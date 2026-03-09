Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

El defensor del FC Núremberg debió abandonar el partido ante el Fortuna Düsseldorf tras sentir molestias musculares, generando preocupación en la selección peruana a pocas semanas de los partidos amistosos internacionales de la fecha FIFA (Facebook / FC Nürnberg)

El zaguero central Fabio Gruber, jugador del FC Núremberg y de la selección peruana, debió abandonar el campo a los siete minutos en el Max-Morlock-Stadion tras una molestia muscular durante el duelo frente al Fortuna Düsseldorf por la jornada 25 de la Bundesliga 2. Esta situación genera inquietud tanto en el entorno del club alemán como en la Blanquirroja, considerando la proximidad de la fecha FIFA y los amistosos de marzo bajo el mando de Mano Menezes.

La rápida salida de Gruber obligó al cuerpo técnico de Miroslav Klose a reorganizar la defensa, ingresando el armenio Styopa Mkrtchyan recién incorporado al plantel. El resultado final fue adverso para el Núremberg, que cayó 1-0 y permanece en la undécima posición con 30 puntos, a siete jornadas del cierre de la temporada 2025/2026.

La ausencia del defensor peruano, quien suma cerca de 1.800 minutos disputados y un valor de mercado de 500.000 euros, evidencia su rol clave en el equipo y en la selección nacional.

Klose explica el estado físico de Gruber tras la lesión

El entrenador Miroslav Klose explicó que Fabio Gruber pidió el cambio tras sentir una contractura muscular y que el club espera los exámenes médicos para confirmar el alcance de la lesión. (Facebook / FC Nürnberg)

Luego del partido, el entrenador Miroslav Klose, exgoleador alemán y actual director técnico del Núremberg, ofreció precisiones sobre la situación del capitán peruano. “Solo manifestó una contractura muscular leve. Prefirió no arriesgar, levantó la mano y pidió el cambio. Ahora aguardamos los resultados médicos para definir los pasos a seguir”, indicó Klose ante la prensa.

El parte oficial sobre el estado físico de Gruber se conocerá tras los estudios complementarios, determinando su tiempo de recuperación y posible participación en los próximos compromisos.

En caso de confirmarse una lesión menor, el defensor podría reincorporarse en pocos días. Sin embargo, si el diagnóstico revela mayor gravedad, Gruber podría estar ausente hasta cuatro semanas, lo que pondría en duda su presencia en la convocatoria de la selección peruana para los amistosos internacionales y el desenlace de la Bundesliga 2 alemana.

Expectativa en Perú por la convocatoria y los amistosos de marzo

La posible ausencia de Fabio Gruber obligaría a Mano Menezes a replantear la defensa de la selección peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras en Europa. (Facebook / FC Nürnberg)

La selección peruana, actualmente ubicada en el puesto 32 del ranking FIFA, afronta dos partidos de preparación en Europa: enfrentará a Senegal el 28 de marzo en París y a Honduras el 31 de marzo en Madrid. La eventual baja de Gruber obligaría al seleccionador Mano Menezes a modificar la defensa, considerando la importancia del central en la estructura táctico-estratégica del combinado nacional.

El seguimiento al estado físico de Gruber es prioritario tanto para el club alemán, fundado en 1900, como para los aficionados peruanos, ante la posibilidad de que el defensor no integre la lista de 24 convocados a la doble fecha FIFA. Su recuperación será clave para las aspiraciones de la Blanquirroja en la etapa de renovación y preparación rumbo a las próximas eliminatorias sudamericanas.

Gruber, pieza fundamental en la defensa y referente generacional

El central Fabio Gruber destaca por su liderazgo y solidez defensiva en el FC Núremberg, cualidades que lo han convertido en una de las principales apuestas de la selección peruana. (Facebook / Selección Peruana)

Con solo 22 años, Fabio Gruber se ha consolidado como un pilar en la defensa del Núremberg y una de las apuestas más firmes para el recambio de la selección peruana.

Su liderazgo, capacidad para el juego aéreo y salida desde el fondo lo han establecido como titular indiscutible en su club y como figura emergente a nivel internacional.

La evolución de su lesión determinará si podrá alinearse bajo las órdenes de Mano Menezes en la gira europea y mantener su proyección como referente de la nueva generación de defensores peruanos que buscan la consolidación con la blanquirroja.