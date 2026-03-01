Perú Deportes

Sekou Gassama volvió a quedar fuera de los convocados de Universitario: registra apenas 30 minutos en 5 fechas

El senegalés no fue tenido en cuenta por Javier Rabanal para el duelo ante FC Cajamarca. Se trata de su segunda exclusión consecutiva de la lista de citados

Sekou Gassama volvió a quedar fuera de los convocados de Universitario: registra apenas 30 minutos en 5 fechas.

Sekou Gassama quedó fuera de la lista de convocados para el encuentro entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca, lo que reavivó entre los hinchas ‘merengues’ los recuerdos de Diego Dorregaray y Diego Churín. La posición de centrodelantero en el actual tricampeón sigue siendo la que mayor expectativa genera y la que más críticas concentra.

Desde Jonathan Dos Santos en 2020 y Germán Denis en 2018, la ‘U’ no ha contado con un delantero extranjero que logre marcar la diferencia. Por Ate pasaron Emanuel Herrera, Dorregaray y Churín, quienes no cumplieron con las expectativas y generaron críticas hacia el entonces gerente deportivo, Manuel Barreto.

La llegada de Álvaro Barco, reconocido por su experiencia incorporando jugadores destacados en la Universidad San Martín, generó expectativas entre los fanáticos ‘cremas’. Sin embargo, después de cinco fechas, el director deportivo enfrenta cuestionamientos debido a la falta de protagonismo de su principal incorporación: Gassama.

Desde el inicio, los cuestionamientos apuntaron a Barco por incorporar a un jugador que aterrizaba sin actividad y que se sumaría tarde a la pretemporada. El exfutbolista respondió asegurando que el senegalés marcaría la diferencia con el correr de los partidos, defendiendo así su decisión.

A punto de cumplirse cinco fechas del Torneo Apertura, Gassama apenas suma 30 minutos en cancha. Además, quedó fuera de la convocatoria por segunda vez consecutiva por decisión del técnico Javier Rabanal, quien previamente también había manifestado su respaldo al delantero.

El delantero senegalés tuvo su estreno ante el 'papá' en el estadio Monumental por la tercera fecha del campeonato nacional. (L1 Max)

La convocatoria de Universitario para enfrentar a FC Cajamarca

  • Diego Romero
  • Caín Fara
  • Williams Riveros
  • Anderson Santamaría
  • Jesús Castillo
  • Yuriel Celi
  • Héctor Fértoli
  • José Rivera
  • Paolo Reyna
  • Martín Pérez Guedes
  • Jairo Concha
  • Edison Flores
  • Alex Valera
  • Jorge Murrugarra
  • Andy Polo
  • Miguel Vargas
  • Hugo Ancajima
  • José Carabalí
  • Lisandro Alzugaray
  • Miguel Silveira
La lista de convocados de Universitario para enfrentar a FC Cajamarca, sin Sekou Gassama.

30 minutos en 5 fechas

El debut de Sekou Gassama se produjo después de dos fechas sin ser considerado en la convocatoria. No estuvo presente ante ADT ni frente a Cusco FC, y recién tuvo minutos ante Cienciano. Ingresó a los 70 minutos, generó algunas ocasiones de peligro y mostró signos de cansancio.

El propio delantero lo admitió en zona mixta: “Entré en un momento que había muchas idas y vueltas, muchas frenadas, muchas carreras y, bueno, sí que es verdad que me sentí un poco cansado al final. Pero bueno, es ir poco a poco, ir adaptándome. En el fútbol peruano se ve que hay calidad, que hay mucha intensidad también, y espero adaptarme lo más rápido posible. Súper agradecido a la afición y a la gente por la calidez que me han dado. Y, bueno, espero demostrarlo en el campo y seguir mejorando”.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Un partido lleno de intensidad donde el equipo crema logró imponerse con un marcador de 2-1 en la tercera fecha de la Liga 1. No te pierdas los goles de Jairo Concha y Alex Valera que le dieron la victoria a la 'U'. L1 Max

Universitario recibe a FC Cajamarca

Universitario no puede permitirse distracciones tras haber cedido un empate frente a Sporting Cristal. Buscará imponerse ante FC Cajamarca este domingo 1 de marzo a las 18:00 en el estadio Monumental de Ate, con el respaldo de su hinchada.

El equipo dirigido por Javier Rabanal deberá prestar especial atención al conjunto cajamarquino, que cuenta con el máximo goleador del torneo y exjugador de Alianza Lima, Hernán Barcos. A sus 41 años, el argentino ya suma seis goles en solo cuatro partidos.

El encuentro será transmitido por L1 Max, canal disponible en diversas operadoras como Best Cable, Movistar, Claro, Win y DirecTV, entre otras. Además, el partido podrá verse por streaming a través de la plataforma Liga 1 Play.

