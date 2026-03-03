Perú Deportes

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

14:35 hsHoy

Alianza Atlético abre el telón

Jugando en una localidad distinta, los ‘churres’ hacen su aparición oficial en la Copa Sudamericana tras cerca de dos décadas de ausencia.

14:30 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se enfrentan por un cupo a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026. El choque se desarrollará en el estadio Mansiche, en Trujillo.

05:27 hsHoy

Así llega Deportivo Garcilaso al debut en Copa Sudamericana 2026

Deportivo Garcilaso enfrenta un periodo complicado en el Apertura 2025, sin lograr consolidar una propuesta de juego bajo la dirección de Hernán Lisi. El desempeño del equipo ha llevado a que el técnico se encuentre bajo constante evaluación por parte de la dirigencia, debido a la falta de resultados positivos y de una identidad futbolística clara.

La continuidad de Lisi en el cargo depende en gran medida de los resultados inmediatos. Un posible acceso a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026 se presenta como la única vía para su permanencia al frente del equipo. De prolongarse el periodo de inestabilidad, no existirían argumentos sólidos para evitar su salida.

El denominado ‘pedacito de cielo’ logró su clasificación al torneo internacional al quedarse con el último cupo disponible. Esto ocurrió tras un desenlace disputado en la Liga 1 2025, donde se ubicó en la octava posición con 52 puntos.

05:27 hsHoy

Así llega Alianza Atlético al debut en Copa Sudamericana 2026

Alianza Atlético ha regresado a la Copa Sudamericana después de 17 años. Su última aparición en el torneo internacional se dio en la edición 2009, cuando el equipo alcanzó los octavos de final y fue eliminado por el subcampeón Fluminense, marcando el cierre de una etapa en el plano internacional para la institución de Sullana.

El retorno del club al certamen continental se logró tras una sobresaliente campaña en la Liga 1 2025, donde finalizó en la quinta posición con 57 puntos. Este resultado fue posible gracias al esfuerzo colectivo y a la dirección técnica de Gerardo Ameli, quien estuvo al frente del equipo durante este proceso.

A pesar de la clasificación, Ameli no continuó como entrenador. En su lugar asumió su compatriota Federico Urciuoli, quien aún no ha conseguido los resultados esperados con la escuadra de Sullana.

05:27 hsHoy

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones del partido por Copa Sudamericana 2026

- Alianza Atlético: Eder Hermoza; Anthony Gordillo, José Villegas, Roman Gaston Suarez, Erick Perleche; Elian Muñoz, Germán Gastón Díaz; Hernán Lupu, Cristian Penilla, Franco Emir Coronel; Valentín Robaldo.

- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Orlando Núñez, Horacio Benincasa, Agustín Gómez, Erick Canales; Claudio Torrejón; Beto da Silva, Agustín González, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia; Agustín Graneros.

05:26 hsHoy

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: dónde ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

El choque será transmitido por ESPN 2 para Perú y el resto de países de la región. La señal de DSports también difundirá el juego y otros más al contar con los derechos oficiales. Del mismo modo habrá cobertura a través de streaming por Disney+. Finalmente, Infobae Perú realizará un minuto a minuto detallado en su website incluyendo los clips más destacados. ¡No te lo pierdas!

05:26 hsHoy

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: horarios del partido por Copa Sudamericana 2026

Es momento de que inicie la CONMEBOL Sudamericana 2026 para los clubes peruanos. Abren fuegos Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, por la Primera Fase. El enfrentamiento iniciará a las 21:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) empezará a las 22:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 23:00 horas.

