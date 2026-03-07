Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Daniel Ureta será el juez principal en el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético . Lo acompañarán Diana Falcón como primera asistente, Jesús Sánchez como segundo asistente y Carlos Miranda como cuarto árbitro. En el VAR estarán Italo Gonzales , Priscila Vásquez y Héctor Rojas.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias, las declaraciones y todos los detalles en su sitio web.

L1 Max posee los derechos exclusivos de la Liga 1 2026 y transmitirá en directo el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético . El canal está disponible en las principales operadoras de televisión como Best Cable, DirecTV, Claro, Win, Movistar, entre otras. Además, ofrece la opción de seguir el encuentro a través de la aplicación Liga 1 Play .

Este encuentro comenzará a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 16:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

En la Liga 1, los ‘churres’ se ubican en la décima posición con 6 puntos, apenas uno más que Sporting Cristal , y se mantienen lejos de los primeros puestos en la tabla. Por ello, buscarán sorprender como visitantes en el estadio Alberto Gallardo.

Alianza Atlético también llega tras una destacada actuación internacional. El conjunto de Sullana superó 2-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Mansiche y aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 , con goles de Franchesco Flores y Franco Coronel .

Actualmente, el conjunto dirigido por Paulo Autuori ocupa el undécimo lugar de la tabla con solo 5 puntos, producto de una victoria en cinco jornadas disputadas. Se mantiene a una considerable distancia del líder, Alianza Lima , que suma 13 unidades. Si no consigue un triunfo, el margen de error de Cristal se reducirá todavía más en la lucha por el Torneo Apertura.

Sporting Cristal superó la derrota sufrida ante Sport Huancayo en la altura y logró una valiosa victoria frente a Carabobo en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 . Así, el equipo ‘celeste’ llega con mayor tranquilidad a su compromiso ante Alianza Atlético , aunque es consciente de que necesita sumar en el torneo local, ya que no atraviesa su mejor momento y deberá hacerse fuerte en casa ante su hinchada.

¡Día de partido! Sporting Cristal enfrentará este sábado 7 de marzo a Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El encuentro está programado para las 15:30 horas de Perú y se disputará en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

