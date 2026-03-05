Perú Deportes

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

El mediocampista uruguayo respaldó a su compañero tras las recientes críticas por su rendimiento en la Liga 1

Guardar
Horacio Calcaterra increpa a hincha
Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra.

Universitario de Deportes no vive su mejor inicio en la Liga 1 2026. Aunque el equipo ‘crema’ se mantiene invicto, su desempeño en el campo no ha sido convincente. En su más reciente partido como local, apenas logró superar 1-0 a FC Cajamarca con un gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray.

Los hinchas han dirigido fuertes críticas al vigente tricampeón del fútbol peruano, señalando especialmente al técnico Javier Rabanal como principal responsable del bajo rendimiento del equipo y pidiendo incluso el regreso del entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Varios futbolistas también han sido blanco de cuestionamientos por su desempeño, con pedidos de salida inmediata para jugadores como Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima y el delantero Sekou Gassama, quien suma dos partidos consecutivos fuera de la lista de convocados y recientemente sufrió una lesión.

En Instagram, un usuario identificado como ‘Somos Polismo’ publicó un video burlándose de Murrugarra al compararlo con Gustavo Grondona, figura del primer tricampeonato de Universitario. El clip llevaba como título: “Lo que veía mi viejo cada fin de semana mientras que a mí me tocó ver a Murrugarra”.

Fanático 'crema' realizó publicación de burla sobre el mediocampista peruano. Créditos: Polismo / Instagram.

El video llegó a oídos del plantel ‘merengue’ y Horacio Calcaterra, volante y referente del equipo, salió en defensa de Murrugarra. El uruguayo nacionalizado peruano comentó la publicación y respondió al hincha: “A ver si respetas un poquito. Mira que ‘Murru’ te hizo celebrar tres copas”.

El simpatizante de Universitario respondió aclarando que se trataba de una broma: “Hola Horacio, todo el respeto del mundo para ‘Murru’ y para ustedes. El post es en tono de humor, nunca con intención de faltar el respeto ni minimizar lo que ha logrado ‘Murru’, menos aún las 3 copas. Siempre apoyando a la ‘U’, con humor, pero con cariño”. Así concluyó el intercambio entre el futbolista y el aficionado.

Horacio Calcaterra pidió respeto a
Horacio Calcaterra pidió respeto a hincha de Universitario por Jorge Murrugarra.

Murrugarra dio asistencia en último amistoso de Universitario

Pese a las críticas, Jorge Murrugarra cumplió una actuación destacada en el reciente amistoso de Universitario de Deportes frente a la Universidad César Vallejo, que finalizó 2-2 el miércoles 4 de marzo en Campo Mar. El mediocampista aportó una asistencia que permitió evitar la derrota de los ‘cremas’.

Murrugarra habilitó con un pase largo a Christopher Loayza, quien superó en velocidad a un defensor, eludió al arquero y definió sin oposición. El futbolista de 18 años anotó así su primer gol con el equipo profesional de la ‘U’ y selló el empate en el duelo.

El joven de 18 años marcó el 2-2 definitivo en el partido amistos. Créditos: Youtube / Universitario.

Próximo partido de Universitario

Universitario continúa con su preparación para el siguiente compromiso en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Javier Rabanal visitará a Los Chankas, que vienen de remontar ante Melgar en Arequipa. El encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 15:30 horas en el estadio de Andahuaylas.

El partido será clave en la pelea por la cima. ‘Cremas’ y ‘guerreros’ comparten el mismo puntaje, con 11 unidades cada uno. El cuadro de Ate ocupa el segundo lugar por diferencia de goles (+4) y se encuentra a dos puntos de Alianza Lima, actual líder del torneo.

El encuentro entre Universitario y Los Chankas será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal disponible en las principales operadoras de cable como Movistar, Claro, Win, Best Cable y DirecTV. Además, la señal cuenta con la aplicación Liga 1 Play, lo que permite a los aficionados seguir el partido por distintas plataformas.

Temas Relacionados

Horacio CalcaterraJorge MurrugarraUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

El ‘Ratón’ selló su vínculo con el conjunto chalaco y disputará la Liga 1 2026 en el club de sus amores. Carlos Zambrano y Miguel Trauco también podrían incorporarse al plantel

Jean Deza fichó por Sport

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará imponerse como local contra un equipo que llega con la necesidad de recuperarse tras una serie de resultados adversos. A continuación, los detalles para seguir el encuentro

Dónde ver Cienciano vs Melgar

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín

El equipo de Pueblo Libre obtuvo la victoria sobre la USMP por decisión administrativa, lo que modificó la puntuación a pocos días de disputarse la novena jornada de la segunda fase

Así quedaría la tabla de

Sporting Cristal tiene en carpeta a dos jugadores antes del cierre del mercado: “De repente no caerá muy a gusto en Paulo Autuori”

El periodista deportivo, Renato Luna, dio a conocer que el club ‘rimense’ apunta a reforzar el plantel con un par de futbolistas, una decisión que podría no ser compartida por el DT brasileño

Sporting Cristal tiene en carpeta

A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

Arequipeños y cusqueños se enfrentan por el pase a la fase de grupos del certamen internacional. Conoce el horario de este nuevo clásico del sur

A qué hora juega Cienciano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso invita al ministro de

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

Espectáculo en el CAL: Exigían remover al Comité Electoral, pero retiran pedido en plena Asamblea

Adrián Villar mostró “desinterés por la vida ajena” y huiría si queda libre: Los argumentos del PJ para darle prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ en Esto es Guerra: Andy V apareció con cabello azul y Melissa Paredes lució uniforme

Gisela Valcárcel revela que su programa no se emitirá desde Panamericana Televisión: “Tenemos que hacerlo desde otro lugar”

Entradas para Gorillaz en Lima: precios y preventa en Ticketmaster de su primer concierto en Perú

Gorillaz en Perú: euforia por preventa de entradas en Ticketmaster genera largas colas y alta demanda

Masiel Málaga realizó un concierto en el Callao durante el estado de emergencia y terminó en balacera

DEPORTES

Dónde ver Cienciano vs Melgar

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín

Sporting Cristal tiene en carpeta a dos jugadores antes del cierre del mercado: “De repente no caerá muy a gusto en Paulo Autuori”

A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

FPV otorga puntos a Circolo tras reclamo por falta de San Martín en Liga Peruana de Vóley 2025/2026