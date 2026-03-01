Perú Deportes

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscan volver a la senda del triunfo después de dejarse empatar por Sporting Cristal. Sin embargo, al frente tendrán un rival difícil que cuenta con Hernán Barcos como goleador. Sigue todas las incidencias

Guardar
05:33 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, domingo 1 de marzo, a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso está pactado para iniciar a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate, que lucirá abarrotado luego de agotarse más de 40 mil entradas.

05:33 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario disputó su último partido ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, donde terminó igualando 2-2. El equipo ‘crema’ logró ponerse en ventaja durante la primera parte del encuentro, gracias a las anotaciones de José Carabalí y Alex Valera. Sin embargo, no logró sostener el resultado y permitió la reacción del conjunto ‘celeste’. Leandro Sosa y Yoshimar Yotún marcaron para los locales, estableciendo la igualdad definitiva en el marcador.

El empate tuvo consecuencias en la tabla de posiciones. Con este resultado, la ‘U’ perdió la oportunidad de alcanzar el primer lugar del campeonato y actualmente ocupa el quinto puesto, sumando ocho puntos en lo que va del torneo. La situación genera presión para el plantel, que busca recuperar terreno en las próximas jornadas.

De cara a este compromiso, el técnico Javier Rabanal enfrenta complicaciones por algunas bajas en el equipo. Aldo Corzo y Horacio Calcaterra no fueron considerados para la concentración, lo que representa dos ausencias importantes en la plantilla. Además, la participación de César Inga aún no está asegurada, ya que su presencia depende de una última evaluación médica.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX
05:33 hsHoy

¿Cómo llega FC Cajamarca?

Por su parte, FC Cajamarca consiguió una victoria destacada en su más reciente encuentro, superando a Melgar luego de revertir un marcador adverso de 1-0. La figura del partido fue Hernán Barcos, quien ingresó en la segunda mitad y anotó tres goles, incluyendo un tanto de tiro libre. Este resultado representó el primer triunfo de los cajamarquinos en la presente edición de la Liga 1 y les permitió escalar hasta la novena posición de la tabla con un total de cinco puntos.

Barcos asumió el liderazgo y la cuota goleadora del club recién ascendido. En su estreno, marcó dos goles frente a Juan Pablo II y volvió a anotar en la siguiente fecha ante Deportivo Garcilaso. Con su ‘hat-trick’ ante el ‘dominó’, el delantero argentino alcanzó seis goles en cuatro partidos, ubicándose como el máximo artillero del campeonato peruano.

El increíble gol de tiro libre de Hernán Barcos en los últimos minutos del partido entre FC Cajamarca vs Melgar. Marcó el impresionante el 3-1 y desató una celebración eufórica con sus compañeros y la hinchada.
05:32 hsHoy

Horarios del Universitario vs FC Cajamarca

El encuentro arrancará a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países comenzará a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 19:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 20:00 horas de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

05:32 hsHoy

Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca

L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión del campeonato peruano, por lo que el encuentro entre Universitario y FC Cajamarca será emitido únicamente a través de su señal. Este canal está disponible en las grillas de varias operadoras, incluyendo Best Cable, DirecTV, Claro, Win, Movistar, entre otras.

Además, dispone de una plataforma de streaming denominada Liga 1 Play, accesible desde diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets, computadoras y televisores. Infobae Perú brindará una cobertura completa de este partido en su sitio web, con la previa, el seguimiento en vivo, los goles, las incidencias, declaraciones y todos los detalles relevantes.

05:32 hsHoy

Posibles alineaciones: Universitario vs FC Cajamarca

- Universitario: Diego Romero; Cain Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, José Carabalí; Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes; Alex Valera y Lisandro Alzugaray. DT: Javier Rabanal.

- FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Alexis Rodas, Pablo Míguez, Matías Almiron, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, José Gallardo, Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Carlos Meza; Hernán Barcos. DT: Carlos Silvestri.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán cobrarse revancha frente las ‘pumas’ tras el clásico que ganó en mesa. Este duelo marcará el liderato del campeonato. Sigue las incidencias del partidazo

Alianza Lima vs Universitario EN

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

El ‘Tomi’, ‘10′ formado en River Plate con un paso entrañable por Atlético Mineiro, concede una larga entrevista para abordar su extensa carrera, que encontró paradero reciente en Perú por la llamada de un ídolo como el ‘Pirata’

Tomás Andrade con Infobae Perú:

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Las filas del entrenador Nicolás Chietino se robustecen con la llegada del portero de 40 años. El ‘equipo del ande liberteño’ aspira a hacerse con un boleto a la élite del fútbol peruano

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arrancó una nueva jornada del campeonato peruano, que tendrá como partido principal el Alianza Lima vs UTC en Cajamarca

Resultados de la fecha 5

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Este sábado 28 de febrero arrancaron los encuentros de la nueva jornada del campeonato de voleibol. San Martín vs Circolo será el choque más esperado

Resultados de la Liga Peruana

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los 10 ejercicios más eficaces

Los 10 ejercicios más eficaces para quemar calorías, según expertos

De Hollywood a tu bolsillo: HONOR y ARRI se unen para que tu celular grabe como en el cine

La clave que María Castiglioni, de C&T Asesores, identifica para que la economía despegue y por qué el desafío está en la confianza

Un estudio de Harvard reveló que combinar medicamentos GLP-1 con hábitos saludables reduce hasta 43% el riesgo cardiovascular

Todo lo nuevo de HONOR en el MWC 2026: Robot Phone, robot humanoide y más

INFOBAE AMÉRICA

De “E.T.” a “El Rey

De “E.T.” a “El Rey León”: el arte de John Alvin, en una venta histórica

Shia LaBeouf fue detenido nuevamente en Nueva Orleans: “Las personas homosexuales corpulentas me dan miedo”

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA

El tiroteo en un bar de Austin dejó 3 muertos y 14 hospitalizados

El gobierno de Estados Unidos acuerda protección para 11 especies en Florida

DEPORTES

La decisión que tomará Mourinho

La decisión que tomará Mourinho en caso que se confirme la acusación por insultos racsitas contra el argentino Prestianni

El encuentro entre una figura de la Premier League y una modelo de Only Fans 14 años menor que da que hablar

El crudo relato de Juan Martín Del Potro sobre su retiro del tenis: “El cuerpo no resistía más”

Escalofriante accidente en una carrera de motociclismo: sufrió una caída en la pista y un rival lo pasó por encima

Así quedaron los argentinos en el ranking ATP tras las derrotas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en el Chile Open