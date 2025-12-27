Perú Deportes

¿Universitario ganó los puntos en mesa tras error de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley? FPV validó su reclamo, pero se puede apelar

Infobae Perú se contactó con integrantes de la Federación Peruana de Vóley para conocer más detalles de la resolución que se hizo viral en redes sociales

Universitario ganó los puntos en mesa tras error de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: FPV dio fundado su reclamo.

Después de varios días de incertidumbre, el Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de vóley (FPV) se pronunció sobre el caso polémico del último enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde las ‘blanquiazules’ alinearon a cuatro extranjeras en campo en simultáneo. Las autoridades le dieron los tres puntos a la ‘pumas’ en primera instancia, pero existe la chance de apelación por parte de las ‘íntimas’.

El domingo 21 de diciembre, la fecha 9 terminó con una controversia en el clásico del deporte peruano. El técnico Facundo Morando se equivocó en los cambios y terminó haciendo ingresar a cuatro voleibolistas foráneas. Algo que en el reglamento está prohibido. Su rival, de inmediato, se percató y levantó su voz de protesta, el cual se materializó en un documento.

La FPV no se pronunció hasta este sábado 27 de diciembre cuando envió una carta notificando a los clubes sobre su resolución. "Declarar FUNDADO el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes“, se puede leer en los primeros párrafos del documento en mención.

“Determinar que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV”, añadió el máximo ente sobre la falta cometida por las ‘victorianas’ en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador, el fin de semana pasado.

Como si fuera poco, la FPV cambió el marcador e hizo que Alianza pierda de forma inédita: “Modificar el resultado del encuentro y otorgar la victoria al Club Universitario de Deportes con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)”. De esta forma, anunció que registrará “el resultado en la tabla oficial del torneo” y actualizará “las estadísticas correspondientes”.

Alianza Lima puede apelar

Infobae Perú se contactó con integrantes de la Federación Peruana de Vóley (FPV) para conocer más sobre esta resolución. Desde el máximo ente, indicaron que no publicaron dicha comunicación porque es un fallo de primera instancia, lo que deja abierta la posibilidad de que Alianza Lima presente su descargo y apele en un rango de 72 horas (3 días).

En ese sentido, el proceso continuará como corresponde y la FPV mantendrá su postura de no postear ningún documento en sus canales oficiales, hasta que se cumplan con los pasos establecidos. Por lo que este caso polémico tendrá más tiempo para resolverse.

Resolución de la FPV y Liga Peruana de Vóley en primera instancia.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones?

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley se podría ver afectada con la resolución de la FPV. En caso que se ratifique el fallo del máximo ente, Universitario de Deportes igualaría a Alianza Lima en lo más alto de las colocaciones. A continuación te explicamos:

La ‘U’ igualaría a Alianza en partidos ganados (8). Sin embargo, en el siguiente criterio —el puntaje— las ‘pumas’ sumarían 24 puntos, mientras que las ‘blanquiazules’ también quedarían con 24 unidades. Es decir, ambos equipos quedarían empatados en los dos primeros criterios.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley sin el fallo a favor de Universitario - Crédito: LPV

Donde el cuadro ‘íntimo’ mantendría la ventaja es en los criterios posteriores. Incluso perdiendo el partido por mesa, conservaría un mejor ratio de sets acumulado a lo largo del torneo, producto de sus amplias victorias previas, con 4,9 frente a 4,33 de Universitario. Además, el ratio de puntos también lo favorece ampliamente.

Por ello, aun con el reclamo fundado, la institución de La Victoria seguiría ocupando el primer lugar de la tabla, aunque ya no como líder invicto ni con puntaje perfecto, y con la escuadra ‘merengue’ pisándole los talones de forma directa.

