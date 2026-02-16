Perú Deportes

Bernardo Cuesta ingresa al pedestal de leyendas de Melgar al transformarse en su goleador histórico con 198 anotaciones

El entrañable ‘Berni’ se confirma como el único artillero incontestable de todos los tiempos del club insignia de la ciudad de Arequipa. El logro fue posible con un doblete contra CD Moquegua

Guardar
El entrañable 'Berni' se metió al olimpo arequipeño al infligirle un doblete al CD Moquegua, en Arequipa. | VIDEO: L1MAX

Bernardo Cuesta acaba de escribir su nombre con letras doradas en la historia de FBC Melgar al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del club insignia de la ciudad de Arequipa con 198 anotaciones, desplazando al inolvidable EduardoPatatoMárquez (1944-2020) del récord que presumía durante largas décadas.

Las puertas del olimpo arequipeño se abrieron de par en par al icónico ‘Berni’ al momento que disputó el encuentro contra el recién ascendido CD Moquegua, en el estadio Monumental de la UNSA, por la 3era jornada del Apertura 2026. En ese inolvidable compromiso, el ‘9’ se despachó con un doblete, aunque la última diana le permitió colarse en la historia de la institución.

Bernardo Cuesta, cuyo peso deportivo
Bernardo Cuesta, cuyo peso deportivo es incuestionable, es leyenda en FBC Melgar. - Crédito: Liga 1
Aunque la conquista surgió de un ‘blooper’ rival, dejando a Bernardo Cuesta mano a mano con el portero, lo importante es que supo mantener la frialdad en una situación personal cumbre y logró contribuir con la goleada 4-0 que, además, lo acaba de lanzar como historia de FBC Melgar.

De esta manera, no cabe ninguna duda de que el argentino Cuesta es el hombre más importante en los libros de FBC Melgar, club al que además elevó a lo más alto hace más de una década al transformarlo en campeón nacional en el año de su centenario con un gol memorable suyo ‘in extremis’ frente a Sporting Cristal, en Arequipa.

Jhonny Vidales, Pablo Erustes y Bernardo Cuesta (x2) anotaron en la goleada que confirma al 'rojinegro' como líder del Apertura 2026. | VIDEO: L1MAX

El orgullo del capitán

Bernardo Cuesta no salía de su asombro por apuntar su nombre dentro de una marca única que lo mantendrá por siempre en el recuerdo de FBC Melgar. Aun así, prefería centrarse en lo que sigue considerando lo más importante: levantar un nuevo campeonato con su aportación goleadora.

Estoy feliz por los goles, pero principalmente, como siempre digo, por aportar para el bien del grupo. Y bueno, los objetivos siempre son los grupales y esperemos que este año se nos pueda dar. Tenemos que ir partido a partido con tranquilidad. También tenemos la Sudamericana, así que el equipo se está preparando, está compitiendo para, para todo ello”, dijo.

Bernardo Cuesta, historia viva de
Bernardo Cuesta, historia viva de FBC Melgar. - Crédito: Difusión
Acerca de lo que vino después de la memorable conquista, Cuesta indicó que nunca tuvo en mente un festejo especial: “Todo fluye. No siempre lo tiene uno en mente, pero esas cosas se dan en el momento. La verdad que feliz por el cariño de la gente, por todo el amor que me transmitieron. La verdad que son momentos únicos que uno trata de disfrutar y ganando es mucho mejor”.

Aún emocionado por la espléndida jornada, ‘Berni’ no dejó pasar la oportunidad para “agradecerle” al simpatizantes de FBC Melgar y exhortarle a que sigan apoyando porque “es lo principal, que todos tiremos para el mismo lado, que todos luchemos por el objetivo y que al final del año que podamos dar una alegría más”.

El delantero argentino se ha transformado en el máximo goleador del 'rojinegro' tras asestarle un doblete a CD Moquegua, en el estadio Monumental de la UNSA. | VIDEO: Daniel Rodríguez Hinojosa

Héroe de leyenda

En 2012, Bernardo Cuesta llegó al FBC Melgar en medio de un clima de silencio e incertidumbre. Procedente del Tiro Federal, equipo de la tercera categoría del fútbol argentino, nunca había disputado el profesionalismo. Su incorporación se concretó gracias a la insistencia del entrenador Julio Zamora, quien apostó por el joven delantero pese a su falta de experiencia en la máxima competencia.

