Perú Deportes

Miguel Trauco no encuentra equipo a causa de la acusación de violencia sexual: Atlético Grau y Alianza Atlético desestiman ofrecimiento

El ex seleccionado nacional se desvinculó de Alianza Lima y apunta a continuar su carrera profesional en el plano doméstico. Su complejo panorama legal produce que, de momento, los clubes descarten su fichaje

Miguel Trauco no consigue equipo
Miguel Trauco no consigue equipo en Liga 1. Crédito: Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images.

Continúan los rezagos del escándalo sexual que sacudió el planeta Alianza Lima. La denuncia de una joven argentina durante una concentración de pretemporada en Montevideo involucró a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El último ha intentado retomar su profesión en el plano local sin éxito.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el entorno empresarial del exjugador de la selección peruana entabló contactos con dos clubes de la Liga 1 establecidos en el norte del país. Sin embargo, la respuesta a los ofrecimientos fue negativa. Tanto Alianza Atlético de Sullana y Atlético Grau no contemplaron incluir al deportista en sus filas.

Trauco, de 33 años, dejó de pertenecer a Alianza Lima. El club lo comunicó en sus redes oficiales en un pronunciamiento que también incluyó la separación definitiva de Sergio Peña. De momento, el ex Flamengo no encuentra club. Aunque se le vinculó con el Unión Comercio de la Liga 2, las negociaciones aún no se han formalizado.

Miguel Trauco se formó en
Miguel Trauco se formó en Unión Comercio y jugó en Primera División entre 2010 y 2015. - créditos: Difusión

Su futuro profesional se mantiene en zozobra debido a la complicada situación legal del jugador. La justicia argentina archivó la investigación, dado que el delito denunciado tuvo lugar en Uruguay. Por lo tanto, el caso seguirá su curso al otro lado del Río de La Plata.

Investigación seguirá su curso en Uruguay

La denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña entra en una nueva etapa legal. La justicia de Argentina decidió archivar el caso debido a que los hechos denunciados ocurrieron fuera de su jurisdicción. Por este motivo, el proceso se trasladará ahora a Uruguay, país donde los deportistas peruanos cumplieron con su pretemporada y donde presuntamente sucedieron los actos ilícitos el pasado 19 de enero.

A pesar del cierre de la carpeta en Buenos Aires, el abogado de la víctima confirmó que las pruebas recolectadas hasta el momento serán enviadas a las autoridades uruguayas. Entre estos elementos destacan los exámenes de ADN realizados a las prendas de la joven y el análisis de los teléfonos móviles de los involucrados.

Abogado de joven argentina que
Abogado de joven argentina que denunció abuso sexual detalló cuándo los jugadores serán citados por la justicia de Uruguay

Mientras el curso legal continúa en Montevideo, la situación profesional de los implicados es incierta. Tras el escándalo, Alianza Lima optó por la salida definitiva de los tres jugadores de su plantel. Sergio Peña ya encontró equipo en el fútbol de Turquía, mientras que Zambrano y Trauco aún no definen su futuro deportivo.

Alianza Lima y una semana para el olvido

El presente de Alianza Lima bajo la dirección de Pablo Guede es crítico. El club ‘blanquiazul’ sufrió dos golpes devastadores en apenas el inicio del año, los cuales desestabilizaron el proyecto deportivo del técnico argentino. El primer impacto ocurrió fuera de las canchas con el escándalo de la denuncia por abuso sexual que involucró a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Tras este caos interno, llegó el segundo revés: la temprana eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores. A pesar de que la dirigencia realizó un esfuerzo económico importante y armó un plantel competitivo, el equipo no mostró respuestas futbolísticas en el torneo continental. La falta de figuras clave, sumada a la crisis de disciplina, dejó a Guede con un grupo mermado en confianza y jerarquía.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Hoy, la gestión del entrenador no ofrece certezas de éxito. El hincha muestra su incomodidad, pues los resultados inmediatos no respaldan la inversión realizada ni las expectativas de la temporada. Alianza Lima enfrenta ahora el reto de reconstruir su imagen y su juego en medio de un ambiente cargado de dudas sobre la continuidad del proceso actual.

