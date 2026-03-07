Juan Reynoso respaldó a Bernardo Cuesta tras el penal errado que encaminó la clasificación de Cienciano: “Es nuestro capitán”

Juan Reynoso ratificó el preponderante rol de Bernardo Cuesta luego que erró su penal ante Cienciano. Crédito: Redes Melgar/DSports.

Melgar sucumbió ante un empeñoso Cienciano en Cusco. El ‘león’ no rugió en la ‘Ciudad Imperial’ y se despidió de la Copa Sudamericana apenas en la fase previa por medio de los penales. La dramática definición se resolvió luego del determinante disparo de Bernardo Cuesta, quien envió el balón a las graderías. La diana de Maximiliano Amondarain sentenció la serie a favor de los locales.

Cuesta, reconocido recientemente como el máximo goleador de la institución de todos los tiempos, recibió el respaldo del entrenador Juan Reynoso. El entrenador peruano de 56 años lamentó el error del nacido en Álvarez, Argentina.

“Es nuestro capitán, nuestro líder”, consignó el exDT de la selección peruana en conferencia de prensa. “Lastimosamente hoy le tocó perder el penal”, continuó el estratega. Sin lugar para lamentos, el ‘Ajedrecista’ expone que el equipo deve pasar páginas: “Nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local”.

Tras 5-4 en tanda de penales, los cusqueños celebraron la clasificación a fase de grupos de la Sudamericana - Crédito: DSports.

“No recuerdo una jugada importante que haya sacado Carlos Cáceda”

Reynoso ofreció su lectura del juego. El exDT de Cruz Azul y Puebla reconoció que sus dirigidos fueron superados en la primera mitad, pero explicó que las intenciones del equipo de Horacio Melgarejo no se tradujeron en inquietudes a Carlos Cáceda, el portero ‘rojinegro’.

“No recuerdo una jugada importante que haya sacado Carlos Cáceda. Creo que la gente se confunde: una cosa es una oportunidad manifiesta de gol y otra es la emoción, pero sí concuerdo en que no tuvimos nuestra mejor expresión”, concedió Juan Máximo.

El técnico del conjunto arequipeño afirmó que sus dirigidos tomaron “malas decisiones” sobre el verde, aunque refirmó que el peligro que generaron los locales estaba relacionado a los “gritos de la gente” y no a oportunidades manifiestas que hayan exigido a Cáceda.

Las ausencias de Cáceres y Orzán

Juan Máximo Reynoso explicó las ausencias de Jefferson Cáceres y Horacio Orzán para el último encuentro del equipo. Sobre el joven atacante, el técnico señaló que “el no viaje de Jefferson es porque todavía se ahoga en la altura” y que el jugador no llegó en su mejor estado físico. El estratega prefiere esperar a que sus piezas alcancen un nivel óptimo para “no arriesgarlos a una lesión”.

En el caso del volante argentino, el entrenador confirmó que el futbolista arrastra problemas físicos que impidieron su convocatoria. El comando técnico optó por un manejo preventivo con el mediocampista y Reynoso aseguró que lo van a “cuidar para el día lunes”, con la intención de contar con él para el duelo ante Alianza Lima.

Partido clave ante Alianza Lima

Alianza Lima y Melgar protagonizarán un duelo crucial este lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro, programado para las 20:30 horas, definirá el rumbo de ambos equipos en la presente temporada de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de la señal de L1 MAX y sus diversas plataformas de streaming.

Melgar y Alianza Lima se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Para el conjunto ‘blanquiazul’, este partido representa la oportunidad ideal para consolidar su permanencia en lo más alto de la tabla de posiciones. Por el contrario, el cuadro arequipeño llega a Matute con la urgencia de revertir un presente complicado. Los ‘rojinegros’ acumulan dos derrotas consecutivas en el torneo local y sufrieron recientemente una dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana.

El antecedente más cercano entre estas escuadras en el recinto de La Victoria terminó con un empate a dos goles. Aquel resultado dejó una sensación de paridad que ambos clubes buscarán romper en esta nueva jornada. Mientras Alianza intenta ratificar su buen momento ante su hinchada, Melgar necesita los tres puntos para recuperar la confianza y escalar puestos en la clasificación general.

Goles y resumen del empate 2-2 ante 'blanquiazules' y 'rojinegros' en Matute. (Video: L1 MAX)