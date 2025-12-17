Christian Ramos cuestiona la inclusión de Fabio Gruber en la selección: “¿Dónde está el peruano que se estaba matando?”

El defensa señaló que hay varios centrales peruanos que siguen esperando su turno en la 'bicolor'. (Video: Sin Cassette)

La selección peruana atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Manuel Barreto y una de las decisiones que más comentarios generó fue la convocatoria de Fabio Gruber, defensor alemán con raíces peruanas, quien fue llamado por primera vez y tuvo minutos en el amistoso internacional ante Chile disputado en Rusia. Sobre este debut fue consultado Christian Ramos, mundialista en Rusia 2018, quien dejó una opinión directa y sin rodeos.

En conversación con el programa ‘Sin cassette’ del medio Denganche, el exdefensor de la ‘blanquirroja’ analizó la presencia de Gruber en la nómina de la última fecha FIFA y expresó su incomodidad con la elección, especialmente por el impacto que puede tener en futbolistas que vienen esperando una oportunidad en el proceso local.

“No tengo nada en contra de él, pero si yo estuviera en la selección, me moriría, te lo juro. Yo esperé tanto tiempo para estar en mi selección y quieren traer un central. Yo digo: ‘aguanta, esperé toda mi oportunidad, estuve en un proceso de un Mundial, en Copa América; ahora que puedo jugar, quieren traer a un jugador’. Está bien que tenga raíces peruanas, pero ¿dónde está el peruano que se estaba matando, que sabe cómo es todo el proceso? ¿Para qué me maté y me esforcé si al final traen a otros jugadores?”, dijo.

Ramos aclaró que su postura no es un rechazo directo hacia el zaguero europeo, sino una defensa del futbolista peruano que ha sido parte del proceso durante años. En ese sentido, señaló que el país cuenta con defensores con recorrido y experiencia suficiente para sostener la zaga sin necesidad de apresurar nuevas incorporaciones.

Christian Ramos se refirió a la convocatoria de Fabio Gruber y abrió el debate sobre los procesos en la selección peruana. Crédito: FPF

“Lo digo porque conozco a Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Renzo Garcés, y ahora quieren traer a Gruber. Pueden traerlo, pero deben aguantar un poquito y esperar porque atrás tenemos jugadores de experiencia, y creo que es lo que necesitamos”, concluyó.

Opinión sobre el nivel de Gruber

A pesar de sus reparos respecto a una inclusión inmediata en la selección, el mundialista también destacó el nivel futbolístico de Fabio Gruber y valoró su actuación en el amistoso frente a Chile. Para Christian Ramos, el zaguero de 23 años exhibió condiciones que justifican su presente en el fútbol alemán, aunque remarcó que su proceso de adaptación al equipo nacional debería darse de manera gradual.

“Sí vi su partido y, más allá de lo que estoy diciendo, me gustó. Es un central bueno, tiene salida y pases entre líneas. Se nota que le gusta jugar, que en su equipo juega y que hace pases entre líneas siempre. Hizo cierres efectivos y por arriba también. ¿Cómo no me va a gustar? Por eso está jugando en Alemania. Pero prefiero que venga, poco a poco se afiance y vea cómo son las cosas, en lugar de llegar de frente y que los demás tengan que esperar”, expresó.

El defensa buscó a Alex Valera y este provocó rechazo de la defensa chilena. (Video: Movistar Deportes)

Fabio Gruber quiere volver a jugar con la selección peruana

De regreso a las filas del FC Nürnberg, Fabio Gruber compartió sus sensaciones tras vivir su primera convocatoria con la selección peruana. En diálogo con el diario Bild, el defensor calificó la experiencia como un momento especial en su carrera y destacó el impacto que le generó el contacto con una cultura distinta, más allá de lo deportivo.

“Fue fantástico estar allí. Me sentí muy orgulloso de poder jugar allí. La semana y media fue una experiencia increíble para mí. Es simplemente una cultura completamente diferente”, señaló Gruber, quien además dejó abierta la puerta a una futura convocatoria. “Espero que me permitan volver, pero no sé cuál es el calendario. Marzo aún está lejos, así que luego veremos”, agregó.