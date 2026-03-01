Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Además, dispone de una plataforma de streaming denominada Liga 1 Play , accesible desde diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets, computadoras y televisores. Infobae Perú brindará una cobertura completa de este partido en su sitio web, con la previa, el seguimiento en vivo, los goles, las incidencias, declaraciones y todos los detalles relevantes.

L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión del campeonato peruano, por lo que el encuentro entre Universitario y FC Cajamarca será emitido únicamente a través de su señal. Este canal está disponible en las grillas de varias operadoras, incluyendo Best Cable, DirecTV, Claro, Win, Movistar, entre otras.

El encuentro arrancará a las 18:00 horas de Perú . Con respecto a otros países comenzará a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 19:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 20:00 horas de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

Barcos asumió el liderazgo y la cuota goleadora del club recién ascendido. En su estreno, marcó dos goles frente a Juan Pablo II y volvió a anotar en la siguiente fecha ante Deportivo Garcilaso . Con su ‘hat-trick’ ante el ‘dominó’, el delantero argentino alcanzó seis goles en cuatro partidos, ubicándose como el máximo artillero del campeonato peruano.

Por su parte, FC Cajamarca consiguió una victoria destacada en su más reciente encuentro, superando a Melgar luego de revertir un marcador adverso de 1-0. La figura del partido fue Hernán Barcos , quien ingresó en la segunda mitad y anotó tres goles, incluyendo un tanto de tiro libre. Este resultado representó el primer triunfo de los cajamarquinos en la presente edición de la Liga 1 y les permitió escalar hasta la novena posición de la tabla con un total de cinco puntos.

De cara a este compromiso, el técnico Javier Rabanal enfrenta complicaciones por algunas bajas en el equipo. Aldo Corzo y Horacio Calcaterra no fueron considerados para la concentración, lo que representa dos ausencias importantes en la plantilla. Además, la participación de César Inga aún no está asegurada, ya que su presencia depende de una última evaluación médica.

El empate tuvo consecuencias en la tabla de posiciones . Con este resultado, la ‘U’ perdió la oportunidad de alcanzar el primer lugar del campeonato y actualmente ocupa el quinto puesto, sumando ocho puntos en lo que va del torneo. La situación genera presión para el plantel, que busca recuperar terreno en las próximas jornadas.

Universitario disputó su último partido ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, donde terminó igualando 2-2. El equipo ‘crema’ logró ponerse en ventaja durante la primera parte del encuentro, gracias a las anotaciones de José Carabalí y Alex Valera . Sin embargo, no logró sostener el resultado y permitió la reacción del conjunto ‘celeste’ . Leandro Sosa y Yoshimar Yotún marcaron para los locales, estableciendo la igualdad definitiva en el marcador.

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, domingo 1 de marzo, a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . Este compromiso está pactado para iniciar a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate, que lucirá abarrotado luego de agotarse más de 40 mil entradas.

