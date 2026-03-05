Perú Deportes

Ángel Comizzo es el primer entrenador destituido de la Liga 1 2026 y se despedirá del cargo frente a FC Cajamarca

Con 63 años, el estratega argentino sostuvo su proceso por dos temporadas y media en Atlético Grau. Su ciclo destaca como el más extenso en una época de constantes cambios, donde la permanencia de los técnicos suele ser efímera

Ángel Comizzo deja la dirección
Ángel Comizzo deja la dirección técnica de Atlético Grau luego de 2 años y 6 meses. Crédito: Atlético Grau.

Ángel Comizzo es el primer director técnico cesado en la actual temporada de la Liga 1. Los directivos de Atlético Grau resolvieron el fin del vínculo que unía al adiestrador argentino y al primer equipo del conjunto ‘albo’. La última derrota ante Comerciantes Unidos en Cutervo dejó sin margen al DT, dado que la escuadra piurana solo registra un punto en cinco jornadas.

El inicio del ‘patrimonio de Piura’ en el torneo doméstico es para el olvido. El conjunto del norte del país ha encajado ocho tantos y solo anotó dos. Ante Sport Huancayo, en casa por la segunda jornada, fue el único encuentro en que el aún equipo de Comizzo no cedió unidades.

Esta información ha sido compartida por el periodista Gustavo Peralta, quien añadió que el director técnico de 63 años estará al mando de los futbolistas por última vez en el juego ante FC Cajamarca. Conviene destacar que el estratega argentino dirigió 91 partidos en total: 24 victorias, 35 empates y 32 derrotas. Además, en la temporada 2025, disputaron la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde no avanzaron a la siguiente ronda.

Comizzo dirigirá su último partido
Comizzo dirigirá su último partido ante FC Cajamarca en el Estadio Campeones del 36. Crédito: X Gustavo Peralta.

Dos años y medio en el cargo

La etapa de Ángel Comizzo como director técnico de Atlético Grau marca un precedente importante en el fútbol peruano. Los clubes locales suelen cortar los procesos antes de tiempo, por lo que un vínculo de 2 años y 6 meses resulta inusual. Esta estabilidad permitió que la institución ‘alba’ consolidara una idea de juego y una estructura deportiva que rara vez se observa en nuestro campeonato.

Con la salida del estratega argentino, el título del proceso más largo en la Liga 1 pasa a manos de Miguel Rondelli. El técnico de Cusco FC acumula ahora 2 años y 3 meses al frente del equipo imperial. Su permanencia destaca en un entorno donde la urgencia por los resultados inmediatos provoca constantes cambios en los banquillos y quiebra la continuidad de los proyectos.

Esta situación refleja una tendencia crítica en el balompié nacional de los últimos años —también en el fútbol mundial—. La paciencia de los directivos e hinchada es escasa y la rotación de entrenadores ocurre con una frecuencia alarmante. Mientras unos pocos clubes apuestan por el largo plazo, la mayoría prefiere el cambio constante, lo cual afecta directamente el crecimiento y la competitividad del torneo local.

Ángel Comizzo dirigió a Atlético
Ángel Comizzo dirigió a Atlético Grau en la Copa Sudamericana 2025: quedaron eliminados en fase de grupos. Crédito: Instagram Atlético Grau.

Atlético Grau vs FC Cajamarca: el último partido al mando de Ángel Comizzo

El encuentro entre Atlético Grau y FC Cajamarca está programado para el viernes 6 de marzo en el estadio Campeones del 36 e iniciará a las 15:30 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, la cita futbolística comenzará a las 16:30 horas.

En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, el inicio está previsto para las 17:30 horas. En México, el enfrentamiento podrá seguirse desde las 14:30 horas, mientras que en España el horario será a las 21:30 horas.

El Atlético Grau vs. FC Cajamarca, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026, podrá verse a través de L1 MAX, señal asociada a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También estará habilitada la transmisión mediante la plataforma digital, Liga 1 Play, que ofrece acceso bajo suscripción mensual desde S/ 22.99 soles.

Atlético Grau vs FC Cajamarca,
Atlético Grau vs FC Cajamarca, último partido de Ángel Comizzo al mando del equipo piurano. Crédito: Instagram Atlético Grau.

