo del último lugar (Facebook / Atlético Grau)

Por medio de sus redes sociales, el Atlético Grau de Piura le dio la bienvenida al entrenador argentino Gerardo Ameli y expresó su confianza en el nuevo comando técnico para encaminar la temporada. “¡Bienvenido al Patrimonio de Piura, profe! Gerardo Ameli es nuestro nuevo director técnico albo. Le deseamos lo mejor a él y a su comando técnico en esta nueva etapa”, publicó Atlético Grau en su comunicado oficial.

Grau, que actualmente se encuentra en la última posición del Torneo Apertura 2026, busca reorientar su rumbo en el campeonato nacional. Según la tabla de posiciones, el club suma apenas cuatro puntos tras seis jornadas, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas, con solo tres goles a favor y ocho en contra. La dirigencia tomó la decisión de cambiar de entrenador con la expectativa de dejar atrás la mala racha y recuperar posiciones en la competencia.

El argentino Gerardo Ameli, con amplio recorrido en el fútbol peruano, asume la dirección técnica del equipo de Piura tras la salida de su compatriota Ángel Comizzo, quien dejó el cargo luego de no conseguir los resultados esperados en el arranque del torneo. En su presentación, la directiva de Grau manifestó su respaldo a Ameli y a su equipo de trabajo, confiando en su experiencia para afrontar el reto de la temporada.

La trayectoria de Ameli

La directiva de Atlético Grau apostó por Gerardo Ameli para cambiar el rumbo del equipo, confiando en su experiencia en el fútbol peruano y en su capacidad para reorganizar planteles. (Facebook / Atlético Grau)

La llegada de Ameli responde a la necesidad de encauzar al plantel ‘albo’ tras un inicio adverso en la Liga 1. El entrenador, nacido en Argentina, cuenta con experiencia previa en el fútbol local. Ha dirigido a equipos como Deportivo Municipal, UTC de Cajamarca, Ayacucho FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, donde logró destacadas participaciones en torneos nacionales y clasificaciones internacionales.

En la temporada 2025, condujo a Alianza Atlético hacia la clasificación a la Copa Sudamericana, mérito alcanzado tras eliminar en la fase previa a Deportivo Garcilaso. Este antecedente fue determinante para que la dirigencia de Grau apostara por su contratación, considerando también su conocimiento del medio y su capacidad para reorganizar plantillas en contextos adversos.

El club espera que la llegada del DT aporte estabilidad y brinde soluciones tácticas inmediatas. Su experiencia será clave para encarar los próximos compromisos y buscar la regularidad necesaria para abandonar el fondo de la tabla.

Resultados recientes y situación actual del equipo

Atlético Grau atraviesa un inicio complicado en el Torneo Apertura 2026, con solo cuatro puntos en seis jornadas y ubicado en el último lugar de la tabla. (Facebook / Atlético Grau)

En las primeras seis fechas del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el Atlético Grau acumuló una sola victoria, conseguida en la última jornada ante FC Cajamarca (1-0), donde el arquero Patricio Álvarez anotó el único gol del partido desde el punto penal. Antes de ese triunfo, el equipo había obtenido un empate sin goles frente a Sport Huancayo y sufrió derrotas ante UTC (2-0), Sport Boys (1-0), Juan Pablo II (2-1) y Comerciantes Unidos (3-1).

El balance coloca a los de Piura en la decimoctava posición entre los 18 equipos participantes, con apenas cuatro puntos obtenidos de 18 posibles. El bajo rendimiento ofensivo y las dificultades defensivas han marcado el inicio de campaña, situación que la directiva busca revertir con el nuevo comando técnico.

Próximos compromisos y expectativas bajo la dirección de Ameli

El debut de Gerardo Ameli al frente de Atlético Grau será un momento clave para medir el impacto de su llegada. (Facebook / Atlético Grau)

El próximo desafío de Atlético Grau será en condición de visitante ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. Este encuentro representa una oportunidad para poner a prueba el trabajo inicial de Ameli y comenzar a sumar puntos vitales en la lucha por abandonar el último lugar de la clasificación.

El plantel ya se encuentra bajo las órdenes del nuevo entrenador, quien ha iniciado sesiones enfocadas en la preparación física, mejoras en la estructura defensiva y la generación de juego ofensivo. La consigna interna es aprovechar el impulso del reciente triunfo y consolidar una identidad futbolística que permita al club piurano competir en igualdad de condiciones frente a sus rivales directos.

La expectativa de la directiva es que, con la experiencia y el conocimiento del fútbol peruano que posee Ameli, el equipo pueda recuperar terreno en las próximas jornadas y aspirar a ubicaciones más competitivas en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026.