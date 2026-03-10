Perú Deportes

Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo

Con la misión de revertir el difícil panorama del club en la Liga 1 2026 tras la salida de Ángel Comizzo, el nuevo técnico ya puso manos a la obra el primer equipo

Guardar
Foto 0: El entrenador argentino
Foto 0: El entrenador argentino inicia su nueva etapa al frente de Atlético Grau tras la salida de Ángel Comizzo, con el reto de revertir el complicado arranque del equipo piurano en la Liga 1 2026 y alejarlo del último lugar (Facebook / Atlético Grau)

Por medio de sus redes sociales, el Atlético Grau de Piura le dio la bienvenida al entrenador argentino Gerardo Ameli y expresó su confianza en el nuevo comando técnico para encaminar la temporada. “¡Bienvenido al Patrimonio de Piura, profe! Gerardo Ameli es nuestro nuevo director técnico albo. Le deseamos lo mejor a él y a su comando técnico en esta nueva etapa”, publicó Atlético Grau en su comunicado oficial.

Grau, que actualmente se encuentra en la última posición del Torneo Apertura 2026, busca reorientar su rumbo en el campeonato nacional. Según la tabla de posiciones, el club suma apenas cuatro puntos tras seis jornadas, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas, con solo tres goles a favor y ocho en contra. La dirigencia tomó la decisión de cambiar de entrenador con la expectativa de dejar atrás la mala racha y recuperar posiciones en la competencia.

El argentino Gerardo Ameli, con amplio recorrido en el fútbol peruano, asume la dirección técnica del equipo de Piura tras la salida de su compatriota Ángel Comizzo, quien dejó el cargo luego de no conseguir los resultados esperados en el arranque del torneo. En su presentación, la directiva de Grau manifestó su respaldo a Ameli y a su equipo de trabajo, confiando en su experiencia para afrontar el reto de la temporada.

La trayectoria de Ameli

La directiva de Atlético Grau
La directiva de Atlético Grau apostó por Gerardo Ameli para cambiar el rumbo del equipo, confiando en su experiencia en el fútbol peruano y en su capacidad para reorganizar planteles. (Facebook / Atlético Grau)

La llegada de Ameli responde a la necesidad de encauzar al plantel ‘albo’ tras un inicio adverso en la Liga 1. El entrenador, nacido en Argentina, cuenta con experiencia previa en el fútbol local. Ha dirigido a equipos como Deportivo Municipal, UTC de Cajamarca, Ayacucho FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, donde logró destacadas participaciones en torneos nacionales y clasificaciones internacionales.

En la temporada 2025, condujo a Alianza Atlético hacia la clasificación a la Copa Sudamericana, mérito alcanzado tras eliminar en la fase previa a Deportivo Garcilaso. Este antecedente fue determinante para que la dirigencia de Grau apostara por su contratación, considerando también su conocimiento del medio y su capacidad para reorganizar plantillas en contextos adversos.

El club espera que la llegada del DT aporte estabilidad y brinde soluciones tácticas inmediatas. Su experiencia será clave para encarar los próximos compromisos y buscar la regularidad necesaria para abandonar el fondo de la tabla.

Resultados recientes y situación actual del equipo

Atlético Grau atraviesa un inicio
Atlético Grau atraviesa un inicio complicado en el Torneo Apertura 2026, con solo cuatro puntos en seis jornadas y ubicado en el último lugar de la tabla. (Facebook / Atlético Grau)

En las primeras seis fechas del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el Atlético Grau acumuló una sola victoria, conseguida en la última jornada ante FC Cajamarca (1-0), donde el arquero Patricio Álvarez anotó el único gol del partido desde el punto penal. Antes de ese triunfo, el equipo había obtenido un empate sin goles frente a Sport Huancayo y sufrió derrotas ante UTC (2-0), Sport Boys (1-0), Juan Pablo II (2-1) y Comerciantes Unidos (3-1).

El balance coloca a los de Piura en la decimoctava posición entre los 18 equipos participantes, con apenas cuatro puntos obtenidos de 18 posibles. El bajo rendimiento ofensivo y las dificultades defensivas han marcado el inicio de campaña, situación que la directiva busca revertir con el nuevo comando técnico.

