Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del certamen.

El viernes 6 de marzo inició una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La fecha 6 presenta partidos que pueden modificar las posiciones en la tabla del campeonato. En esta nota, se actualizarán los diferentes resultados a lo largo del fin de semana y el lunes 9.

Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca (Finalizado)

Sábado 5 de marzo

- CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

- Comerciantes Unidos vs UTC (13:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 8 de marzo

- ADT vs Juan Pablo II (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Los Chankas vs Universitario (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Lunes 9 de marzo

- Cienciano vs Sport Boys (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Melgar (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Así va la tabla de posiciones durante la fecha 6

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la victoria de Atlético Grau vs FC Cajamarca.

La previa de la fecha 6

La fecha 6 incluye encuentros destacados. El sábado 5 de marzo, Sporting Cristal será local ante Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo. El equipo dirigido por Paulo Autuori viene de superar 1-0 a Carabobo en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. Por su parte, Alianza Atlético también llega con impulso tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer a Deportivo Garcilaso.

Ese mismo día se disputará el clásico cusqueño entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso. Los ‘aurinegros’ atraviesan un inicio de Liga 1 por debajo de las expectativas, lejos del rendimiento mostrado la temporada pasada. En tanto, el ‘pedacito de cielo’ quedó eliminado de competencias internacionales a mitad de semana. El cotejo representa una oportunidad para que el ganador retome confianza.

El cuadro piurano derrotó 2-0 a los cusqueños y avanzaron a la fase de grupos del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El domingo 8, Universitario enfrentará a Los Chankas en Andahuaylas con la intención de mostrar un buen rendimiento tras varias jornadas. Aunque el equipo dirigido por Javier Rabanal sigue invicto, su desempeño ha generado dudas, como en el reciente triunfo 1-0 ante FC Cajamarca en el estadio Monumental. El partido será clave para mantenerse en los primeros puestos, ya que los ‘guerreros’ ocupan el tercer lugar en la tabla.

Alianza Lima y Melgar cerrarán la jornada con el partido más destacado de la fecha 6 del Torneo Apertura durante el lunes 9 de marzo. Los ‘blanquiazules’, actuales líderes, contarán con el respaldo de su hinchada en Matute. Por su parte, el elenco ‘rojinegro’ afronta el encuentro tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Cienciano.

El cuadro 'crema' se impuso 1-0 con golazo de Lisandro Alzugaray en el estadio Monumental - Crédito: L1MAX.

Dónde ver los partidos de la fecha 6

L1 Max cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026 y emitirá todos los partidos de la fecha 6 en su señal. Los aficionados pueden acceder a la cobertura a través de distintas operadoras de televisión como Movistar, Claro, Best Cable, Win y DirecTV, entre otras. Además, existe la opción de seguir los encuentros en dispositivos electrónicos mediante la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú también realizará una cobertura completa de esta jornada del Torneo Apertura en su sitio web, con minuto a minuto, previas, actualizaciones de la tabla de posiciones y resultados.