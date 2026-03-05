Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra.

Universitario de Deportes no vive su mejor inicio en la Liga 1 2026. Aunque el equipo ‘crema’ se mantiene invicto, su desempeño en el campo no ha sido convincente. En su más reciente partido como local, apenas logró superar 1-0 a FC Cajamarca con un gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray.

Los hinchas han dirigido fuertes críticas al vigente tricampeón del fútbol peruano, señalando especialmente al técnico Javier Rabanal como principal responsable del bajo rendimiento del equipo y pidiendo incluso el regreso del entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Varios futbolistas también han sido blanco de cuestionamientos por su desempeño, con pedidos de salida inmediata para jugadores como Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima y el delantero Sekou Gassama, quien suma dos partidos consecutivos fuera de la lista de convocados y recientemente sufrió una lesión.

En Instagram, un usuario identificado como ‘Somos Polismo’ publicó un video burlándose de Murrugarra al compararlo con Gustavo Grondona, figura del primer tricampeonato de Universitario. El clip llevaba como título: “Lo que veía mi viejo cada fin de semana mientras que a mí me tocó ver a Murrugarra”.

Fanático 'crema' realizó publicación de burla sobre el mediocampista peruano. Créditos: Polismo / Instagram.

El video llegó a oídos del plantel ‘merengue’ y Horacio Calcaterra, volante y referente del equipo, salió en defensa de Murrugarra. El uruguayo nacionalizado peruano comentó la publicación y respondió al hincha: “A ver si respetas un poquito. Mira que ‘Murru’ te hizo celebrar tres copas”.

El simpatizante de Universitario respondió aclarando que se trataba de una broma: “Hola Horacio, todo el respeto del mundo para ‘Murru’ y para ustedes. El post es en tono de humor, nunca con intención de faltar el respeto ni minimizar lo que ha logrado ‘Murru’, menos aún las 3 copas. Siempre apoyando a la ‘U’, con humor, pero con cariño”. Así concluyó el intercambio entre el futbolista y el aficionado.

Horacio Calcaterra pidió respeto a hincha de Universitario por Jorge Murrugarra.

Murrugarra dio asistencia en último amistoso de Universitario

Pese a las críticas, Jorge Murrugarra cumplió una actuación destacada en el reciente amistoso de Universitario de Deportes frente a la Universidad César Vallejo, que finalizó 2-2 el miércoles 4 de marzo en Campo Mar. El mediocampista aportó una asistencia que permitió evitar la derrota de los ‘cremas’.

Murrugarra habilitó con un pase largo a Christopher Loayza, quien superó en velocidad a un defensor, eludió al arquero y definió sin oposición. El futbolista de 18 años anotó así su primer gol con el equipo profesional de la ‘U’ y selló el empate en el duelo.

El joven de 18 años marcó el 2-2 definitivo en el partido amistos. Créditos: Youtube / Universitario.

Próximo partido de Universitario

Universitario continúa con su preparación para el siguiente compromiso en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Javier Rabanal visitará a Los Chankas, que vienen de remontar ante Melgar en Arequipa. El encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 15:30 horas en el estadio de Andahuaylas.

El partido será clave en la pelea por la cima. ‘Cremas’ y ‘guerreros’ comparten el mismo puntaje, con 11 unidades cada uno. El cuadro de Ate ocupa el segundo lugar por diferencia de goles (+4) y se encuentra a dos puntos de Alianza Lima, actual líder del torneo.

El encuentro entre Universitario y Los Chankas será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal disponible en las principales operadoras de cable como Movistar, Claro, Win, Best Cable y DirecTV. Además, la señal cuenta con la aplicación Liga 1 Play, lo que permite a los aficionados seguir el partido por distintas plataformas.