Próximos compromisos y expectativas bajo la dirección de Ameli

El debut de Gerardo Ameli
El debut de Gerardo Ameli al frente de Atlético Grau será un momento clave para medir el impacto de su llegada. (Facebook / Atlético Grau)

El próximo desafío de Atlético Grau será en condición de visitante ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. Este encuentro representa una oportunidad para poner a prueba el trabajo inicial de Ameli y comenzar a sumar puntos vitales en la lucha por abandonar el último lugar de la clasificación.

El plantel ya se encuentra bajo las órdenes del nuevo entrenador, quien ha iniciado sesiones enfocadas en la preparación física, mejoras en la estructura defensiva y la generación de juego ofensivo. La consigna interna es aprovechar el impulso del reciente triunfo y consolidar una identidad futbolística que permita al club piurano competir en igualdad de condiciones frente a sus rivales directos.

La expectativa de la directiva es que, con la experiencia y el conocimiento del fútbol peruano que posee Ameli, el equipo pueda recuperar terreno en las próximas jornadas y aspirar a ubicaciones más competitivas en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026.

Temas Relacionados

Gerardo AmeliÁngel ComizzoAtlético GrauLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede debe aprovechar la oportunidad de oro que se le ha presentado. Una nueva confirmación de superioridad en el score le permitiría a los suyos fijarse como líderes incontestables del Apertura 2026

Alianza Lima vs Melgar EN

Bryan Reyna es el último elegido para reforzar Universitario en Liga 1 2026: llega en condición de préstamo de Belgrano

El área deportiva de la ‘U’ trabaja a contrarreloj para perfilar detalles de la operación del ‘Picante’, cuyo estado de momento no es ideal por una suplencia prolongada en la Liga Profesional Argentina

Bryan Reyna es el último

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

El futbolista de la selección peruana prefiere hacer oídos sordos a los rumores que lo asocian con clubes europeos. Su prioridad está en el ‘tricolor’, con el que quiere ganar muchos títulos

Erick Noriega ignora acercamientos del

Bassco Soyer sigue imparable en la Liga Revelação Sub 23: marcó su noveno gol con Gil Vidente ante Vizela

El atacante peruano anotó y asistió en el triunfo de su equipos sobre Vizela, consolidándose como una pieza clave en la campaña que mantiene a su equipo al frente de la Liga Revelação

Bassco Soyer sigue imparable en

Piero Quispe expresó su deseo de retornar a Universitario para el Torneo Apertura 2026: “Está muy entusiasmado”

El mediocampista manifestó su intención de volver a la ‘U’, en medio de negociaciones complejas y la presión directiva para reforzar el plantel tras la reciente derrota ante Los Chankas

Piero Quispe expresó su deseo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga reitera su

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Keiko Fujimori defiende inscripción de 28 candidatos con sentencias firmes en Fuerza Popular: “Ya están rehabilitados”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Rosario Fernández admite que postula a la Presidencia para ‘autovacarse’ y entregar el poder a su hermano: “Él es el líder”

Congreso dispone teletrabajo parcial por crisis de gas: Estas son las áreas que pasan a la virtualidad hasta el 13 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

Hablando Huevadas incorpora lengua de señas a su show: “Las risas no necesitan volumen”

Patricia Barreto denuncia públicamente que le colocaron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle: “Basta de tanto abuso”

Suheyn Cipriani recuerda que hace un año no tenía donde vivir y comparte emotiva reflexión: “Terminé en la calle”

DEPORTES

Alianza Lima vs Melgar EN

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Bryan Reyna es el último elegido para reforzar Universitario en Liga 1 2026: llega en condición de préstamo de Belgrano

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

Bassco Soyer sigue imparable en la Liga Revelação Sub 23: marcó su noveno gol con Gil Vidente ante Vizela

Piero Quispe expresó su deseo de retornar a Universitario para el Torneo Apertura 2026: “Está muy entusiasmado”