El impacto de Bernardo Cuesta fue inmediato. Su primer gol lo marcó en Arequipa ante Sport Boys y desde ese momento comenzó a consolidarse como el goleador que la institución necesitaba. Durante su primer semestre, el delantero argentino sumó siete goles, contribuyendo decisivamente al rendimiento ofensivo del equipo.

Bernardo Cuesta, hombre récord en
Bernardo Cuesta, hombre récord en FBC Melgar. - Crédito: Difusión
El punto culminante de la trayectoria de Cuesta en Melgar se produjo tres años después, cuando anotó, de cabeza y en el minuto 91 del partido de vuelta de la final frente a Sporting Cristal, el gol que le dio el título al club en el año de su centenario. Este tanto fue determinante para que ‘Berni’ alcanzara el estatus de leyenda dentro de la institución.

Tras consolidar una posición única en el club, Bernardo Cuesta optó por alejarse en varias ocasiones para buscar nuevos retos futbolísticos, aunque siempre regresó a la 'Ciudad Blanca’, donde cuenta con un cariño y una reputación especial. A los 37 años, tras superar lesiones que afectaron su condición física, continúa activo y mantiene la ambición de ampliar su legado en FBC Melgar.

Temas Relacionados

Bernardo CuestaMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”

Un periodista deportivo puso en duda el liderazgo del ‘Depredador’ en el elenco ‘blanquiazul’, tras la decisión del delantero de no ejecutar el penal decisivo frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios

Fernanda Tomé ya palpita el Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Será un partidazo”

La atacante brasileña opinó sobre el esperado duelo peruano, uno de los más atractivos del torneo continental que se jugará en Lima

Fernanda Tomé ya palpita el

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”

El administrador del club ‘íntimo’ se expresó sobre la continuidad del DT argentino, quien enfrenta cuestionamientos debido a los recientes resultados del equipo y a su gestión del plantel

Fernando Cabada confirmó continuidad de

Formato del Sudamericano de Clubes 2026: lo que necesitan Alianza Lima, San Martín y Regatas para llegar a semifinales

Nueve equipos van por cuatro lugares en la siguiente ronda. Este es el camino que deben recorrer los representantes peruanos para mantenerse en competencia y pelear por la corona sudamericana

Formato del Sudamericano de Clubes

La selección peruana jugaría con Senegal en amistoso por fecha FIFA 2026: los detalles del primer rival de Mano Menezes

La Federación Peruana de Fútbol viene ajustando detalles para los primeros choques preparatorios de marzo, en lo que será el debut oficial de Mano Menezes como técnico de la ‘bicolor’. Conoce el panorama

La selección peruana jugaría con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí afirma que no

José Jerí afirma que no asistió a terapia por patología psicosexual porque no fue notificado “válidamente”

José Jerí admite que pagó de su dinero servicios de una joven en el Congreso, pero no recuerda el monto ni detalles del acuerdo

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

José Jerí denuncia amenazas y asegura que acabará con la delincuencia “cueste lo que cueste”, pero sigue sin publicar Plan Nacional de Seguridad

Crisis, condenas y destituciones: Así acabaron los últimos 11 presidentes del Perú

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello defiende su

María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina y afirma que la “chanca cuando debe”

Dayanita se confiesa frente a Jorge Benavides y le revela por qué renunció: “Por una locura de amor”

Melcochita revela que Monserrat Seminario le pidió perdón: “Cometí un error por el dinero”

Stefano Salvini apareció en estado de ‘abandono’ y como ‘vagabundo’ por las calles: ¿Cuál fue la razón?

Sofía Franco se burla del bajo rating de Magaly Medina: “Todo cae por su propio peso”

DEPORTES

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”

Fernanda Tomé ya palpita el Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Será un partidazo”

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”

Formato del Sudamericano de Clubes 2026: lo que necesitan Alianza Lima, San Martín y Regatas para llegar a semifinales

La selección peruana jugaría con Senegal en amistoso por fecha FIFA 2026: los detalles del primer rival de Mano Menezes