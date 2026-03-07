Perú Deportes

Golazo de Luis Iberico de cabeza en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

El delantero peruano marcó el 1-0 tras asistencia de Leandro Sosa en el estadio Alberto Gallardo

El sábado 7 de marzo, Sporting Cristal y Alianza Atlético disputaron la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los ‘celestes’ abrieron el marcador en el primer tiempo con un gol de cabeza de Luis Iberico, que sorprendió a todos en el estadio Alberto Gallardo.

A los 20 minutos de partido, Cristal tomó el control de la posesión y arrinconó a su rival en campo propio. En ese contexto, Leandro Sosa llegó por la banda derecha, se acomodó y envió un centro peligroso a media altura hacia el área.

Luis Iberico se adelantó a su marcador cerca del punto de penal y desvió el balón con un sutil cabezazo, cambiando su trayectoria. La pelota se abrió, golpeó el poste e ingresó al arco. El arquero Daniel Prieto solo pudo observar la acción sin posibilidad de intervenir.

El gol destacó por la precisión del cabezazo de Iberico y la dificultad de conectar un centro potente enviado por Sosa. El delantero de 28 años celebró su anotación junto al banderín del córner, rodeado por sus compañeros, mientras la hinchada desató la euforia en el estadio de San Martín de Porres.

Luis Iberico sumó su segundo gol con Sporting Cristal en la temporada. El atacante ya había convertido en la victoria 2-0 frente a Juan Pablo II en la tercera fecha del Torneo Apertura. El delantero atraviesa un buen momento tras recuperarse de una lesión importante.

Golazo de Luis Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal ante Alianza Atlético.

Gol de Irven Ávila en Cristal vs Alianza Atlético

A los 37 minutos, Sporting Cristal extendió la diferencia frente a Alianza Atlético. Tras una serie de pases en campo rival, Ian Wisdom habilitó a Irven Ávila, quien definió sin oposición para marcar el 2-0 y sumar un nuevo tanto a su cuenta con el conjunto ‘celeste’.

La jugada facilitó la definición para Ávila, ya que al ingresar al área, el arquero Daniel Prieto salió a cortar la acción pero dejó descubierto su primer palo, lo que permitió al delantero anotar con comodidad el segundo gol en el estadio Alberto Gallardo.

Revive el emocionante momento en que Irven Ávila anota el segundo gol para Sporting Cristal. Con una gran jugada individual, elude al portero y define con clase para desatar la alegría de la hinchada celeste. - Liga 1

Posición de Sporting Cristal en Liga 1 2026

Si Sporting Cristal mantiene la victoria en la sexta fecha, el equipo dirigido por Paulo Autuori podría ascender hasta la sexta posición de la tabla del Torneo Apertura con 8 puntos, quedando a cinco del líder, Alianza Lima. Sin embargo, la ubicación final dependerá de los resultados que se registren en el resto de la jornada, programada para domingo y lunes.

Con este resultado, los ‘bajopontinos’ lograrían su segundo triunfo en el campeonato y se acercarían a los puestos de vanguardia, luego de un inicio irregular con dos empates, dos derrotas y una sola victoria en las primeras fechas.

Así va la tabla de posiciones durante la victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal interrumpirá su participación en la Liga 1 para disputar un encuentro internacional por el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo rimense recibirá a Carabobo el miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, con la posibilidad de asegurar la clasificación tras su victoria por 1-0 en el partido de ida disputado en Venezuela.

Luego de este compromiso, Cristal retomará la competencia local y enfrentará a Sport Boys por la séptima fecha del Torneo Apertura. El cotejo se jugará el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres. La ‘misilera’ llegará a este duelo tras medir fuerzas con Cienciano en la altura de Cusco.

