Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Un partido lleno de emociones en Arequipa. Melgar se puso en ventaja, pero jugar con un hombre menos le costó caro. Los Chankas aprovecharon, empataron con gol de Ayarza y se llevaron una victoria agónica por 2-1 en los minutos finales. | L1

El viernes 27 de febrero, se vivió un gran partido en el estadio Monumental de la UNSA. Melgar comenzó ganando con un gol de Matías Zegarra, sin embargo, Los Chankas le dieron vuelto al marcador en apenas ocho minutos gracias a un doblete de Abdiel Ayarza. De esta manera, el cuadro de Andahuaylas subió al primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

A los 38 minutos, el ‘dominó’ aprovechó un error del equipo visitante y abrió el marcador con un gol de su canterano Zegarra. El lateral izquierdo se sumó al área y definió con precisión. Su celebración captó la atención al realizar una voltereta en el aire, en lo que fue su primer gol en la máxima categoría.

El gol dio tranquilidad al técnico Juan Reynoso en el banquillo del ‘león del sur’, ya que el equipo jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Lautaro Guzmán a los 25′, luego de la revisión del VAR por parte del árbitro principal Kevin Ortega.

Melgar dispuso de tres oportunidades claras para aumentar su ventaja en el estadio arequipeño, pero sus delanteros no lograron concretar. El capitán Bernardo Cuesta estrelló un remate al arco y en otra jugada intentó definir por encima del portero, sin embargo, el balón se fue alto. Pablo Erustes, por su parte, desperdició un mano a mano ante el guardameta Hairo Camacho.

La pirueta de Matías Zegarra tras marcar el 1-0 en Melgar vs Los Chankas.

Doblete de Ayarza para remontada de Los Chankas

A los 84 minutos, Los Chankas igualaron el marcador tras una jugada a balón detenido. Franco Torres ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y envió la pelota al área, donde Abdiel Ayarza se impuso en el juego aéreo ante varios defensores de Melgar y marcó de cabeza el 1-1.

Con un jugador más, el equipo de Andahuaylas buscó el triunfo y generó peligro en el tramo final. En el tiempo añadido, el lateral izquierdo Ayrthon Quintana se proyectó por su banda y lanzó un centro al área. Ayarza volvió a imponerse en el juego aéreo y selló el segundo gol, dando la victoria a su club en el estadio Monumental de la UNSA a los 92 minutos.

Los Chankas ganaron 2-1 a Melgar en Arequipa.

Polémica de Los Chankas por no tener camiseta

El triunfo de Los Chankas disimuló un error que les resultó costoso. Antes del gol de Melgar, Jhonny Vidales rompió la camiseta de Marlon Torres al sujetarlo, lo que obligó al jugador a salir del campo para cambiarse. Hasta ese momento, la situación parecía controlada.

Sin embargo, Torres no pudo volver al campo de inmediato porque el club de Andahuaylas no tenía una camiseta de reemplazo disponible. Esta situación derivó en un cambio forzado durante el primer tiempo y coincidió con el gol de Zegarra, lo que perjudicó al equipo.

Este incidente fue explicado por Los Chankas a través de un comunicado de inmediato. “Es importante precisar que nuestra camiseta oficial es la guinda y la alterna es la azul; por lo tanto, la indumentaria amarilla no forma parte del stock habitual del club y debió ser producida específicamente para este encuentro”, comenzó.

Los ‘guerreros’ cerraron su comunicado manifestando que “el proveedor entregó únicamente un juego de camisetas, motivo por el cual no se contó con el stock completo de reemplazo durante el desarrollo del encuentro. En ese sentido, la contingencia presentada no responde a una falta de previsión del club, sino a un incumplimiento en la provisión del material”.

Comunicado de Los Chankas sobre la falta de camiseta en el partido ante Melgar.

Los Chankas son líderes de la Liga 1 2026

Con la victoria sobre Melgar, Los Chankas se ubicaron de manera provisional en el primer puesto de la tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, con 11 puntos. Su posición dependerá de los resultados de los partidos Alianza Lima vs UTC, programado para el sábado 28 de febrero, y FC Cajamarca vs Universitario de Deportes, que se disputará el domingo 1 de marzo.