Christofer Gonzáles ofrece su salario para instalar iluminación en el Alberto Gallardo y jugar la Copa Libertadores: “A ojo cerrado”

Christofer Gonzáles confesó que daría su sueldo a disposición para que Sporting Cristal instale iluminación en el Estadio Alberto Gallardo. Crédito: Sporting Cristal.

Sporting Cristal está cerca de sellar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La victoria en Venezuela ante Carabobo por la mínima le permite a los de Paulo Autuori iniciar las acciones en el juego de vuelta con ventaja. El duelo tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva, propiedad de Alianza Lima, dado que el Alberto Gallardo no cumple con los requisitos para albergar juegos de carácter internacional.

El principal impedimento para que el recinto ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres sea la sede del club ‘bajopontino’ es la ausencia de iluminación. La CONMEBOL exige a los clubes una capacidad mínima de 7.500 espectadores para juegos de fase preliminar; y de 10.000 asistentes en fase de grupos.

El Estadio Alberto Gallardo cumple con el requerimiento del aforo, pero no el ítem de iluminación. En este escenario, los reclamos de la hinchada ‘celeste’ han llegado a oídos del plantel. Christofer Gonzáles, en sintonía con los fanáticos, ha compartido que estaría dispuesto a donar su salario para que el recinto que rinde homenaje al ‘Jet’ Gallardo —propiedad de la Municipalidad de San Martín de Porres— cuente con iluminación.

El estadio Alberto Gallardo, casa de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

“Daría mi sueldo a ojo cerrado por poner luz y poder jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo”, relató ‘Canchita’ en ‘Fútbol Como Cancha’. Luego, el volante nacional de 33 años explicó que tampoco hay “inconveniente” de disputar el juego de vuelta ante Carabobo en Matute: “La cancha está en buen estado y no hay problema con eso”.

En redes sociales, Miguel Araujo respaldó la postura de su compañero. El defensor central sostuvo que le “toma la palabra” a ‘Canchita’. El comentario estuvo acompañado de un emoji sonriente y un pulgar arriba.

Conviene mencionar que a través de los años, el Estadio Alberto Gallardo ha sido renovado por las dirigencias del club de La Florida. Estas incluyeron la instalación de una pantalla LED, implementación de asientos en las graderías y el mantenimiento del césped natural. Sin embargo, la mejora más sustancial en materia de iluminación ha sido descartada.

Estadio Alberto Gallardo posee tres tribunas con los nombres de Roberto Palacios, Julio César Uribe y Alfredo Quesada - Crédito: Liga 1

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal confirmada del partido de vuelta

El gol de Yoshimar Yotún desde los doce pasos en el Estadio Misael Delgado de Valencia le valió la victoria a los ‘bajopontinos’. En Matute, el cuadro dirigido por Paulo Autuori buscará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rabe recordar que la última vez que se instaló en esta instancia, compitiendo desde la fase previa, fue en la temporada 2023.

El partido de vuelta entre los ‘cerveceros’ y el ‘granate’ está programado para el próximo miércoles 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. El horario pactado será a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador, una hora más tarde para quienes lo sigan desde Venezuela, Bolivia y Miami. En cambio, los espectadores de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil deberán estar atentos a las 19:00, momento en que comenzará el encuentro en esos países.

El mediocampista peruano definió con calidad y abrió el marcador en Venezuela - Crédito: ESPN.

Este enfrentamiento estará disponible para el público de Perú y gran parte de Latinoamérica a través de ESPN y la plataforma Disney +. En Argentina, la transmisión será responsabilidad de FOX Sports, mientras que en Chile se podrá seguir mediante ESPN Premium.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su sitio web, incluyendo información previa, actualizaciones en tiempo real y declaraciones de los protagonistas. Los seguidores tendrán acceso inmediato a los momentos clave y a todos los detalles esenciales del encuentro, gracias a una plataforma diseñada para los apasionados del fútbol internacional.