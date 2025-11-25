Perú Deportes

La emoción de Fabio Gruber al recordar su debut con la selección peruana: “Fue fantástico, espero me permitan volver”

El capitán del FC Nürnberg no sale de su asombro por haber iniciado su aventura con la ‘bicolor’. Guarda la esperanza que siga siendo convocado en próximos procesos

Fabio Gruber llegó para quedarse
Fabio Gruber llegó para quedarse en la selección peruana. - Crédito: AFP

Hace una semana, Fabio Gruber cumplió un sueño de vida: vestirse con la camiseta de la selección peruana en un partido de carácter oficial. El entrenador interino, Manuel Barreto, le concedió la titularidad en el último choque amistoso contra Chile, en Sochi, donde se posicionó como uno de los puntuales con nota aprobatoria.

De regreso a FC Nürnberg, el capitán peruano compartió una emoción máxima con el diario Bild por su primera internacionalidad con la ‘bicolor’. Reconoció que fue más que una aventura incomparable, fue un honor y que se llevó una enorme sorpresa por el evidente contraste de culturas.

Fabio Gruber, con un protector
Fabio Gruber, con un protector facial que lo defiende de golpes en la nariz, despejando un balón en el lance contra Chile. - Crédito: FPF

Fue fantástico estar allí. Me sentí muy orgulloso de poder jugar allí. La semana y media fue una experiencia increíble para mí. Es simplemente una cultura completamente diferente”, mencionó Gruber añadiendo que “espero que me permitan volver, pero no sé cuál es el calendario. Marzo aún está lejos, así que luego veremos”.

En cualquier caso, Fabio Gruber tan solo está concentrado en hacer bien las cosas en el FCN, en cuyas filas se ha asentado como titular y líder. Con mayor continuidad, mayores chances de que reciba una nueva citación de Perú, aunque no ha dejado de hacerle ruido que “hasta ahora, no se ha comunicado mucho” la FPF tras el cierre de amistosos europeos.

El defensa buscó a Alex Valera y este provocó rechazo de la defensa chilena. (Video: Movistar Deportes)

A finales de diciembre, la selección peruana sostendrá un último encuentro preparatorio y será contra Bolivia, en la ciudad de Chincha. Sin embargo, no cuenta con un rótulo oficial, porque los próximos llamados formarán parte de la Agremiación.

Así las cosas, habrá que esperar hasta inicios del 2026 cuando las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol lleguen a un acuerdo con otros rivales para sumar unidades en la clasificación FIFA. Una vez que ese asunto esté delineado, se podrá contar nuevamente con los legionarios.

Fabio Gruber entrenando con la
Fabio Gruber entrenando con la selección peruana. - Crédito: FPF

