Bernardo Cuesta ingresa al pedestal de leyendas de Melgar al transformarse en su goleador histórico con 198 anotaciones

El entrañable 'Berni' se metió al olimpo arequipeño al infligirle un doblete al CD Moquegua, en Arequipa. | VIDEO: L1MAX

Bernardo Cuesta acaba de escribir su nombre con letras doradas en la historia de FBC Melgar al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del club insignia de la ciudad de Arequipa con 198 anotaciones, desplazando al inolvidable Eduardo ‘Patato’ Márquez (1944-2020) del récord que presumía durante largas décadas.

Las puertas del olimpo arequipeño se abrieron de par en par al icónico ‘Berni’ al momento que disputó el encuentro contra el recién ascendido CD Moquegua, en el estadio Monumental de la UNSA, por la 3era jornada del Apertura 2026. En ese inolvidable compromiso, el ‘9’ se despachó con un doblete, aunque la última diana le permitió colarse en la historia de la institución.

Bernardo Cuesta, cuyo peso deportivo es incuestionable, es leyenda en FBC Melgar. - Crédito: Liga 1

Aunque la conquista surgió de un ‘blooper’ rival, dejando a Bernardo Cuesta mano a mano con el portero, lo importante es que supo mantener la frialdad en una situación personal cumbre y logró contribuir con la goleada 4-0 que, además, lo acaba de lanzar como historia de FBC Melgar.

De esta manera, no cabe ninguna duda de que el argentino Cuesta es el hombre más importante en los libros de FBC Melgar, club al que además elevó a lo más alto hace más de una década al transformarlo en campeón nacional en el año de su centenario con un gol memorable suyo ‘in extremis’ frente a Sporting Cristal, en Arequipa.

Jhonny Vidales, Pablo Erustes y Bernardo Cuesta (x2) anotaron en la goleada que confirma al 'rojinegro' como líder del Apertura 2026. | VIDEO: L1MAX

El orgullo del capitán

Bernardo Cuesta no salía de su asombro por apuntar su nombre dentro de una marca única que lo mantendrá por siempre en el recuerdo de FBC Melgar. Aun así, prefería centrarse en lo que sigue considerando lo más importante: levantar un nuevo campeonato con su aportación goleadora.

“Estoy feliz por los goles, pero principalmente, como siempre digo, por aportar para el bien del grupo. Y bueno, los objetivos siempre son los grupales y esperemos que este año se nos pueda dar. Tenemos que ir partido a partido con tranquilidad. También tenemos la Sudamericana, así que el equipo se está preparando, está compitiendo para, para todo ello”, dijo.

Bernardo Cuesta, historia viva de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

Acerca de lo que vino después de la memorable conquista, Cuesta indicó que nunca tuvo en mente un festejo especial: “Todo fluye. No siempre lo tiene uno en mente, pero esas cosas se dan en el momento. La verdad que feliz por el cariño de la gente, por todo el amor que me transmitieron. La verdad que son momentos únicos que uno trata de disfrutar y ganando es mucho mejor”.

Aún emocionado por la espléndida jornada, ‘Berni’ no dejó pasar la oportunidad para “agradecerle” al simpatizantes de FBC Melgar y exhortarle a que sigan apoyando porque “es lo principal, que todos tiremos para el mismo lado, que todos luchemos por el objetivo y que al final del año que podamos dar una alegría más”.

El delantero argentino se ha transformado en el máximo goleador del 'rojinegro' tras asestarle un doblete a CD Moquegua, en el estadio Monumental de la UNSA. | VIDEO: Daniel Rodríguez Hinojosa

Héroe de leyenda

En 2012, Bernardo Cuesta llegó al FBC Melgar en medio de un clima de silencio e incertidumbre. Procedente del Tiro Federal, equipo de la tercera categoría del fútbol argentino, nunca había disputado el profesionalismo. Su incorporación se concretó gracias a la insistencia del entrenador Julio Zamora, quien apostó por el joven delantero pese a su falta de experiencia en la máxima competencia.

El impacto de Bernardo Cuesta fue inmediato. Su primer gol lo marcó en Arequipa ante Sport Boys y desde ese momento comenzó a consolidarse como el goleador que la institución necesitaba. Durante su primer semestre, el delantero argentino sumó siete goles, contribuyendo decisivamente al rendimiento ofensivo del equipo.

Bernardo Cuesta, hombre récord en FBC Melgar. - Crédito: Difusión

El punto culminante de la trayectoria de Cuesta en Melgar se produjo tres años después, cuando anotó, de cabeza y en el minuto 91 del partido de vuelta de la final frente a Sporting Cristal, el gol que le dio el título al club en el año de su centenario. Este tanto fue determinante para que ‘Berni’ alcanzara el estatus de leyenda dentro de la institución.

Tras consolidar una posición única en el club, Bernardo Cuesta optó por alejarse en varias ocasiones para buscar nuevos retos futbolísticos, aunque siempre regresó a la 'Ciudad Blanca’, donde cuenta con un cariño y una reputación especial. A los 37 años, tras superar lesiones que afectaron su condición física, continúa activo y mantiene la ambición de ampliar su legado en FBC Melgar.