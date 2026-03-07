Gol de Irven Ávila con asistencia de Ian Wisdom para el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

Irven Ávila ha marcado el 2-0 de Sporting Cristal en el juego ante Alianza Atlético de Sullana que tiene lugar en el Estadio Alberto Gallardo. El ariete huanuqueño de 35 años ha marcado así su primer tanto en la temporada y ha revalidado su vigencia goleadora para seguir siendo una opción en ataque para Paulo Autuori.

El equipo ‘rimense’ continúa exhibiendo un estado de forma óptimo luego del impulso anímico y futbolístico que ha experimentado el equipo tras la victoria en Venezuela por Copa Libertadores. De vuelta al torneo local, los ‘bajopontinos’ urgían de los tres puntos, dado que en su última presentación cayeron en Huancayo.

La cuenta en el Estadio ALberto Gallardo la abrió Luis Iberico. El ‘Luiki’ cabeceó un centro de Leandro Sosa y estrenó el luminoso en el recinto sanmartiniano. Con este tanto, el exMElgar se despachó con su segunda diana de la temporada y la cuarta desde su llegada al cuadro de La Florida a mediados de 2024.

Gol de Irven Ávila tras gran asistencia de Ian Wisdom para el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

Antes del cierre de la primera mitad, Irven Ávila se encargó de ampliar la ventaja. El ‘Cholito’ definió a placer luego de una extraña reaccióndel portero Prieto, quien quedó descolocado sobre el césped, mientras los ‘celestes’ celebraban el 2-0.

Con este resultado parcial, los dirigidos por Paulo Autuori se ubican en la sexta posición con ocho unidades en seis encuentos disputado en la Liga 1 2026. El elenco del Rímac definirá entre semana su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana. Por ahora, afronta el encuentro en Matute con la ventaja mínima.

Autuori, conforme con sus delanteros

A pesar de las constantes especulaciones sobre el mercado de fichajes, Paulo Autuori ha decidido cerrar filas en torno a su actual plantel. El estratega brasileño mantiene una confianza inquebrantable en el grupo de atacantes que la dirigencia le ha proporcionado para afrontar la presente temporada, apostando por la mezcla de jerarquía y proyección que posee en su ofensiva.

El técnico brasileño hizo un análisis sobre el partido de vuelta por Copa Libertadores y mandó un mensaje a la directiva. (Video: Inka Digital TV)

Actualmente, Autuori cuenta con una baraja de opciones variada que incluye la experiencia de Irven Ávila, la capacidad goleadora de Felipe Vizeu y el desequilibrio de Luis Iberico. A ellos se suman los jóvenes talentos Mateo Rodríguez y Diego Otoya, quienes representan el futuro del club bajo la tutela del técnico brasileño.

La postura del entrenador es tan radical como coherente con su filosofía de gestión. Autuori ha declarado abiertamente que, si la institución decide incorporar a un nuevo futbolista extranjero, él optaría por dejar su cargo de inmediato. Para el técnico, el material humano disponible es suficiente para cumplir los objetivos trazados, y sumar una pieza externa más sería una señal de desconfianza hacia los jugadores que hoy lideran su proyecto deportivo.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal pondrá una pausa a su campaña en el torneo local para enfocarse en su gran objetivo continental: el acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras imponerse por la mínima diferencia (1-0) en territorio venezolano, el cuadro ‘rimense’ buscará ratificar su ventaja frente a Carabobo este miércoles 11 de marzo. El duelo decisivo se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 17:00 horas.

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Carabobo.

Una vez definida su suerte en el certamen internacional, los dirigidos por el Rímac retomarán sus deberes en el Torneo Apertura. Por la séptima jornada, Cristal recibirá a Sport Boys el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto ‘rosado’ llegará a esta cita en San Martín de Porres tras un exigente compromiso previo ante Cienciano en la altura del Cusco.