Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

Noriega ofreció un rendimiento notable en las llaves de ida y vuelta de la final contra Internacional. - Crédito: Gremio

La vida le sonríe a Erick Noriega, que en poco tiempo llegó a convertirse en uno de los futbolistas más gravitantes y queridos del Gremio, que recientemente acaba de ungirse campeón del Campeonato Gaúcho 2026, tras quedarse con el clásico de Porto Alegre al deshacerse con suma facilidad del Internacional.

En la post-sala del choque, solventado con un contundente 4-1, el ‘Samurái’ atendió a Fútbol en América, donde se mostró muy feliz por la consecución de su primer galardón con el ‘tricolor’, al que le agradece por el buen trato que ha recibido desde el primer momento que se unió al plantel.

Erick Noriega posando con su medalla y la copa del Campeonato Gaúcho 2026. - Crédito: Gremio

“Desde el año pasado que llegué pude sumar bastantes minutos, y ahora poder campeonar, en un torneo que es muy importante para todos nosotros, es una felicidad muy grande”, sostuvo un Noriega que con el avance de los meses se ha constituido como una pieza importante en el club.

“Estoy muy enfocado aquí, lo que tenga que pasar en un futuro va a pasar, solo Dios sabe, pero ahora me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”, sumó el seleccionado peruano al referirse acerca de las opciones reales que han llegado a su mesa desde el extranjero.

Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular en la final contra Internacional y logró su primer título con Gremio al consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho 2026. Su participación fue fundamental en el empate de la revancha, desviando un córner que resultó en el gol de Gustavo Martins. Desde su llegada, Noriega se consolidó como una pieza clave y mostró versatilidad pasando de defensor central a pivote, sumando dos asistencias en el torneo.

Gremio evolutivo

El Gremio fue de menos a más a lo largo del Gauchão 2026. El título logrado frente a Internacional, gracias en muy buena parte a la goleada 3-0 saldada en la ida de la final, tan solo fue la coronación de una campaña en alza que confirmó el pragmatismo de un Luis Castro que llegó no hace mucho a la zona técnica sucediendo a Mano Menezes.

“El trabajo es nuestro mejor aliado en la vida. Por un lado, el trabajo; por el otro, las victorias. Sin victorias, no podemos abrirnos camino”, indicó Castro añadiendo que “los jugadores son los protagonistas de este logro. Luego está la afición, que nos apoya incondicionalmente”.

De los últimos ocho títulos disputados, el Maior do Sul se ha quedado con siete. - Crédito: Gremio

Conviene mencionar que el logro cosechado por Luis Castro lo ha metido en la historia del club al ser el primer entrenador extranjero en levantar un trofeo para Gremio. Y lo hizo después de solo tres meses de ser anunciado como nuevo líder en la parcela técnica.

El galardón del torneo estadual de Porto Alegre adquirió un significado muy especial para el ‘tricolor’, dado que ahora suma 45 títulos, quedando a uno solo de igualar el registro máximo de un Internacional que se ha malacostumbrado a caer en instancias definitivas contra su clásico rival.

El 'Samurái' disputó las finales contra el Internacional, destacando sobre todo en la revancha. | VIDEO: TNT Sports

Desafíos inmediatos

Gremio enfrenta la necesidad de adaptarse rápidamente a su nueva realidad, enfocándose ahora en el Brasileirao, donde actualmente se sitúa en la octava posición de la clasificación. Su próximo compromiso será ante el RB Bragantino, en un contexto donde cada punto resulta determinante para escalar posiciones en la tabla.

A medida que avanzan las jornadas, el club dirigido por Luis Castro deberá afrontar la baja obligada de Erick Noriega, quien ha sido convocado por la selección peruana para disputar los amistosos frente a Senegal y Honduras.

Erick Noriega fue titular en la final contra Internacional, en el clásico de Porto Alegre. - Crédito: Vitor Lannes

La ausencia de Noriega representa un desafío significativo para el equipo, ya que el mediocampista se ha consolidado como una pieza clave en el funcionamiento del medio campo de Gremio.

La agenda del conjunto ‘tricolor’ se mantiene cargada debido a su participación en otros torneos, como la Copa do Brasil y la CONMEBOL Sudamericana 2026. En ambas competiciones, la directiva y el cuerpo técnico han manifestado su intención de desarrollar una campaña sólida.